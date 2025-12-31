डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)कौशल्य विकसनकरिअरच्या दृष्टीने ‘विविध कौशल्ये’ या लेखमालेचा हा अंतिम लेख. यशाच्या श्रृंखलेत सगळ्यात मोठा वाटा असतो, तो आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा, विचारसरणीचा आणि आपल्या कौशल्यांचा. त्यामुळेच आजचा हा लेख ‘अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व’ कसे घडवावे, यावर आहे. .श्रीकृष्णमहाभारताच्या युद्धात खूप मोठे मोठे शूरवीर होते. दुर्योधन गदायुद्धात, अर्जुन/कर्ण धनुर्धर, भीम मल्लयुद्धात, द्रोणाचार्य धनुर्विद्येत असे सगळेच आपआपल्या कलेत महारथी होते. मात्र, एकमेव श्रीकृष्ण असे होते की, ते विशिष्ट प्रकारच्या एखाद्या युद्धकलेपेक्षा सर्व प्रकारच्या युद्धात ते पारंगत होते आणि यावर सगळ्यात कळस म्हणजे, त्यांच्याकडे असलेली तल्लख बुद्धी, अचूक निर्णयक्षमता, आपल्या लक्ष्यासाठी केलेली व्यूहरचना! या विविध गुणांमुळे आणि अशा प्रकारच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वामुळेच कृष्णाचा विजय झाला..अष्टपैलू व्हा!अगदी आधुनिक काळातील उदाहरणे बघितले तरी कळते की, क्रिकेटमधील कपिलदेवसारखा अष्टपैलू खेळाडू बघा. त्याचा एकच उद्देश होता की, विश्वकप जिंकणे! गावसकर, तेंडुलकर, द्रवीड, झहीर खान, विराट असेल नावाजलेले फलंदाज-गोलंदाज असले, तरी कपिलसारखा एखादा अष्टपैलू आल्याशिवाय विश्वकप जिंकणे अवघड असते. फ्रान्सने फुटबॉल विश्वकरंडक जिंकला तेव्हा झिदान त्याचा कर्णधार होता, तोही असाच अष्टपैलू! त्यामुळेच तुमच्यामधील कौशल्ये तपासा. तीही अशी अफलातून असतील, पण मग बाकीच्या क्षेत्रातदेखील आपले ज्ञान व कौशल्ये वाढवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. मागच्या १-२ लेखांमध्येदेखील मी हे अधोरेखित केले आहे..आर्थिक समजजर आपण आपल्या क्षेत्रात निष्णात असू, तर करियरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आर्थिक समज असणेही आवश्यक असते. जेवढे व्यवहारिकज्ञान आपण आत्मसात केले, तर आपले आयुष्य सुखात जाईल. करियरमध्ये यशस्वी झालो की नाही याचे एक अत्यंत महत्त्वाचे परिमाण म्हणजे, आपले आर्थिक सामर्थ्य आहे! बाकी आपण समाधानी आहोत, सुखी आहोत ह्या सगळ्या गोष्टी असतातच. मात्र, याचा विचार जेव्हा आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असू.. अगदी स्पष्ट शब्दांत बोलायचं, तर पोट भरलेले असेल, तरच बाकीच्या गोष्टींचा विचार करता येतो. त्यामुळे व्यावसायिक जीवनात आर्थिक विषयाचे ज्ञान असणे आणि त्याची योग्य समज असणे खूप महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे. त्यामुळेच या विषयाशी निगडित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी बरेच उपक्रम विविध शैक्षणिक संस्था राबवतात..निर्णयक्षमताजसे आर्थिक ज्ञान महत्त्वाचे, तसेच निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवणेही महत्त्वाचे असते. या विषयावर एक संपूर्ण लेख आपण याआधी वाचला असेल. सगळेच जण निर्णय घेऊ शकत नाहीत आणि जे घेऊ शकतात, तेच पुढे जाऊ शकतात. त्यासाठी प्रसंगी जोखीम पत्करायचीदेखील तयारी असायला हवी. निर्णय घेताना तो चुकीचा ठरू शकतो याची ५० टक्के शक्यता असतेच. तसं झालं तर ते अपयश पचवण्याची क्षमताही आपल्यात असली पाहिजे. त्यामुळे निर्माण होणारी चिंता दूर करायची असेल, तर अगदी लहान-सहान गोष्टींमध्येदेखील आनंद शोधायला हवा, त्यांचा उत्सव साजरा करणे. आपण आपल्या मनाला जेवढे प्रसन्न ठेवू, तेवढे आपले डोके शांत आणि मेंदू तल्लखपणे काम करतो..परिश्रमाला पर्याय नाहीथोडक्यात हेच की, जीवनात कठोर परिश्रम केल्याशिवाय फळ मिळत नाही, पण ते करताना आपले व्यक्तिमत्व अष्टपैलू असेल - म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, वैचारिक वाढ योग्य पद्धतीने होत असेल, तर ते फळ अधिक उत्तमरीत्या मिळते. त्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवा आणि स्वतःला काळानुसार बदलण्यासाठी तयार ठेवा. सुखी आणि समृद्ध जीवनाचे हे गुपित आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.