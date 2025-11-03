CA Exam Result : ‘सीए’च्या परीक्षेत मुकुंद आगीवाल देशात पहिला

पुणे - द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांच्यातर्फे सनदी लेखापाल (सीए) अंतिम, इंटरमिजिएट आणि फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. .संपूर्ण देशातून मध्य प्रदेशमधील धामनोद येथील मुकुंद आगीवाल याने सनदी लेखापाल अंतिम परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. तर हैदराबादमधील तेजस मुंदडा याने द्वितीय आणि राजस्थानातीलल अलवर येथील बकुल गुप्ता याने तृतीय क्रमांक मिळविला आहे.‘आयसीएआय’ यांच्यातर्फे सीए अंतिम, इंटरमिजिएट आणि फाउंडेशन परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आली. या परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. देशभरातील ८१ हजार ८५२ विद्यार्थ्यांनी ‘आयसीएआय’च्या वतीने सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अंतिम परीक्षेला नोंदणी केली. या परीक्षेत मुकुंद याने ८३.३३ टक्के, तेजस याने ८२ टक्के आणि बकुल याने ८१.५० टक्के गुण मिळविले आहेत. देशातील ४५८ केंद्रांवर ही परीक्षा झाली..देशातील एक लाख ५९ हजार ७७९ विद्यार्थ्यांनी सीए इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी नोंदणी केली. तर, एक लाख १२ हजार २८७ विद्यार्थ्यांनी सीए फाउंडेशन परीक्षेसाठी नोंदणी केली. ‘आयसीएआय’चे अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंग नंदा म्हणाले, ‘तुमचे यश हे तुमच्या मेहनतीचे, निर्धाराचे आणि अखंड समर्पणाचे फळ आहे.हे यश तुमच्या पालक आणि मार्गदर्शक यांच्या सततच्या पाठिंब्याचे, प्रोत्साहनाचे आणि त्यागाचेही प्रतिबिंब आहे. तुमचे ज्ञान, प्रामाणिकता आणि मूल्ये ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.’.‘सीए’ अंतिम परीक्षेच्या निकालाची आकडेवारी :ग्रुप : परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : उत्तीर्ण झालेले : उत्तीर्णतेची टक्केवारीग्रुप एक : ५१,९५५ : १२,८११ : २४.६६ टक्केग्रुप दोन : ३२,२७३ : ८,१५१ : २५.२६ टक्केग्रुप एक आणि दोन : १६,८०० : २,७२७ : १६.२३ टक्के.सीए इंटमिजिएट परीक्षेचा निकाल :ग्रुप : परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : उत्तीर्ण झालेले : उत्तीर्णतेची टक्केवारीग्रुप एक : ९३,०७४ : ८,७८० : ९.४३ टक्केग्रुप दोन : ६९,७६८ : १८,९३८ : २७.१४ टक्केग्रुप एक आणि दोन : ३६,३९८ : ३,६६३ : १०.०६ टक्के.सीए फाउंडेशनच्या निकालाची आकडेवारी :तपशील : परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : उत्तीर्ण झालेलेविद्यार्थी : ५१,१२० : ८,०४६विद्यार्थिनी : ४७,७०७ : ६,५६३एकूण : ९८,८२७ : १४,६०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.