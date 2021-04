NCC 'सी' सर्टिफिकेट परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार

NCC C Certificate exam: पुणे : राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) ‘सी सर्टिफिकेट परीक्षा येत्या शनिवारी आणि रविवारी पुण्यात होणार आहे. पुण्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा होईल की नाही अशी चर्चा सुरू आहे, पण सर्व नियोजित परीक्षा ठरल्याप्रमाणे होणार आहेत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. ही परीक्षा सोलापूर आणि पुणे येथील आर्मी, नेव्हल आणि एअरफोर्स विंगमधील एकूण एक हजार ५९७ कॅडेट्ससाठी घेण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व खबरदारी घेत ही परीक्षा फर्ग्युसन महाविद्यालय, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय आणि गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स येथे सकाळी साडेआठ वाजता घेण्यात येणार आहे. प्रात्यक्षिक परीक्षा शनिवारी (ता.३) आणि लेखी परीक्षा रविवारी (ता. ४) यापद्धतीने पुणे एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडिअर सुनील लिमये यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे, अशी माहिती कर्नल विनायक चव्हाण यांनी दिली आहे. - एज्युकेशन जॉब्ससंबंधी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by: Ashish N. Kadam)

Web Title: NCC C Certificate Examination will be held as per schedule in Pune