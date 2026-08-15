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Maths Park : खेळता खेळता गणित शिकणार!सरकारी शाळेत ६ लाखांत साकारले 'मॅथ्स पार्क, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

Chief Minister Dr Mohan Yadav inaugurates a unique Maths Park: बीजगणित ते त्रिकोणमिती आता खेळाच्या माध्यमातून; शाळकरी मुलींच्या कल्पकतेचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
cm mohan yadav maths park madhya pradesh

cm mohan yadav maths park madhya pradesh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विद्यार्थ्यांमधील गणिताची भीती दूर करून हा विषय अधिक सोपा आणि मनोरंजक करण्यासाठी बडवानी जिल्ह्यातील बोरलाय येथील शासकीय एकात्मिक उच्च माध्यमिक विद्यालयात 'मॅथ्स पार्क' उभारण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते या पार्कचे लोकार्पण करण्यात आले.

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