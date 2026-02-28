March 2026 Holidays: मार्च 2026 मध्ये शाळा–कॉलेज कोणत्या दिवशी बंद राहणार? जाणून घ्या होळी, गुढीपाडवा, ईदसह संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी

March 2026 School and College Holidays: यंदा मार्च २०२६ मध्ये शाळा आणि कॉलेजच्या सुट्ट्यांविषयी माहिती घेणे महत्वाचे आहे. या महिन्यात होळी, गुढीपाडवा, रमजान ईद, राम नवमी आणि महावीर जयंती यांसारखे प्रमुख सण साजरे केले जातील. विद्यार्थी आणि पालक या तारखा आधीपासून जाणून घेऊन आपले फिरण्याचे किंवा इतर प्लॅन आखू शकतात. .शाळा- कॉलेज कधी बंद राहतील?मार्च २०२६ मध्ये देशभरातील शाळा आणि कॉलेज विविध सणांमुळे बंद राहतील. या महिन्यात होळी, राम नवमी, महावीर जयंती, गुढीपाडवा, रमजान ईद या सारखे महत्वाचे सण साजरे केले जातील.होळी - ४ मार्चगुढीपाडवा - १९ मार्चरमजान ईद - २१ मार्चराम नवमी - २६ मार्चमहावीर जयंती - ३१ मार्च.Top 5 Engineering Colleges Maharashtra: इंजिनिअरिंगसाठी महाराष्ट्र का आहे पहिली पसंती? जाणून घ्या टॉप 5 कॉलेज.होळीयंदा होळी २ मार्च रोजी असून, धूलिवंदन ३ मार्चला आहे. मात्र खग्रास चंद्रग्रहणामुळे रंगाची होळी ४ मार्च रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी अनेक राज्यांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील, तर उत्तर प्रदेशात जास्तीत जास्त ३ दिवसांची सुट्टी असेल. बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड आणि दिल्लीमध्येही सुट्टी असेल.गुढीपाडवायंदा गुढीपाडवा १९ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे. साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जाणारा हा गुढीपाडवा सर्वत्र मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो.रमजान ईद२०२६ मध्ये रमजान महिना १९ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला असून ईद-उल-फित्र २१ मार्च (प्रतिकात्मक) रोजी आहे. हा सण चंद्राच्या दिवशी साजरा केला जातो. या दिवशी देशभरातील शैक्षणिक संस्था बंद राहतात.राम नवमी आणि महावीर जयंतीराम नवमी - २६ मार्च: या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतात.महावीर जयंती - ३१ मार्च: या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असते आणि सरकारी कार्यालये तसेच शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतात..मार्चमधील महत्त्वाच्या सणांची संपूर्ण यादी२ मार्च २०२६ - होलिका दहन (उत्तर प्रदेश)४ मार्च २०२६ - होळी (काही राज्यांमध्ये २ दिवसांची सुट्टी)१९ मार्च - उगादी / गुढी पाडवा / चैत्र नवरात्र (आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र)२१ मार्च २०२६ - रमजान ईद२६ मार्च २०२६ - राम नवमी (काही राज्यांमध्ये सुट्टी)३१ मार्च २०२६ - महावीर जयंती (काही राज्यांमध्ये सुट्टी).Holi Thandai Recipe: होळीला पाहुण्यांची मनं जिंकायची आहेत? मिनिटांत तयार करा 'थंडाई' पिताच सगळे म्हणतील ‘अरे वा!’, जाणून घ्या रेसिपी.मार्चमधील प्रमुख सण आणि कार्यक्रमांनुसार, राज्य, शैक्षणिक मंडळ आणि शाळांनुसार शाळा-महाविद्यालयांचे दर वेगवेगळे असू शकतात. म्हणून, विद्यार्थी आणि पालकांनी नेहमीच त्यांच्या शाळेच्या अधिकृत कॅलेंडर पृष्ठावरून किंवा शिक्षक/मुख्याध्यापकांकडून माहिती घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.