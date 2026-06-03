एमबीए : फायनान्स की मार्केटिंग?

- प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरपदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, एमबीए फायनान्स करायचं की एमबीए मार्केटिंग? दोन्ही क्षेत्रे करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाची, चांगल्या उत्पन्नाची आणि संधींनी भरलेली आहेत. मात्र, कामाचे स्वरूप, व्यक्तीची अपेक्षित गुणवैशिष्ट्ये आणि आवश्यक कौशल्ये वेगळी आहेत..शैक्षणिक पार्श्वभूमीएमबीए करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट शाखा बंधनकारक नसली तरी, फायनान्ससाठी कॉमर्स किंवा गणिताची पार्श्वभूमी असलेल्यांना विषय समजणे तुलनेने सोपे जाते. मार्केटिंगसाठी कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थी सहजपणे प्रवेश करू शकतात, कारण त्यात कौशल्ये आणि व्यक्तिमत्त्व अधिक महत्त्वाचे असते. मात्र शेवटी, योग्य मार्गदर्शन आणि मेहनत असेल तर कोणत्याही पार्श्वभूमीचा विद्यार्थी दोन्ही क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतो..कामाचे स्वरूपएमबीए फायनान्स हे क्षेत्र मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापन, इन्व्हेस्टमेंट, बँकिंग, बजेटिंग, रिस्क मॅनेजमेंट आणि फायनान्शियल ॲनालिसिस याभोवती फिरते. कंपनीचे आर्थिक नियोजन, नफा वाढवणे आणि गुंतवणुकीचे योग्य निर्णय घेणे ही फायनान्स प्रोफेशनलची जबाबदारी असते.एमबीए मार्केटिंग हे क्षेत्र ग्राहक, बाजारपेठ, ब्रँडिंग, जाहिरात, सेल्स आणि मार्केट स्ट्रॅटेजी यावर आधारित असते. प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस ग्राहकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवणे, ब्रँडची ओळख निर्माण करणे आणि विक्री वाढवणे ही मार्केटिंग प्रोफेशनलची प्रमुख जबाबदारी असते. मार्केटिंग म्हणजे केवळ वस्तू विकणे किंवा त्यासाठी डोअर टू डोअर फिरणे नसते. ते त्यापेक्षा खूप वरच्या स्तरावरून कार्यान्वित केलेले रचनात्मक काम असते..स्वभावफायनान्ससाठी शांत, संयमी, आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करणारा आणि विश्लेषणात्मक विचार करणारा स्वभाव आवश्यक असतो. आकडे, गणित, डेटा विश्लेषण आणि लॉजिकल थिंकिंग आवडते, त्यांच्यासाठी एमबीए फायनान्स हा उत्तम पर्याय आहे. या क्षेत्रात अचूकता, शिस्त आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो.मार्केटिंगसाठी उत्साही, संवादकुशल, आत्मविश्वासपूर्ण आणि बदल स्वीकारणारा स्वभाव महत्त्वाचा असतो. ज्यांना लोकांशी संवाद साधायला आवडतो, नावीन्यपूर्ण कल्पना सुचतात आणि डायनॅमिक काम आवडते, त्यांच्यासाठी एमबीए मार्केटिंग योग्य ठरतो..आव्हानेएमबीए फायनान्समध्ये सतत बदलणारे आर्थिक नियम, उच्च अचूकतेची गरज आणि ताणतणावाखाली निर्णय घेण्याचे आव्हान असते. डेटा आणि आकड्यांशी सतत काम करताना लहान चुकाही मोठा परिणाम करू शकतात. मार्केटिंगमध्ये सतत बदलणारी बाजारपेठ, ग्राहकांची आवड-निवड आणि टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव ही मोठी आव्हाने असतात.स्पर्धात्मक वातावरणात सतत नवीन कल्पना आणि स्ट्रॅटेजी देत राहणे हेही एक मोठे आव्हान असते..नोकरी-व्यवसायातील उत्पन्नाच्या संधीएमबीए फायनान्समध्ये बँकिंग, इन्व्हेस्टमेंट, कॉर्पोरेट फायनान्स या क्षेत्रात स्थिर आणि उच्च पगाराच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतात. मार्केटिंगमध्ये सेल्स, ब्रँडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या क्षेत्रात जलद प्रगती आणि विविध उद्योगांमध्ये काम करण्याच्या संधी मिळतात. व्यवसायाच्या दृष्टीने, फायनान्स ज्ञानामुळे आर्थिक नियोजन मजबूत होते, तर मार्केटिंग कौशल्यामुळे व्यवसाय वाढवणे, ब्रँड तयार करणे आणि ग्राहक मिळवणे अधिक सोपे होते. त्यामुळे स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी दोन्ही क्षेत्रे अत्यंत उपयुक्त ठरतात.‘एमबीए फायनान्स की मार्केटिंग?’ हा निर्णय इतरांच्या प्रभावाने नव्हे, तर आपल्या आवडी, क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या गुणांवर आधारित घेतला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.