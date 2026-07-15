मानसवेध : स्मृती-विस्मृती

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञएखादी गोष्ट विसरणे ही अगदी सामान्य बाब आहे. प्रत्येकाकडून अधून-मधून काही तरी विसरले जातेच. कधी किल्ली कुठे ठेवलीय आठवत नाही, कधी एखादा फोन नंबर (परिचयाचा) आठवत नाही. कधी एखादे तोंडावर असलेले परिचयाचे नाव आठवत नाही. तरुण असताना आपण त्याकडे फारसं लक्ष देत नाही. परंतु जसं जसं वय वाढत जातं आणि हे वारंवार घडू लागतं तशी काळजी वाटू लागते. आसपास कुणाला अल्मायझर झाल्याचं कानावर आलं की काळजी आणखीच वाढते. परंतु मग केवळ वयामुळे असं होतंय की कुठल्या आजाराची ही सुरुवात आहे हे कसं जाणायचं? वयपरत्वे हे होत असेल तर त्याला प्रतिबंध करता येईल का?.आधी आपण निसर्गनियमाप्रमाणे, वयपरत्वे होणाऱ्या स्मृतीभंशाची कारणे पाहूया.१. मेंदूतील हिप्पोकॅम्पस हा स्मृती निर्माण करणे आणि त्या पुन्हा आठवणे या संदर्भातील महत्त्वाचा भाग, वयपरत्वे जीर्ण होत जाणे.२. चेतापेशीच्या वाढीसाठी, जोपासना व संवर्धनासाठी आवश्यक प्रथिने व संप्रेरके यांच्यात वयपरत्वे घट होणे.३. वयपरत्वे मेंदूला होणारा रक्त प्रवाह मंदावणे. त्याचा स्मृतीवर व आकलनावर परिणाम होणे.४. वयपरत्वे, मेंदूला आवश्यक पोषक घटक शोधण्यात अडथळे येणे..ज्ञानेंद्रियांद्वारा गोळा झालेली माहिती स्मृतींच्या वेगवेगळ्या प्रकारात साठवली जाते. उदा. आज सकाळी कुठली भाजी केली होती किंवा काही वेळापूर्वी भेटलेल्या व्यक्तीचे नाव हे लघुस्मृतीमध्ये साठवले जाते. ते लवकर विसरले जाते. बालपणातील स्मृती या दीर्घस्मृतींमध्ये साठवल्या जातात. त्या दीर्घकाळपर्यंत टिकून रहातात.आता नैसर्गिकदृष्ट्या वय झाल्यावर खालील गोष्टींवर साधारणपणे परिणाम होत नाही.१. वर्षानुवर्षे आपण नेहमी करीत असलेल्या सवयीच्या गोष्टी.२. आयुष्यभराच्या अनुभवांती आलेले शहाणपण व ज्ञान.३. आपला आंतरिक कॉमन सेन्स.४. आपली विचारांती निर्णय घेण्याची सर्वसाधारण क्षमता.आता नैसर्गिकदृष्ट्या वय होणे हा भाग सोडून, स्मृतीवर परिणाम करणारी इतर कारणे कोणती? त्याची माहिती पुढील भागात घेऊयात.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.