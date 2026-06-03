एज्युकेशन जॉब्स

एमबीए : फायनान्स की मार्केटिंग?

पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, एमबीए फायनान्स करायचं की एमबीए मार्केटिंग?
MBA Education

MBA Education

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉर

पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, एमबीए फायनान्स करायचं की एमबीए मार्केटिंग? दोन्ही क्षेत्रे करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाची, चांगल्या उत्पन्नाची आणि संधींनी भरलेली आहेत. मात्र, कामाचे स्वरूप, व्यक्तीची अपेक्षित गुणवैशिष्ट्ये आणि आवश्यक कौशल्ये वेगळी आहेत.

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