आयुष्य म्हणजे क्षणाक्षणाची जोडलेली साखळी. प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक क्षण जगायचा असतो. एक गोष्ट आठवते, एकदा एक माणूस मृत्यू पावतो. त्याला भान येतं तेव्हा लक्षात येतं की, समोर देव उभा आहे आणि त्याच्या हातात एक सुटकेस आहे. दोघांमध्ये पुढीलप्रमाणे संवाद होतो.देव : चल बाळा. निघायची वेळ झाली. माणूस : छे छे.. अजून माझी खूप कामं बाकी आहेत. खूप योजना अर्धवट राहिल्या आहेत.देव : नाही. तुझी वेळ आलेय. आता निघावं लागेलच.माणूस : तुझ्या हातातल्या सुटकेसमध्ये काय आहे? देव : तुझ्याच गोष्टी आहेत.माणूस : म्हणजे माझे कपडे.. पैसे वगैरे?देव : नाही.. त्या गोष्टींवर तर पृथ्वीच्या मालकीच्या होत्या. माणूस : मग माझ्या आठवणी?देव : नाही नाही.. त्या तर काळाशी निगडीत होत्या. त्याच्यावर काळाचा अधिकार होता.माणूस : मग.. माझी बुद्धिमत्ता? देव : नाही.. त्यावर परिस्थितीचा हक्क आहे. त्या त्या परिस्थितीनुसार तू ती वापरत गेलास.माणूस : मग माझी बायकामुलं, माझे नातेवाईक, मित्र?देव : छे.. ते तर जीवन मार्गावरचे सहप्रवासी होते.. त्या मार्गाचा त्यांच्यावर अधिकार होता.माणूस : मग नक्कीच माझं शरीर असेल?देव : नाही नाही.. ते तर मातीमोल होतं. पृथ्वीची त्यावर मालकी होती.माणूस : मग.. नक्कीच माझा आत्मा असेल.देव (हसून) : नाही बाळा... आत्मा तर माझा आहे. माझाच तर अंश आहे तो. माणूस (निराशेनं) " म्हणजे माझ्या मालकीचं काहीच नव्हतं?देव : नाही. तुझ्या मालकीचं काहीच नव्हतं. माणूस खिन्न होतो आणि देवाच्या हातातील सुटकेस घेऊन उघडतो. ती रिकामी असते. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात. कळवळून विचारतो. माणूस : म्हणजे माझं काहीच नव्हतं? देव (हसून) : होतं ना! तू जे क्षण जगलास तो प्रत्येक क्षण तुझा होता. जगत असलेला प्रत्येक क्षण आपण खरंच ‘जगतो’ का? आपला प्रत्येक क्षण आपला असतो का? तो आपण समरसून वर्तमानात जगतो का?.सतत भूतकाळातल्या विचारांचं ओझं किंवा भविष्यकाळातील काळज्यांची सावली आपल्या मनावर असली की वर्तमान क्षण आनंदात आणि परिपूर्णपणे जगणं अवघड होऊन बसतं. माइंडफुलनेसच्या सरावानं वर्तमान क्षणात रहाणं, साक्षीभावाने रहाणं, सतत स्वस्थ रहाणं शक्य आहे. प्रत्येक क्षण साक्षीभावाने, स्वस्थपणे वर्तमान क्षणात जगण्याची कला म्हणजे माईंड फुलनेस. आपण माइंडफूल असतो तेव्हा मनात येणारे नकारात्मक विचार, ताणतणाव, काळज्या तटस्थपणे न्याहाळतो. आणि शांतपणे त्यांना जाऊ देतो. त्यांच्यात गुंतून जात नाही. अडकत नाही. जागरूकपणे पुढचा क्षण नव्यानं जगतो. माइंड फुलनेसचे तत्त्वज्ञान नीट समजून घेऊन सराव करावा लागतो..ध्यानातून आणि दैनंदिन हालचालींमधून हा सराव करता येतो. मुळात बुद्धिझम मधून आलेली ही संकल्पना आता आधुनिक विज्ञानानं स्वीकारली आहे आणि माइंडफूलनेस बेस्ड कॉग्निटिव्ह बिहेव्हिअर थेरपी (MBCT) अस्तित्वात आली आहे. तसेच माइंडफूलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरपी (MBSR) ताणतणाव निवारणासाठी उपयुक्त ठरली आहे. माइंडफुलनेसच्या तंत्रांबाबत पुढील लेखात माहिती घेऊयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.