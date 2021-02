आयएएसची तयारी करताय तर या चुका करणे टाळा; अन्यथा मोठे नुकसान

जळगाव : केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा आहे. या परीक्षेच्या तयारीसाठी बरीच वर्षांची मेहनत घ्यावी लागते. जे ही परीक्षा देणार आहेत त्यांच्यासाठी हे महत्‍त्‍वाचे आहे. यूपीएससी परीक्षेचा पेपर लिहिताना बऱ्याच गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कारण या परीक्षेतील कोणतीही एक चूक आपली वर्षभराची मेहनत वाया घालवू शकते. परीक्षेच्या वेळी काय लक्षात ठेवले पाहिजे आणि कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत; हे महत्‍त्‍वाचे आहे. ‘यूपीएससी’ परीक्षेची तयारी करत असताना नेमके परीक्षेच्या वेळी गोंधळ उडतो. काय लक्षात ठेवावे आणि कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत. यामध्येच गोंधळ उडतो. परंतु, यूपीएससीची परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी या परीक्षेची तयारी करताना कोणत्‍या चुका करू नये; याबद्दल जाणून घ्‍या. - यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना एक वर्षाचे कोचिंग, स्वत: चा अभ्यास केला तरी देखील परीक्षेच्यावेळी घाम फुटतोच. जेव्हा प्रीमल्स परीक्षा देण्यास जातो; त्‍यावेळी लक्षात येते की चांगली तयारी केली आहे, परंतु परीक्षेच्या पातळीवर कधीही स्वत: ची चाचणी घेतलीच नाही. यामुळे परीक्षेचा दबाव सहन करण्याची क्षमता निर्माण झालेली नसते. - प्रिलिम्स परीक्षेच्या वेळी किती प्रश्न सोडवायचे आणि किती दिवस किती प्रश्न सोडवू शकतो; याची चाचपणी करून घ्‍यावी. शिवाय किती प्रश्न बरोबर आणि किती चुकीचे येतात हे देखील तपासूण घ्‍यायला हवे. - बऱ्याचदा पहिल्‍यांदा परीक्षा दिल्‍यानंतर ज्‍या चुका जाणवतात त्‍या दुरूस्‍त करतो. मात्र दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्यासाठी गेल्‍यानंतर आपण आत्मविश्वास गमवून बसलेलो असतो. परिणामी परीक्षा देण्याची आपली तयारी नसते. यामुळे परीक्षा देण्यापुर्वी किती चांगले आणि चुकीचे करत आहोत हे आपण पुर्णपणे माहित करून घ्‍यायला हवे.



Web Title: marathi jalgaon news avoid making these mistakes when preparing for IAS