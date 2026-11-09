राज्यातील तंत्रनिकेतनांमध्ये 'AI' चा वापर अनिवार्य! MSBTE कडून Google Gemini आणि Copilot वापराचे निर्देश...

MSBTE Mandates AI in Polytechnics: तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने होत असलेल्या बदलांशी विद्यार्थ्यांना सुसज्ज ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने (MSBTE) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित तंत्रनिकेतनांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) प्रभावी वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मंडळाचे सचिव डॉ. मारुती गायकवाड यांनी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजात एआय साधनांचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.पारंपरिक शिक्षण पद्धतींना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि परिणामकारक शिक्षण मिळणे सुलभ होईल, तसेच शिक्षकांचा प्रशासकीय कामांवरील ताण कमी होईल, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..गुगल जेमिनी आणि गुगल वर्कस्पेसचा वापर वाढविणारपरिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व तंत्रनिकेतनांनी शैक्षणिक कामकाजासाठी 'गुगल वर्कस्पेस'चा वापर करण्यावर भर द्यावा. शिक्षण संस्थांच्या अधिकृत डोमेनवर आधारित ई-मेल आयडीच्या माध्यमातून 'गुगल जेमिनी' (Google Gemini) आणि 'गुगल एआय प्रो' (Google AI Pro) यांसारख्या प्रगत साधनांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या एआय साधनांमुळे शिक्षकांना विषय समजून सांगणे, अध्यापनासाठी लागणारे डिजिटल साहित्य तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे त्वरित व अचूक निरसन करणे अत्यंत सोपे होणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही स्वतःचे अध्ययन कौशल्य सुधारण्यासाठी आणि माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी या साधनांची मोठी मदत मिळणार आहे..NEET UG 2026: MBBS च्या दोन हजार रिक्त जागांवर प्रवेशाची अंतिम संधी; आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू.मायक्रोसॉफ्ट कोपायलटद्वारे प्रशासकीय कामकाज होणार सुलभफक्त अध्यापनासाठीच नव्हे, तर संस्थात्मक आणि कार्यालयीन कामकाजासाठीही तंत्रनिकेतनांनी 'मायक्रोसॉफ्ट ३६५ एज्युकेशन' (Microsoft 365 Education) आणि 'मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट' (Microsoft Copilot) यांचा प्रभावी वापर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.या अत्याधुनिक साधनांच्या माध्यमातून शैक्षणिक नोंदी ठेवणे, अहवाल तयार करणे, माहितीचे अचूक व्यवस्थापन करणे तसेच आगामी शैक्षणिक नियोजन करणे अधिक सुलभ आणि वेळेची बचत करणारे ठरणार आहे..MSBTE परिपत्रकातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे-एआय चा वापर अनिवार्य: राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित तंत्रनिकेतनांमध्ये शिक्षण आणि प्रशासनासाठी एआय चा वापर बंधनकारक.गुगल जेमिनीचा अध्यापनासाठी वापर: शिक्षकांनी शैक्षणिक साहित्य निर्मिती आणि शंका निरसनासाठी संस्थात्मक ई-मेलद्वारे जेमिनीचा वापर करावा.मायक्रोसॉफ्ट कोपायलटचा प्रशासकीय वापर: कार्यालयीन कामकाज, अहवाल लेखन आणि शैक्षणिक नियोजनासाठी मायक्रोसॉफ्टच्या साधनांचा वापर करण्याचे निर्देश..Railway Recruitment: रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याची संधी; स्काउट्स-गाइड्स कोटामधून ग्रुप-सी आणि डी पदांसाठी भरती जाहीर! असा करा अर्ज....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.