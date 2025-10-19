Maharashtra Scholarship Exam: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षेत होणार बदल, 'असे' असेल स्वरुप

Maharashtra Scholarship Exam: महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या स्वरूपात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आता परीक्षा घेण्याची पद्धत बदलली असून, २०२६ पासून इयत्ता ५वी आणि ८ वीऐवजी ४ थी आणि ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार आहे. .महाराष्ट्रतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मकतेसाठी प्रोत्साहन करण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित केली जाते. यापूर्वी ही परीक्षा इयत्ता ४थी आणि ७ वीसाठी घेतली जात होती. मात्र २०१६-१७ पासून आरटीई कायद्यानुसार या परीक्षांच्या स्वरूपात बदल करण्यात आला होता आणि ती ५ वी आणि ७ वीच्या विद्यार्थासाठी लागू करण्यात आली..Breakfast Recipe: कोबी न खाणारेही आवडीने खातील असा भन्नाट बनवा सकाळचा नाश्ता, लगेच लिहून ठेवा रेसिपी.तथापि, या शैक्षणिक बदलांमुळे परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घेतल्याचे निदर्शनास आहे. त्यामुळेच शिक्षणमंत्रीनी पूर्वीप्रमाणेच इयत्ता ४ थी आणि ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सुधारित परीक्षा पद्धत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. .परीक्षा कधी होणार?इयत्ता 5 वी व 8 वी ची पारंपरिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी 2026 मध्ये होईल.इयत्ता 4 थी आणि 7 वी साठी नवीन प्रकारची परीक्षा एप्रिल किंवा मे 2026 मध्ये आयोजित केली जाणार आहे.या परीक्षा 2026-27 पासून दरवर्षी नियमितपणे होतील.शिष्यवृत्तीची रक्कम किती आहे?चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी: 5,000 प्रति वर्षसातवी विद्यार्थ्यांसाठी: 7,500 प्रति वर्षकोण पात्र आहे?राज्यातील सरकारी, अनुदानित, खाजगी व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे विद्यार्थी पात्र असतील.CBSE, ICSE तसेच इतर मान्यताप्राप्त मंडळांच्या शाळांचे विद्यार्थीही काही अटींसह सहभागी होऊ शकतात.वयोमर्यादा:इयत्ता 4 थीसाठी: 10 वर्षांपर्यंत (दिव्यांगांसाठी 14 वर्षे)इयत्ता 7 वी साठी: 13 वर्षांपर्यंत (दिव्यांगांसाठी 17 वर्षे).Choti Diwali 2025: छोटी दिवाळीच्या दिवशी बृहस्पती करणार कर्क राशीत प्रवेश; वाचा देशात आणि तुमच्या राशीत नेमकं कोणते महत्वाचे बदल होणार .फी किती आहे?सामान्य वर्ग : 200SC/ST/NT/VJNT/दिव्यांग : 125प्रत्येक शाळेची वार्षिक नोंदणी फी: 200 (प्रत्येक विद्यार्थ्यावर)उद्देश काय आहे?या नव्या रचनेमागे महाराष्ट्र सरकारचा हेतू असा आहे:शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणेगुणवत्ताधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देणेग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणेतयारी कशी करावी?अभ्यासक्रम लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल.विद्यार्थ्यांना संकल्पनांवर आधारित प्रश्न, वाचन आणि विश्लेषण कौशल्यांवर आधारित प्रश्न विचारले जातील.शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी तयारी वर्ग आयोजित करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.