मानसवेध : अहंकाराचा त्याग...!

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञअहंकारी व्यक्तींना अनेक शारीरिक व मनोकायिक व्याधी जडू शकतात उदा. रक्तदाब, निद्रानाश, पचनाच्या तक्रारी, प्रतिकार शक्ती कमी होणं, विस्मरण, एकाग्रता कमी होणं वगैरे. महत्त्वाचं म्हणजे शांत, स्वस्थ होत जाण्यासाठी आवश्यक अशी मनाची स्थिरता प्राप्त होऊ शकत नाही. अशी माणसं बहुतांशी आतून असुरक्षित असतात. व्यक्तीचा अहंकार बळकट होत जातो तसतसा तो त्याच्या सर्व सकारात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता आणि मुख्य म्हणजे wisdom, सारासार विचार करण्याची क्षमता, बुद्धिमत्ता यावर निळ्या स्वच्छ आकाशावर मळभ पसरावं तसा पसरत जातो. .अहंकारावर मात कशी करायची?१ अहंकार कशामुळे आहे, ते समजून घ्यायला हवं. उदा. पैसा, बुद्धी, सौंदर्य, सत्ता आदी. त्या कारणांचं, विश्लेषण करावं. मुख्य म्हणजे अवाजवी अहंकार सर्वार्थानं घातक आहे आणि मला आतून बदललं पाहिजे हे स्वत:शी मान्य करावं.२ एकूण विश्वाचा पसारा अफाट आहे. त्यात आपलं अस्तित्व आणि कर्तृत्व महत्त्वाचं असलं तरी नगण्य आहे. आपला अहंकारही नगण्य असल्याची जाणीव सतत ठेवावी.३ माझी सारी धडपड आनंद आणि मनःशांतीसाठी आहे. माझ्या आतल्या 'मी'पर्यंत ध्यानधारणेद्वारा पोहोचायला हवं.४ इतरांकडून शिकायला हवं आणि अपयश स्वीकारायला हवं. भेटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून काही तरी शिकता येतं हे लक्षात घ्यावं. मग माझी पत्नी/पती, सहकारी, मित्र मैत्रिणी, माझ्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. त्यांनाही भावना आहेत आणि त्याही महत्त्वाच्या आहेत हे स्वीकारावं, तसंच अपयश येणं हा आयुष्याच्या खेळातला एक भाग आहे. तो मी विनाअट स्वीकारावा..५ मला न आवडणाऱ्या घटना घडणारच, आसपासच्या व्यक्ती क्वचित चुका करणारच, ती ही माणसंच आहेत. मला त्यांना क्षमा करता यायला हवी. आणि माझी चूक असली तर त्यांची क्षमा मागण्याची वृत्ती माझ्यात यायला हवी. सतत चिडणं, नाराज होणं याने मानसिक, शारीरिक नुकसान होतंच आणि आयुष्यातल्या आनंदाच्या क्षणांना मुकतो.६ मीच नेहमी जिंकीन किंवा यशस्वीच होईन, असं आयुष्यात कधीही होत नाही. यश मिळणं हा आयुष्यातला एक भाग आहे. प्रयत्नांमधला आनंद घेणं महत्त्वाचं आहे. सदा सर्व काळ मी यशस्वीच असायला हवं हा अट्टहास चुकीचा आहे.७ समाधानी वृत्ती रुजवणे महत्त्वाचे आहे. अहंकार कमी होत जाईल तसतशी व्यक्ती स्वस्थता आणि मनःशांती अनुभवायला लागते.८ आपली स्पर्धेची, यशाची कल्पना बदलायला हवी. आपली निकोप स्पर्धा आपल्याशी हवी. इतरांशी नको. म्हणजे मग मत्सर, द्वेष इत्यादी अहंकाराला खत पाणी घालणाऱ्या भावना नाहीशा व्हायला लागतील.९ आपल्याला जे मिळालंय त्याबद्दल आपण निसर्ग, व्यक्ती, समाज याप्रती कृतज्ञतेची भावना ठेवावी.१० भौतिक सुखांच्या पलीकडे पहायला शिकायला हवं. म्हणजेच ध्यानाकडे वळायला हवं. मनाचे सर्व स्तर ओलांडून शब्दातीत, निरव शांततेशी आपली ओळख व्हायला हवी. वारंवार तिचा अनुभव घ्यावासा वाटायला हवा. मग अहंकारादी विकार नाहीसे व्हायला लागतील. विचारात व कृतीत सात्त्विकता यायला लागेल.सुखी, आनंदी, समाधानी आयुष्यासाठी तसंच भौतिक प्रगती आणि आंतरिक प्रगतीसाठी अहंकाराचा त्याग महत्त्वाचा!