Controlling Anger

Controlling Anger

sakal

एज्युकेशन जॉब्स

रागावर नियंत्रण

पौगंडावस्थेतील मुलांमधील रागावर नियंत्रण खूप महत्त्वाचे असते.
Published on

पौगंडावस्थेतील मुलांमधील रागावर नियंत्रण खूप महत्त्वाचे असते.

पालकांची जबाबदारी

  • आपलं वर्तन चांगलं ठेवणं, पाल्यासाठी रोल मॉडेल बनणं महत्त्वाचं आहे. लहानपणापासून पाल्याला घरात प्रेम, विश्वास आणि शिस्त यांचा योग्य समन्वय अनुभवायला मिळावा.

  • घरातील व्यक्तींचं वर्तन व्यवस्थित असूनही बाहेरील प्रभावांमुळे पाल्याचं वर्तन बदलू शकतं. मुलांशी नातं इतकं विश्वासाचं हवं की, पाल्यानं पालकांशी मोकळेपणानं त्यांच्या समस्या सांगाव्यात.

  • पाल्यासमोर कुठल्याही प्रकारचे वादविवाद, भांडणं टाळावीत.

  • पाल्य बाहेर काय करतोय, त्यांचे मित्रमैत्रिणी, त्यांच्या सवयी याची त्यांच्या नकळत चौकशी करावी.

Loading content, please wait...
education