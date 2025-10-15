एज्युकेशन जॉब्स

मशिन लर्निंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग

गेल्या दोन दशकांत वाढलेल्या डेटा आणि संगणकीय शक्तीमुळे मशिन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर पारंपरिक ऑपरेशन्सपासून अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत आधुनिक उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणत आहे, ज्यामुळे कचरा, ऊर्जा वापर आणि उत्सर्जन कमी करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. राजेश ओहोळ - करिअर मार्गदर्शक

गेल्या दोन दशकांत विविध घटकांमुळे मशिन लर्निंग तंत्रांचा वापर वाढला आहे. मशिन लर्निंगची मुख्य व्याख्या, संगणकांना विशिष्ट प्रोग्रॅम न करता समस्या सोडविण्याची परवानगी देणे होय.

पारंपरिक ऑपरेशन्सपासून ते अॅडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या नवीन प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियांपर्यंत आधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी मशिन लर्निंगचे उपयोजन कसे होईल यावरील संशोधन जगभरात सुरू आहे. कचरा, ऊर्जा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, मटेरिअल डेव्हलपमेंट आणि उत्पादनात नवोपक्रमांना चालना देणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे.

