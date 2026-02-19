एज्युकेशन जॉब्स

Education–Industry Partnership : MBA पदवी असूनही नोकरीत अडचणी का? वाढती कौशल्य दरी भरून काढण्यासाठी शिक्षण–उद्योग भागीदारी ठरतेय निर्णायक

MBA Skill Gap : आजचा रोजगार बाजार वेगाने बदलत आहे. Artificial Intelligence, डेटा अॅनालिटिक्स आणि ऑटोमेशनच्या युगात केवळ MBA पदवी पुरेशी ठरत नाही; तर प्रत्यक्ष उद्योगातील कौशल्ये आणि अनुभव अत्यावश्यक ठरले आहेत.
MBA students working on a live corporate project

सकाळ वृत्तसेवा
 MBA शिक्षणाची संपूर्ण संकल्पना आज बदलत आहे. उद्योग आणि महाविद्यालये आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ऑटोमेशन, आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. आज नियोक्त्यांना (employers) व्यवस्थापन पदवीधर पहिल्याच दिवसापासून कामासाठी तयार असावेत अशी अपेक्षा आहे.

