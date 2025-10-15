मशिन लर्निंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग

डॉ. राजेश ओहोळ - करिअर मार्गदर्शकगेल्या दोन दशकांत विविध घटकांमुळे मशिन लर्निंग तंत्रांचा वापर वाढला आहे. मशिन लर्निंगची मुख्य व्याख्या, संगणकांना विशिष्ट प्रोग्रॅम न करता समस्या सोडविण्याची परवानगी देणे होय. पारंपरिक ऑपरेशन्सपासून ते अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या नवीन प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियांपर्यंत आधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी मशिन लर्निंगचे उपयोजन कसे होईल यावरील संशोधन जगभरात सुरू आहे. कचरा, ऊर्जा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, मटेरिअल डेव्हलपमेंट आणि उत्पादनात नवोपक्रमांना चालना देणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे. .अल्गोरिदमच्या क्षेत्रात जलद गतीने होणाऱ्या विकास, डेटाची वाढत असलेली उपलब्धता आणि संगणकीय शक्ती यामुळे विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मशिन लर्निंगसाठीचे वापर जलद गतीने वाढला आहे. आजकाल, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात बहुतेक अनुप्रयोगांमध्ये अल्गोरिदमचा वरचष्मा आहे. तथापि, उपलब्ध डेटामध्ये जलद वाढ होत असल्याने, अधिकाधिक चांगल्या सेन्सर तंत्रज्ञान आणि वाढती जागरूकता यामुळे भविष्यात बिगर देखरेखी पद्धतींचे (रेंफोरसमेंट लर्निंगसह) महत्त्व वाढू शकते. आज हायब्रीड दृष्टिकोन वापरले जात आहेत. हे अलीकडच्या वर्षांत बिग डेटा विकासातील मिळालेल्या लक्ष्याशी जुळतात..संशोधन आव्हानेप्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानाचा अवलंब.उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीचे वाढते महत्त्व.प्रगत ज्ञान, माहिती व्यवस्थापन आणि एआय प्रणालींचा वापर.शाश्वत उत्पादन (प्रक्रिया) आणि उत्पादने.चपळ आणि लवचिक एंटरप्राइझ क्षमता आणि पुरवठा साखळी.उत्पादने, सेवा आणि प्रक्रियांमध्ये नवोपक्रम.नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी उद्योग आणि संशोधन यांच्यातील जवळचे सहकार्य.Pune News: Gautami Patil वर गुन्हा दाखल करा, पुण्यात वकिलाची मागणी | Wajid Khan Bidkar | Sakal News.नवीन उत्पादन व्यवस्थापन विचारसरणी.आजच्या जटिल उत्पादन प्रणालींमधील काही प्रमुख आव्हानांवर मात करण्यासाठी, वैध उत्तर म्हणजे मशिन लर्निंग तंत्रे होय. हे डेटा अधिष्ठित दृष्टिकोन विविध प्रकारच्या स्रोतांच्या डेटामध्ये अत्यंत जटिल आणि नॉन-लिनीअर पॅटर्न शोधण्यास सक्षम आहेत. हे कच्च्या डेटाचे वैशिष्ट्यपूर्ण जागा, तथाकथित मॉडेल्समध्ये रूपांतर करतात, जे नंतर शोध, वर्गीकरण व अंदाज यासाठी लागू केले जातात..संशोधनासाठी कोण पात्र आहे?मशिन लर्निंग हे ‘इंटेलिजन्ट मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टिम आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग’ मधील अनेक उपयोजनासाठी आधीच शक्तिशाली साधन आहे आणि भविष्यात त्याचे महत्त्व आणखी वाढेल. त्याचे आंतरविद्याशाखीय स्वरूप एक मोठी संधी निर्माण करते. यामध्ये कॉम्प्युटर सायन्स, इंडस्ट्रिअल इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आणि गणित यासारख्या विविध विषयांमधील शिक्षणधारक प्रगतीला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.