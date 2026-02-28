एज्युकेशन जॉब्स

March 2026 Holidays: मार्च 2026 मध्ये शाळा–कॉलेज कोणत्या दिवशी बंद राहणार? जाणून घ्या होळी, गुढीपाडवा, ईदसह संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी

List of Festivals and Jayanti Holidays in March 2026: मार्च २०२६ मध्ये अनेक मोठे सण आणि विशेष दिवस साजरे केले जाणार आहेत. चला तर पाहूया या महिन्यात शाळा आणि कॉलेजला कोणत्या दिवशी सुट्टी आहे
Holidays in March 2026

Holidays in March 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

March 2026 School and College Holidays: यंदा मार्च २०२६ मध्ये शाळा आणि कॉलेजच्या सुट्ट्यांविषयी माहिती घेणे महत्वाचे आहे. या महिन्यात होळी, गुढीपाडवा, रमजान ईद, राम नवमी आणि महावीर जयंती यांसारखे प्रमुख सण साजरे केले जातील. विद्यार्थी आणि पालक या तारखा आधीपासून जाणून घेऊन आपले फिरण्याचे किंवा इतर प्लॅन आखू शकतात.

Loading content, please wait...
school
Summer Holiday
College
Holiday
holi

Related Stories

No stories found.