Student Development : विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासासाठी शाळेतील आपुलकीचे वातावरण आवश्यक

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य- ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाअमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मॅस्लोने मांडलेल्या पंचस्तरीय मानवी गरजांपैकी शारीरिक आणि भावनिक सुरक्षिततेचा शिक्षणावर होणारा परिणाम आपण लक्षात घेतला. या लेखात त्या पुढील स्तरांविषयी जाणून घेऊ या. शिक्षण परिणामकारक होण्यासाठी शाळेतील वातावरण सुरक्षित, आपुलकीचे आणि विश्वासपूर्ण असणे अत्यावश्यक आहे. भीती, दडपण किंवा उपेक्षेच्या वातावरणात खरे शिक्षण घडू शकत नाही. म्हणूनच शाळा ही केवळ पाठ्यपुस्तकी अभ्यासक्रम शिकवण्याची जागा न राहता विद्यार्थ्यांना सामाजिक स्वीकार, भावनिक आधार आणि सुरक्षितता देणारी जागा झाली पाहिजे..मानसशास्त्रज्ञ मॅस्लो यांच्या गरजांच्या सिद्धांतानुसार, माणसाच्या मूलभूत आणि सुरक्षिततेच्या या गरजा पूर्ण झाल्यावरच तो प्रेम, आपलेपणा, सन्मान आणि आत्मविकासाकडे वळतो. शाळेतील सुरक्षित आणि आपुलकीचे वातावरण ही विद्यार्थ्यांच्या या उच्च पातळीवरील गरजांची पूर्तता करण्यासाठीची पूर्वअट आहे. भीतिमुक्त वातावरणाशिवाय ना भावनिक विकास घडतो, ना शिकण्याची आंतरिक प्रेरणा निर्माण होते.याच भूमिकेचा स्पष्ट उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०मध्ये आढळतो. या धोरणात शाळांना विद्यार्थी-केंद्रित, सर्वसमावेशक आणि सहाय्यभूत करण्यावर भर दिला आहे. केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणे नव्हे, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सामाजिक व भावनिक विकास घडवणे, ही शाळेची मूलभूत जबाबदारी मानली आहे..Premium| Indian Education Hub: जागतिक शिक्षण केंद्र होण्याच्या मार्गावर भारत.या प्रक्रियेत शिक्षक-विद्यार्थी नाते महत्त्वाचे ठरते. ते औपचारिक अधिकारांवर नव्हे, तर परस्पर विश्वासावर उभे असावे, असे हे शिक्षण धोरण अधोरेखित करते. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना नावाने हाक मारणे म्हणजेच त्यांना व्यवस्थेचा एक घटक न मानता स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून स्थान देणे, त्यांच्या भावना व अडचणी शांतपणे ऐकून घेणे, चुकांची खिल्ली न उडवता त्या समजून घेणे-त्या समजावून देणे; त्या सोडविण्यास मदत करणे या साध्या परंतु प्रभावी कृतींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये 'आपण येथे महत्त्वाचे आहोत' ही भावना निर्माण होते. मॅस्लोच्या दृष्टिने हीच प्रेम व आपलेपणाच्या गरजांची पूर्तता आहे. अशा वातावरणात विद्यार्थी मोकळेपणाने प्रश्न विचारतो, चुका मान्य करतो आणि शिकण्यास सकारात्मकपणे तयार होतो.विद्यार्थ्यांमध्ये आपलेपणाची भावना निर्माण करण्यासाठी गटकार्य व सह-सहकारातून शिक्षण उपयुक्त ठरते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०मध्येही सहकार्यात्मक आणि अनुभवाधारित शिक्षण यांवर विशेष भर दिला आहे. गटात प्रकल्प किंवा विविध कृती करताना विद्यार्थ्यांना एकमेकांकडून शिकण्याची संधी मिळते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गटात ठरावीक भूमिका दिल्यास त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तो गटाचा जबाबदार घटक होतो. यातून मॅस्लोनी सांगितलेल्या सन्मानाच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते..यासोबतच भावनिक अभिव्यक्तीस वाव देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०मध्ये सामाजिक-भावनिक शिक्षण हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग मानला आहे. गोष्ट सांगणे, स्वतःचे अनुभव कथन करणे, मुक्त संवादाचे तास घेणे अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या भावना व्यक्त करता येतात. एखाद्या उपक्रमानंतर 'मला काय वाटतं?' किंवा 'हा अनुभव मला कसा वाटला?' यांसारख्या चिंतनात्मक प्रश्नांमुळे, अभिव्यक्ती करण्यासाठी संधी मिळते, विद्यार्थ्यांची भावनिक अवस्था शिक्षकांपर्यंत पोहचते आणि शाळा अधिक संवेदनशील बनते.शाळेत मैत्री आणि परस्पर मदतीची संस्कृती विकसित होणेही तितकेच आवश्यक आहे. सहकारी शिक्षण, पथकश ः रचना तसेच नेतृत्व विकसन उपक्रमांच्या माध्यमातून मोठ्या विद्यार्थ्यांनी लहान विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केल्यास परस्परांतील मैत्री, नातेसंबंध अधिक दृढ होतात. मॅस्लोच्या सिद्धांतानुसार, परस्परावलंबन आणि सामाजिक नातेसंबंध हे मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत..यासोबतच सर्वसमावेशक शाळा-संस्कृती घडवणे ही काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० स्पष्टपणे सांगते की जात, भाषा, लिंग किंवा शारीरिक कमतरतेवर आधारित कोणताही भेदभाव शाळेत होऊ नये. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा असला तरी तो शाळेचा समान आणि महत्त्वाचा घटक आहे, ही जाणीव रुजवली पाहिजे. केवळ सारखा गणवेश घातल्याने नव्हे; तर शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्या वर्तनातून सातत्याने ही जाणीव विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होत असते. अशा सुरक्षित, आपुलकीच्या आणि समावेशक वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या मॅस्लोने मांडलेल्या गरजांची पूर्तता होते. शिवाय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०मध्ये अपेक्षित असलेला समग्र, मानवीय आणि अर्थपूर्ण शिक्षणाचा अनुभव प्रत्यक्षात उतरतो. अशा शाळेत विद्यार्थी केवळ 'शिकत' नाही, तर 'माणूस म्हणून घडतो' आणि हेच शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट आहे..