Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात

Maharashtra Police Bharti 2025 Update: पोलीस दलात नोकरी करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून यंदा स्पर्धा अत्यंत कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .राज्यभरात तब्ब्ल 15,405 पदांसाठी अर्जराज्य सरकारने अलीकडेच विविध पोलीस पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवली होती. मुंबईश संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्त जागा भरण्यासाठी ही भरती जाहीर करण्यात आली होती. सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही ३० नोव्हेंबर ठेवण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक अडचणी आणि उमेदवारांच्या मागणीमुळे अर्जाची मुदत वाढवून ७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्यात आली.या भरती अंतर्गत पोलीस शिपाई, चालक, बँड्समन, कारागृह शिपाई तसेच एकआरपीएफ अशा विविध विभागातील एकूण १५,४०५ पदे भरली जाणार आहेत..Capricorn Yearly Horoscope 2026: राहु, शनि आणि गुरु कसा बदलणार तुमचं आयुष्य; वाचा संपूर्ण वार्षिक राशीभविष्य .१६.५ लाखांहुन अधिक उमेदवारांनी केली नोंदणीया भरतीसाठी राज्याच्या प्रत्येक भागातून अर्ज दाखल झाले असून एकूण १६,५२, ८५० उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील पदवीधर आणि उच्चशिक्षित तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. भरती प्रक्रियेतील पुढचा महत्वाचा टप्पा म्हणजे मैदानी चाचणी, जी २० जानेवारीपासून सुरु होणार आहे.बँड्समन पदासाठी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखलया भरतीमध्ये सर्वात कमी पदसंख्या बँड्समनची असून केवळ १९ जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, या मोजक्या जागांसाठी सुमारे १७ हजार उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. म्हणजेच एका जागेसाठी जवळपास ९०० उमेदवारांमध्ये स्पर्धा आहे..आकडेवारी बोलतात...पोलीस शिपाईजागे: १२,७०२ | अर्जदार: अंदाजे ७,८६,५०० रुपयेड्रायव्हरजागे: ४७८ | अर्जदार: सुमारे १,८०,००० रुपयेबँडमनजागे: १९ | अर्जदार: सुमारे १७,००० रुपयेजेल शिपाईजागे: ५५४ | अर्जदार: अंदाजे ३,३४,३५० रुपयेएसआरपीएफजागे: १,६५२ | अर्जदार: सुमारे ३,३५,००० रुपये.Dream Job Loss: अपयश नाही, नवी संधी! स्वप्नातील नोकरी गेल्यावर नव्याने सुरुवात कशी कराल? 'या' टिप्स फॉलो करा.उमेदवारांसाठी मोठे आव्हानइतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे, यंदाची पोलिस भरती अत्यंत स्पर्धात्मक असेल. त्यामुळे, उमेदवारांना शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि एकूण तयारीकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.