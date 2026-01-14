शैक्षणिक गरज

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य (ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला)शिक्षण चिंतनअब्राहम मॅस्लो हे एक अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी मानवी प्रेरणा व वर्तन समजून घेण्यासाठी गरजांची श्रेणीबद्ध रचना (Hierarchy of Needs) मांडली. अब्राहम मॅस्लो यांच्या मते मानवी गरजा पाच स्तरांमध्ये विभागल्या जातात आणि या गरजा तळापासून वरच्या क्रमाने पूर्ण होत जातात. या गरजाच माणसाला खालच्या स्तरातून वरच्या स्तरात जाण्याची सतत प्रेरणा देत असतात. .गरजांच्या या श्रेणीच्या सर्वांत खालच्या स्तरावर मूलभूत किंवा शारीरिक गरजा येतात. शुद्ध हवा, अन्न, पाणी, झोप आणि निवारा या गरजा केवळ माणसालाच नव्हे तर सर्व सजीवांना आवश्यक आहेत. या गरजांच्या पूर्णतेशिवाय मानवी जीवन हलाखीचे होईल. त्यामुळे या गरजा पूर्ण होण्यासाठी सोयी व सुविधा उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या योग्य वापरासाठी शिक्षण देणे हे शासकीय व्यवस्थेचे व समाज व्यवस्थेचे पहिले आणि अनिवार्य पाऊल ठरते..दुसरा स्तरदुसऱ्या स्तरावर सुरक्षेच्या गरजा येतात. सुरक्षित घर, आरोग्यसेवा, आर्थिक स्थैर्य, सुव्यवस्था आणि भविष्याबाबतची खात्री या गरजांमुळे माणसाला मानसिक स्थैर्य मिळते. आयुष्यात फार मोठे चढउतार होऊ नयेत, आपल्यावर अन्याय होणार नाही, आपत्तीच्या प्रसंगी मदत उपलब्ध असेल - या गरजेतून प्रेरणा मिळून त्यानुसार वर्तन या स्तरावर घडते. हे पहिले दोन स्तर मुख्यतः शारीरिक व स्व-अस्तित्व टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत..प्रेम व आपलेपणाया गरजा पूर्ण झाल्यावर माणूस केवळ ‘जगण्या’पुरते न थांबता मानसिक व सामाजिक गरजांकडे वळतो. तिसरा स्तर म्हणजे प्रेम आणि आपलेपणाच्या गरजा. कुटुंब, मित्र, नातेवाईक यांच्याशी भावनिक नाते जोडणे, भावना व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे, परस्परावलंबनाचे महत्त्व ओळखणे-या गरजा येथे केंद्रस्थानी असतात. या गरजांमधून प्रेरणा निर्माण होते. ‘कोणीतरी आपले असावे आणि आपण कुणाचे तरी असावे,’ ही भावना बळावते. मदत देणे व गरज पडल्यास मदत घेणे ही सवय निर्माण होते..सन्मानचौथ्या स्तरावर सन्मानाच्या (Esteem) गरजा येतात. या टप्प्यावर व्यक्तीला आपल्या आयुष्यात काहीतरी साध्य करावेसे वाटते आणि आपल्या कर्तृत्वाची समाजाने दखल घ्यावी अशी अपेक्षा असते. आत्मविश्वास वाढतो, स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास बसतो. स्वतःला मिळणारा सन्मान जितका महत्त्वाचा, तितकाच तो इतरांना देण्याची जाणीवही येथे विकसित होते. ही जाणीव सतत जागी ठेवून जगले पाहिजे ही समज या स्तरावर दृढ होते..आत्म-वास्तविकताश्रेणीच्या सर्वात वरच्या स्तरावर आत्म-वास्तविकता (Self-Actualization) येते. म्हणजेच स्वतःची खरी ओळख शोधणे. या अवस्थेत व्यक्ती आत्मपरीक्षणातून आपल्या क्षमता ओळखते, त्यांचा पूर्ण उपयोग करते आणि स्वतःसाठी अर्थपूर्ण ध्येय ठरवते. केवळ बाह्य यश नव्हे तर अंतर्गत समाधान, सर्जनशीलता, मूल्यनिष्ठा आणि समाजासाठी काहीतरी देण्याची वृत्ती येथे दिसून येते.मॅस्लो यांच्या मते पहिले चार स्तर अत्यावश्यक (Deficiency Needs) आहेत. यांपैकी कोणतीही गरज अपुरी राहिली, तर ती पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तीचे सर्व लक्ष तिकडे केंद्रित होते. आणि त्यामुळे तो पाचव्या स्तरापर्यंत पोचूच शकत नाही. पहिल्या चार स्तरांतील गरजा पुरेशा प्रमाणात पूर्ण झाल्यावरच माणूस खऱ्या अर्थाने मनुष्य म्हणून-प्राणिजीवनाच्या पलीकडे जाऊन जगू लागतो..शिक्षणाची भूमिकाशिक्षणाची भूमिका यात अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अर्थार्जनासाठीच्या शिक्षणाबरोबरच (पहिला आणि दुसरा स्तर - दैनंदिन गरजा आणि सुरक्षितता) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुण, कौशल्ये, स्वभाव आणि स्वधर्म ओळखायला मदत करणे (तिसरा - चौथा स्तर - माझ्या गरजांप्रमाणे इतरांच्या गरजांचे भान, आत्मसन्मान आणि इतरांप्रति आदर) गरजेचे आहे. जेणेकरून ते तळापासून वरच्या पायरीपर्यंत जाण्याची आवश्यक तयारी करू शकतील. याच पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो; आजची शिक्षणपद्धती या सर्व स्तरांच्या विकासासाठी खरंच उपयुक्त ठरत आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.