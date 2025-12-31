एज्युकेशन जॉब्स

यशस्वी करिअरसाठी केवळ एक कौशल्य पुरेसे नसून, अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडवणे अत्यावश्यक आहे. निर्णयक्षमता, आर्थिक समज आणि सततचा परिश्रम या त्रिसूत्रीमुळेच सुखी व समृद्ध जीवन घडते.
Importance of a Multiskill Personality

डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)

कौशल्य विकसन

करिअरच्या दृष्टीने ‘विविध कौशल्ये’ या लेखमालेचा हा अंतिम लेख. यशाच्या श्रृंखलेत सगळ्यात मोठा वाटा असतो, तो आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा, विचारसरणीचा आणि आपल्या कौशल्यांचा. त्यामुळेच आजचा हा लेख ‘अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व’ कसे घडवावे, यावर आहे.

