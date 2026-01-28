एज्युकेशन जॉब्स

Student Development : विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासासाठी शाळेतील आपुलकीचे वातावरण आवश्यक

Maslow hierarchy of needs in schools : शाळेत सुरक्षित, आपुलकीपूर्ण आणि समावेशक वातावरण विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. मॅस्लोच्या गरजांच्या सिद्धांतानुसार प्रेम, आपलेपणा, सन्मान व आत्मविकास यांची पूर्तता शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये घडवली पाहिजे.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य- ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला

अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मॅस्लोने मांडलेल्या पंचस्तरीय मानवी गरजांपैकी शारीरिक आणि भावनिक सुरक्षिततेचा शिक्षणावर होणारा परिणाम आपण लक्षात घेतला. या लेखात त्या पुढील स्तरांविषयी जाणून घेऊ या.

शिक्षण परिणामकारक होण्यासाठी शाळेतील वातावरण सुरक्षित, आपुलकीचे आणि विश्वासपूर्ण असणे अत्यावश्यक आहे. भीती, दडपण किंवा उपेक्षेच्या वातावरणात खरे शिक्षण घडू शकत नाही. म्हणूनच शाळा ही केवळ पाठ्यपुस्तकी अभ्यासक्रम शिकवण्याची जागा न राहता विद्यार्थ्यांना सामाजिक स्वीकार, भावनिक आधार आणि सुरक्षितता देणारी जागा झाली पाहिजे.

