MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक

MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रकMPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. २१ डिसेंबरला होणारी संयुक्त पूर्व परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात अधिकृत माहितीनुसार नवीन वेळापत्रक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 'गट-ब' अराजपत्रित सेवांच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणारी परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली असून आता ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ ला होणार आहे. याबाबत माहिती आयोगाच्या अधिकृत परिपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यभरात नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी होणार असल्याने अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी या तारखेला परीक्षा आयोजित होणार असल्याची नोंद घेतली होती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यामुळे परीक्षा पुन्हा पुढे जाणार का, असा संभ्रम निर्मण झाला होता. त्यामुळे मतमोजणीदरम्यात महसूल विभागाने आणि जिल्हाधिकारी विभागाने काही प्रमुख कारण परीक्षा विभागाला कळवले. चला तर जाणून घेऊयात कोणती मुख्य करणे आहेत १. परीक्षा केंद्रे आणि परीक्षा उपकेंद्रे यांची अत्यल्प अंतर२. मोठ्याप्रमाणातील वाहतूक कोंडीची शक्यता३. विजयी उमेदवारांच्या मिरवणूका४. परीक्षा आयोजनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसणेही सर्व करणे काही जिल्ह्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.नवीन परीक्षा तारखा आयोगाने दोन्ही संयुक्त पूर्व परीक्षा तारखा बदलल्या असून त्या पुढीलप्रमाणे आहेत: महाराष्ट्र "गट-ब" (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५४ जानेवारी २०२६ महाराष्ट गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ११ जानेवारी २०२६ यंदाच्या भरतीतील पदे गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेद्वारे यंदा एकूण ६७४ पदांची भरती होणार आहे. यातसहायक कक्ष अधिकारी (ASO) – ३ पदेराज्य कर निरीक्षक (STI) – २७९ पदेपोलीस उपनिरीक्षक (PSI) – ३९२ पदेआधीही बदल झाला होता वेळापत्रकहिच परीक्षा मूळत: ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित होणार होती. मात्र राज्यातील पूरस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलावी लागली आणि त्यामुळे संयुक्त पूर्व परीक्षेचीहि तारीख बदलून २१ डिसेंबर करण्यात आली होती. आता निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे.