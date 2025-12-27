एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात

Eligibility Criteria for Maharashtra Police Jobs: पोलीस होण्याचं स्वप्न अनेक तरुण तरुणींच असतं. जर तुम्हीही पोलीस भरतीची तयारी करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्वाची बातमी समीर आली आहे
Eligibility Criteria for Maharashtra Police Jobs

Eligibility Criteria for Maharashtra Police Jobs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Police Bharti 2025 Update: पोलीस दलात नोकरी करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून यंदा स्पर्धा अत्यंत कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
police
maharashtra
Recruitment
police department
police force

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com