Education Psychology : शारीरिक व भावनिक सुरक्षिततेचा शिक्षणावरील परिणाम

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य - ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाअ मेरिकन मानसशास्त्रज्ञ मॅस्लोने मांडलेल्या पंचस्तरीय मानवी गरजा आपण समजून घेतल्या. या लेखातून पहिल्या दोन स्तरांबद्दल आणि त्याच्या शैक्षणिक संबंधांबद्दल अधिक जाणून घेऊ या. शिक्षण मानसिक–बौद्धिक प्रक्रिया असली, तरी तिची सुरवात शारीरिक आणि भावनिक सुरक्षिततेच्या गरजांपासूनच होते. अन्न, पाणी, झोप आणि आरोग्य या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या नसतील, तर शिकण्याची प्रक्रिया प्रभावी ठरू शकत नाही. आजच्या सामाजिक परिस्थितीत अनेक मुलांसाठी घरात या मूलभूत गरजा पुरेशा प्रमाणात पूर्ण होतीलच असे नाही. त्यामुळे शाळेत असताना तरी या गरजा भागल्या गेल्या पाहिजेत, तरच 'शिकण्या'ची अपेक्षा करता येईल. याच संदर्भात शाळेतील माध्यान्ह भोजन योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतासारख्या देशात ही योजना केवळ कल्याणकारी उपक्रम नसून, शिकण्यासाठीची आवश्यक अट आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार ३ ते ६ वयोगटातील मुलेही शालेय शिक्षणात आणली हे या अर्थानेही चांगलेच झाले. मात्र येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो; या व्यवस्थापनाची जबाबदारी शिक्षकांवर असावी का आणि त्यासाठी किती वेळ द्यावा? शिक्षकांचे मुख्य कार्य 'शिकवण्याचे' आहे. म्हणूनच भोजनाची व्यवस्था सक्षम व स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे केली गेली पाहिजे, जेणेकरून शिक्षकांचा शिकवण्याचा मौल्यवान वेळ वाया जाणार नाही..काही शाळांमध्ये अभ्यासासोबतच विश्रांतीची जाणीवपूर्वक आखणी केलेली असते. वर्गांमधील मोकळे अवकाश, खेळ, हालचाल आणि शांत बसण्याची संधी यामुळे मेंदूला पुन्हा ताजातवाना होण्याची संधी मिळते. काही शाळांमध्ये तर विशेषतः लहान मुलांसाठी झोपेसाठी स्वतंत्र वेळही दिला जातो. ही झोप आळशीपणाचे अथवा बेशिस्तीचे लक्षण नसून, वाढत्या वयातील मुलांसाठी ती शिकण्याची मूलभूत गरज आहे. झोप पूर्ण झाली तरच स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि भावनिक संतुलन टिकते. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही थकलेले मूल शिकू शकत नाही; ते केवळ वर्गात उपस्थित असते..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .म्हणूनच चांगली शाळा ही जास्त वेळ शिकवणारी नसून, योग्य वेळी थांबणारी, विश्रांती देणारी आणि मुलांच्या नैसर्गिक गरजांशी सुसंगत अशी शिकण्याची लय जपणारी असते. चांगल्या शाळांची ओळख ही दीर्घकाळ चालणाऱ्या वर्गांवरून ठरत नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक गरजांचा विचार करणाऱ्या शैक्षणिक रचनेवर ठरते. सातत्याने, सलग आणि दीर्घकाळ चालणारे 'तास' हे प्रभावी शिक्षणाचे लक्षण नसून अनेकदा ते थकवा, कंटाळा आणि एकाग्रतेचा अभाव निर्माण करतात. फिनलँडसारख्या देशातील शाळा त्यामुळेच कमी वेळांच्या असूनसुद्धा अधिक प्रभावी ठरतात..मूलभूत शारीरिक गरजांनंतर महत्त्वाची ठरते ती भावनिक गरज-आपलेपणा. मुलांना शाळा आपली वाटली पाहिजे. शिक्षक, शाळा आणि सहकारी यांच्याशी जोडलेपणाची भावना निर्माण झाल्यास मूल मनमोकळेपणाने शिकू लागते. विश्वास, स्वीकार आणि आपुलकी यांमुळे मुलांना भावनिक सुरक्षितता मिळते आणि ती शिकण्याच्या प्रक्रियेचा भक्कम पाया ठरते. शिक्षणात बक्षीस आणि कौतुक यांचेही महत्त्व आहे. योग्यवेळी केलेले कौतुक मुलांना प्रेरणा देते आणि आत्मविश्वास वाढवते. मात्र सततची तुलना घातक ठरू शकते. प्रत्येक मूल वेगळे असते. त्याची गती, क्षमता आणि आवड वेगवेगळी असते. म्हणूनच गुण, क्रमांक किंवा क्रमवारी यांच्या आधारे तुलना करणे टाळले पाहिजे..मॅस्लोच्या पहिल्या दोन पायऱ्या स्पष्टपणे सांगतात की, शिक्षणाची सुरवात पुस्तकांपासून नव्हे, तर भरलेले पोट, पुरेशी झोप आणि भावनिक सुरक्षितता यापासून होते. शारीरिक आणि भावनिक सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षण प्रभावी होऊ शकत नाही. त्यामुळे शाळा ही केवळ अभ्यासक्रम शिकवणारी जागा न राहता, पोषण देणारी, शरीर-मनाला पुरेशी विश्रांती देणारी, आणि आपलेपणाची भावना, भावनिक सुरक्षितता निर्माण करणारी जागा झाली, तरच शिक्षणाचा खरा उद्देश साध्य होईल..