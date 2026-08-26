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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: गरीब कुटुंबातील मुलींसाठी मोठी मदत! लग्नासाठी मिळणार ५५ हजार रुपये; 'या' अटी पूर्ण करणे आवश्यक

Madhya Pradesh’s Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana हुंडाबंदी अन् सामाजिक एकतेला बळ; मध्य प्रदेशात सामूहिक विवाहाद्वारे मुलींचे लग्न लावल्यास मिळतात घरगुती सामान व रोख रक्कम
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गरीब आणि गरजू कुटुंबातील मुलींच्या विवाहाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारची 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र वधूला एकूण ५५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये वधूच्या नावावर दिली जाणारी रक्कम, घरगुती साहित्य आणि सामूहिक विवाह सोहळ्याचा आयोजन खर्च यांचा समावेश आहे.

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