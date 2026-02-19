Education–Industry Partnership : MBA पदवी असूनही नोकरीत अडचणी का? वाढती कौशल्य दरी भरून काढण्यासाठी शिक्षण–उद्योग भागीदारी ठरतेय निर्णायक

प्रस्तावना MBA शिक्षणाची संपूर्ण संकल्पना आज बदलत आहे. उद्योग आणि महाविद्यालये आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ऑटोमेशन, आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. आज नियोक्त्यांना (employers) व्यवस्थापन पदवीधर पहिल्याच दिवसापासून कामासाठी तयार असावेत अशी अपेक्षा आहे..मात्र अनेक विद्यार्थी जेव्हा नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करतात, तेव्हा त्यांना वर्गात शिकलेले ज्ञान आणि प्रत्यक्ष उद्योगात लागणाऱ्या कौशल्यांमध्ये मोठी तफावत जाणवते. ही वाढती कौशल्य दरी (Skill Gap) ही आज रोजगारक्षमतेवर आणि भविष्यातील करिअरवर थेट परिणाम करणारी गंभीर समस्या बनली आहे. यावर उपाय काय? तो म्हणजे बिझनेस स्कूल्स आणि उद्योग यांच्यातील सशक्त भागीदारी..B-Schools Entrepreneurial Mindset : बदलत्या अर्थव्यवस्थेत उद्योजकाची मानसिकता ठरतेय यशाची गुरुकिल्ली; व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतंय नवं वळण.अभ्यासक्रमाची रचना, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स, आणि सतत उद्योगांच्या इनपुट्सद्वारे शिक्षण बाजाराच्या गरजांशी जुळवून घेऊ शकते. या लेखामध्ये आपण MBA मधील कौशल्य दरी, तिची मूळ कारणे, आणि शिक्षण–उद्योग भागीदारी कशी भविष्यासाठी सज्ज व्यावसायिक घडवते हे पाहणार आहोत..MBA कौशल्याची दरी: पारंपरिक मॉडेल्स आज अपुरे का ठरत आहेत? अनेक दशकांपासून MBA ही नेतृत्वाच्या भूमिकांकडे नेणारी दारं उघडणारी पदवी मानली जात होती, कारण ती फायनान्स, मार्केटिंग, स्ट्रॅटेजी आणि मॅनेजमेंटमध्ये मजबूत पाया देते. .Budget Expectations 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष.मात्र आजचे व्यावसायिक जग झपाट्याने बदलत असताना, अनेक पारंपरिक MBA अभ्यासक्रम अजूनही केवळ सैद्धांतिक ज्ञानावर भर देतात, प्रत्यक्ष कौशल्यांवर नाही. याशिवाय, शैक्षणिक अभ्यासक्रम बदलण्याचा वेग खूपच मंद असतो, तर उद्योग मात्र काही महिन्यांतच पूर्णपणे बदलतात. परिणामी, विद्यार्थी कागदोपत्री पात्र असतात, पण प्रत्यक्ष कामासाठी अपुरे तयार असतात. .इथेच उद्योग भागीदारी अत्यावश्यक ठरते, कारण हा फरक भरून काढण्यासाठी हाताळणी अनुभव (hands-on experience), upskilling, आणि थेट कॉर्पोरेट जगातील माहिती गरजेची असते. PIBM वेगळे ठरते. पुण्यातील सर्वोत्तम मॅनेजमेंट कॉलेजपैकी एक म्हणून, आम्ही उद्योगांसोबत सह-निर्मित (co-created) अभ्यासक्रम तयार करतो, जे सध्याच्या ट्रेंड्सशी सुसंगत असतात आणि MBA चे मूलभूत विषय, टूल्स, सर्टिफिकेशन्स आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांचा समन्वय साधतात. .MBA + क्षेत्रातील भागीदारी कौशल्याची दरी कशी भरून काढते? MBA शिक्षणाला केवळ वर्गापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला प्रत्यक्ष उद्योगाचा संदर्भ देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मॅनेजमेंट कॉलेज आणि उद्योग एकत्र येतात. ही भागीदारी विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी नाही, तर कॉर्पोरेट जगात उपयुक्त ठरणारी कौशल्ये देते. .1. प्राध्यापकांच्या देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम शिकवण प्रभावी ठेवण्यासाठी आणि उद्योगाचा अनुभव थेट वर्गात आणण्यासाठी प्राध्यापकांच्या देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरतात. यामध्ये उद्योगातील व्यावसायिक विशिष्ट विषय शिकवतात किंवा प्राध्यापकांसोबत मॉड्यूल्स घेतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन ट्रेंड्स, टूल्स आणि प्रत्यक्ष पद्धती शिकता येतात. .2. अॅप्रेंटिसशिप्स आणि इंटर्नशिप्स या थिअरी आणि प्रॅक्टिस यामधील सर्वात मजबूत पूल ठरतात. विद्यार्थ्यांना लाईव्ह प्रोजेक्ट्सवर काम करता येते, क्लायंट्सशी संवाद साधता येतो आणि संस्थात्मक जीवन समजते. प्लेसमेंट प्रोग्राम्सद्वारे उद्योगाच्या गरजांनुसार योग्य भूमिकांमध्ये विद्यार्थी सामील होतात. .3. सह-निर्मित अभ्यासक्रम आणि मॉड्युलर कोर्सेस अभ्यासक्रम उद्योगाइतक्याच वेगाने बदलला पाहिजे. उद्योग भागीदारांसोबत सह-निर्मित अभ्यासक्रम AI टूल्स, बिझनेस अॅनालिटिक्स, लीडरशिप आणि सस्टेनेबिलिटी यांसारख्या कौशल्यांवर भर देतो. मॉड्युलर कोर्सेस लवचिकता देतात आणि विद्यार्थ्यांना सतत अपडेट ठेवतात..4. लाईव्ह प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट सिम्युलेशन्स आणि कॅपस्टोन प्रकल्प लाईव्ह प्रोजेक्ट्समुळे विद्यार्थी संकल्पनांचा प्रत्यक्ष वापर करतात. कॉर्पोरेट सिम्युलेशन्स निर्णयक्षमता वाढवतात. कॅपस्टोनचे प्रकल्प कंपन्यांसोबत पूर्ण केल्यामुळे विद्यार्थी आधीच job-ready होतात. .टप्प्याटप्प्याने व्यावहारिक भागीदारी मार्गदर्शक हा एक सोपा आणि मार्गदर्शक आराखडा आहे, जो MBA महाविद्यालये आणि कंपन्यांना कौशल्यातील दरी भरून काढण्यासाठी आणि भविष्यासाठी तयार व्यावसायिक घडवण्यासाठी प्रभावीपणे सहकार्य करण्यास मदत करतो..● टप्पा 1: उद्दिष्टे आणि भूमिका स्पष्ट करणे दोन्ही बाजूंनी महाविद्यालये आणि उद्योगांनी नोकरीयोग्यता, उद्योगासाठी तयार कौशल्ये आणि अपेक्षित परिणाम यावर स्पष्ट सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. कोण काय योगदान देणार आहे हे सुरुवातीलाच ठरवले गेले पाहिजे, जेणेकरून दोघांचाही एकसंध दृष्टीकोन तयार होईल. . ● टप्पा 2: आवश्यक कौशल्यांचा नकाशा तयार करणे दोन्ही पक्षांनी तांत्रिक, डिजिटल आणि सॉफ्ट स्किल्स ओळखल्या पाहिजेत, ज्या कंपन्या आजच्या व्यवस्थापन पदवीधरांकडून अपेक्षित ठेवतात. यामुळे अभ्यासक्रमात नेमकी कुठे कमतरता आहे हे समजते आणि ती दरी भरून काढता येते. .● टप्पा 3: एकत्रितपणे मॉड्युलर अभ्यासक्रम तयार करणे पुढील टप्पा म्हणजे लवचिक अभ्यासक्रम आणि शिक्षण मॉड्युल्स तयार करणे, जे प्रत्यक्ष व्यवसायातील गरजा आणि सैद्धांतिक ज्ञान यांचा समन्वय साधतात. सह-निर्मित अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ आवश्यक आणि सध्याच्या काळाशी सुसंगत कौशल्येच शिकायला मिळतात..● टप्पा 4: प्रत्यक्ष काम आणि मूल्यमापन राबवणे इंटर्नशिप, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि सिम्युलेशन्स अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योगातील परिस्थितीचा अनुभव मिळतो. शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्या संयुक्त मूल्यमापनामुळे विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष जगासाठी तयारी झालेली आहे का, हे पडताळले जाते. .● टप्पा 5: स्पष्ट KPI च्या माध्यमातून परिणाम मोजणे विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंट दर, नियोक्त्यांचे समाधान, आणि नोकरीतील कामगिरी यांसारख्या घटकांवर आधारित यश मोजले जाते. हा डेटा-आधारित आढावा भविष्यातील कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करतो. .● टप्पा 6: यशस्वी उपक्रमांचे पुनरावलोकन आणि विस्तार नियमितपणे परिणामांचे मूल्यांकन करून सहकार्य धोरण अद्ययावत केले पाहिजे.यशस्वी उपक्रमांना मोठ्या स्तरावर आणि दीर्घकालीन भागीदारीत रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. .PIBM उद्योग-सहकार्याद्वारे MBA मधील कौशल्यांची दरी भरून काढत आहे.उद्दिष्टे ठरवणे, कौशल्यांचा नकाशा तयार करणे, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स देणे, परिणाम मोजणे आणि सतत अभ्यासक्रम अद्ययावत ठेवणे या सर्व माध्यमांतून संस्था भविष्यासाठी सज्ज पदवीधर घडवत आहे..निष्कर्ष MBA मधील कौशल्यांची दरी भरून काढण्यासाठी केवळ वर्गातील शिक्षण पुरेसे नाही. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील सातत्यपूर्ण सहकार्यामुळेच लवचिक, नवोन्मेषी आणि नोकरीसाठी पूर्णपणे तयार पदवीधर घडवता येतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 