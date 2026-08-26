मानसवेध : सकारात्मक विचारसरणीचा फायदा

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञसकारात्मक विचारसरणी अमलात येण्यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवल्यास मनाला तसं वळण लागायला मदत होईल. १. \tआपल्याकडे असलेल्या क्षमता ओळखूया, लक्षात घेऊया. स्वतःवर आणि स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवूयात. २. \tआपल्या मनःशांतीचे सुकाणू आपल्याकडे ठेवूया. म्हणजेच इतर माझ्याविषयी काय म्हणतात? मला वाखाणतात की माझ्यावर टीका करतात यावर माझी मनःशाती अवलंबून असता कामा नये. माझा आतला गाभा नेहमीच स्वस्थ, शांत असला पाहिजे.३. \tस्वतःविषयी व इतरांविषयीही सतत चांगला विचार करूया. चांगलं बोलूया. इतरांच्या चांगल्या कृतीबद्दल, त्यांना मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांचं अभिनंदन करूया. ४ \tज्या लोकांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडून यश मिळवलं त्यांचा आदर्श समोर ठेऊया. त्यानं आपल्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि सकारात्मक दृष्टिकोन रुजायला मदत होईल. ५. नकारात्मक संवाद आणि नकारात्मक दृष्टिकोन असणाऱ्या लोकांपेक्षा सकारात्मक विचारसरणी असलेल्या लोकांबरोबर राहूया.६. \tस्वतःशी आपला, आपण जागं असताना सतत स्व-संवाद होत असतो. तो सकारात्मक होतोय ह्याकडे जाणीवपूर्वक पाहूया. नकारात्मक विचार मनात आले तर ताबडतोब जाणीवपूर्वक सकारात्मक विचार मनात आणूया. याचा अर्थ स्वतःशी भांडायचं नाही आहे; तर शांतपणे सकारात्मक पर्याय मनात आणून त्याप्रमाणे कृती करायची आहे.७. \tलक्षात घेऊया की असहाय्य वाटलंच तरी त्याचा अर्थ सगळं संपलं असं नव्हे. आयुष्यात कुठलीच परिस्थिती कायम रहात नाही. रात्री नंतर दिवस असतोच. अंधाऱ्या बोगद्याच्या शेवटी प्रकाशाची तिरीप असतेच. प्रकाश असतोच. म्हणूनच विपरीत परिस्थिती आलीच तर ती बदलेलच यावर ठाम विश्वास ठेऊया. ८. \tआपण नकारात्मक विचारसरणीचे असू तर स्वतःत बदल घडवणं अत्यावश्यक आहे हे मान्य करूया. असा बदल घडवता येतो हे मान्य करूयात.९. \tभूतकाळातल्या कडवट आठवणी व अनुभव विसरूया आणि पुढे जाऊया. १०. स्वतःवर टीका करणं थांबवूया आणि आव्हानांना सामोरं जायचं ठरवूया. ११. कळत किंवा नकळत होणारं नकारात्मक बोलणं थांबवूया. उदा. मला जमणार नाही, मला याआधी कधीच जमलं नाही वगैरे.१२. प्रत्येक गोष्ट व्यक्तिशः घ्यायला नको. साक्षीभावाने माणसं, प्रसंग, घटना अनुभवायचा प्रयत्न करुया. साक्षीभाव म्हणजे औदासिन्य किंवा निष्ठुरपणा नव्हे तर शांतपणे परिस्थिती न्याहाळण्याची ती एक कला आहे. ती आत्मसात करूया..सकारात्मक विचारसरणीचा मेंदूवर खूप चांगला परिणाम होतो. मेंदूमध्ये प्रीफ्रन्टल कॉरटेक्समध्ये न्यूरॉन्सची वाढ होते. नवीन सिनॅप्स तयार होतात. याच भागामध्ये मन, विचार यासंबंधीचे महत्त्वाचे कार्य चालते. विश्लेषण करणं व विचार करण्याची क्षमता वाढते. मनाची सजग राहण्याची क्षमता वाढते. सकारात्मक विचारसरणी एकदा रुजली की नवनवीन, सृजनात्मक विचार निर्माण होण्याची क्षमता वाढते. ताणतणावाचे संप्रेरक आणि आपत्कालीन परिस्थितीत शरीराला तत्काळ सक्रिय करणाऱ्या संप्रेरकावर नियंत्रण तसंच सेरोटोनीन व इतर मन आनंदी करणारी हार्मोन्स स्त्रवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.