Resume लगेच अपडेट करा! 2026 मध्ये या विभागात निघणार मेगा भरती; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Upcoming Job Vacancy 2026: नवीन वर्ष सुरू होताच, सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी 2026 हे वर्ष संधींचं वर्ष ठरणार आहे. देशभरात विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्यस्तरीय आयोग मोठ्या संख्येने भरती जाहीर होणार आहे. जर तुमचं स्वप्न सरकारी नोकरी मिळवण्याचं असेल, तर या वर्षी तुमची तयारी मजबूत ठेवणं आणि अर्जांसाठी वेळेवर लक्ष ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे..स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) भरती 2026SSC दरवर्षी CGL, CHSL, SSC GD कॉन्स्टेबल, MTS आणि इतर विविध परीक्षा घेतली जाते.CGL – ग्रॅज्युएट उमेदवारांसाठी असते.CHSL – 12वी पास उमेदवारांसाठी असते.SSC GD – 10वी पास उमेदवारांसाठी असते. तर MTS सर्वसाधारण श्रेणीतील भरतीयावर्षी देखील या सर्व भरती वेळापत्रकानुसार जाहीर केल्या जातील. तुम्ही अर्ज करण्यासाठी सज्ज राहा.India Post GDS भरती 2026टपाल विभागात जीडीएस भरतीसाठी कोणतीही परीक्षा आवश्यक नाही. जीडीएससाठी अर्जाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. आणि 2025 मध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अर्ज स्वीकारले गेले होते, त्यामुळे यावर्षीही हीच कालमर्यादा असण्याची शक्यता आहे..Jaipur Tourism: पर्यटकांच्या खिशाला लागणार कात्री! जयपूरच्या ऐतिहासिक स्थळांचे तिकीट झाले दुप्पट; जाणून घ्या नवीन शुल्क.रेल्वे भरती 2026रेल्वे भरती बोर्ड (RRB) यांनी 2026 साठी वार्षिक भरती कॅलेंडर जारी केला आहे. Assistant Loco Pilotची भरतीचे अर्ज जानेवारी ते मार्च निघणार आहेत. तर Technician, Section Controller, Junior Engineer चे एप्रिल ते जून दरम्यान निघण्याची शक्यता आहे. Paramedical श्रेणीचे जुलै ते सप्टेंबर आणि NTPC, Ministerial, Level 1 भरतीचे अर्ज ऑक्टोबर ते डिसेंबर निघणार आहेत.बँक नोकऱ्या आणि परीक्षांची संधीबँकिंग क्षेत्रातही दरवर्षी भरती मोठ्या प्रमाणावर जाहीर केल्या जातात. या भरतीमध्ये IBPS Clerk & PO, SBI Clerk & PO, RRB Clerk/PO, Specialist Officer (SO) पदांची भरती होणार आहे..UPSC सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा 2026केंद्र सरकारच्या UPSC परीक्षेसाठी IAS, IPS आणि इतर नागरी सेवा अधिकारी होण्यासाठी ही परीक्षा देणं आवश्यक आहे.अधिसूचना जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये येऊ शकते.वर्षभर अभ्यास सुरू ठेवा आणि पूर्वतयारी करा.सैन्य भरती 2026सैन्यातील भरतीसाठी UPSC द्वारे NDA, CDS परीक्षा घेतल्या जातात. अग्निवीर भरती आणि भारतीय सैन्य, नौदल, हवाई दलातील विविध पदांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत..Mobile Phone Tips: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ असणारा हा छोटासा छिद्र कशासाठी असतो? जाणून घ्या.राज्यस्तरीय PCS आणि इतर भरतीUPPSC, BPSC, MPPSC सारख्या आयोगांद्वारे राज्य प्रशासकीय सेवा भरती जाहीर केली आहे. यात बिहार शिक्षक भरती TRE 4.0 ही जानेवारी - फेब्रुवारी दरम्यात होण्याची शक्यता आहे. तर UP पोलिस कॉन्स्टेबल आणि तुरुंग वॉर्डर्सचे 31 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर भरती जाहीर होणार आहेत. यात 32,000हुन अधिक पदांसाठी अर्ज भरण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.