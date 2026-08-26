Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: गरीब कुटुंबातील मुलींसाठी मोठी मदत! लग्नासाठी मिळणार ५५ हजार रुपये; 'या' अटी पूर्ण करणे आवश्यक

गरीब आणि गरजू कुटुंबातील मुलींच्या विवाहाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारची 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र वधूला एकूण ५५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये वधूच्या नावावर दिली जाणारी रक्कम, घरगुती साहित्य आणि सामूहिक विवाह सोहळ्याचा आयोजन खर्च यांचा समावेश आहे..५५ हजार रुपयांची मदत कशी मिळते?योजनेतील एकूण ५५ हजार रुपयांपैकी ११ हजार रुपये वधूच्या नावावर अकाउंट पेई चेकद्वारे दिले जातात. याशिवाय सुमारे ३८ हजार रुपयांचे घरगुती साहित्य वधूला दिले जाते. उर्वरित ६ हजार रुपये सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आयोजनासाठी संबंधित संस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले जातात.टीव्हीपासून सिलाई मशीनपर्यंत घरगुती साहित्य३८ हजार रुपयांच्या साहित्यामध्ये वधूला विविध घरगुती वस्तू दिल्या जातात. यामध्ये ३२ इंच कलर टीव्ही, स्टील अलमारी, डायनिंग टेबल, पलंग, गादी, टेबल फॅन, सिलाई मशीन, रेडिओ आणि भिंतीवरील घड्याळ यांचा समावेश आहे.याशिवाय चांदीचे मंगळसूत्र, पैंजण, जोडवी आणि माथा पट्टी, तसेच ५१ स्टीलच्या भांड्यांचा संच, प्रेशर कुकर, एलपीजी शेगडी, कपडे आणि मेकअपचे साहित्य दिले जाते..मुलीचे वय १८, तर मुलाचे २१ वर्षे आवश्यकयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू मध्य प्रदेशची स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. विवाहाच्या वेळी मुलीचे वय किमान १८ वर्षे, तर मुलाचे वय किमान २१ वर्षे असावे.महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह शासनाच्या नियोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यातच होणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.विधवा आणि घटस्फोटित महिलांनाही लाभकायदेशीररित्या घटस्फोटित महिला किंवा विधवा महिला पुनर्विवाहासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यासाठी घटस्फोटाची कागदपत्रे किंवा पतीचा मृत्यू दाखला सादर करावा लागतो. .अर्जासाठी 'ही' कागदपत्रे आवश्यकअर्जासाठी वधू आणि वराचे आधार कार्ड, जन्म दाखला, समग्र आयडी, वधूच्या नावाचे बँक खाते, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे. लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र आणि श्रमिक नोंदणी कार्डही सादर करावे लागते.लग्नाच्या १५ दिवस आधी अर्ज करावासामूहिक विवाहाच्या निर्धारित तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी नगर निगम, नगर परिषद किंवा जिल्हा पंचायतीकडे अर्ज करता येतो. अर्जाची छाननी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र जोडप्यांची यादी विवाहाच्या सुमारे ७ दिवस आधी मॅरेज पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाते. पात्र जोडप्यांना त्यानंतर मंजुरी आदेश दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.