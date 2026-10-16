Netflix मध्ये १,००० कर्मचाऱ्यांची कपात; २०२२ नंतरचा सर्वात मोठा निर्णय, 'या' कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार

सध्या जवळपास सगळ्याच आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरकपात सुरु असताना, जगप्रसिद्ध ओटीटी प्लॅटफॉर्म Netflix मध्ये सुमारे १,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाणार आहे. कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ही संख्या जवळपास ६ टक्के आहे. २०२२ नंतर Netflix मधील कर्मचाऱ्यांची ही सर्वात मोठी कपात असल्याचे माहिती 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' (The Wall Street Journal) ने दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम प्रॉडक्ट, टेक्नॉलॉजी, कायदेशीर कामकाज आणि एचआर विभागातील कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. Netflix चे प्रमुख टेड सारँडोस आणि ग्रेग पीटर्स यांनी ईमेलद्वारे कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती दिली..वाढीचा वेग वाढवण्याचा कंपनीचा प्रयत्नजगभरातील ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये स्पर्धा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत Netflix ला आपल्या व्यवसायाचा विस्तार अधिक वेगाने करायचा आहे. यासाठी कंपनी जाहिराती, थेट कार्यक्रम आणि गेमिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहे.सप्टेंबरच्या अखेरीस ब्लूमबर्गच्या एका कार्यक्रमात बोलताना टेड सारँडोस यांनी कंपनीच्या वाढीच्या वेगाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कंपनीला अपेक्षेइतक्या वेगाने वाढता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे व्यवसायात बदल करून वाढीला चालना देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे..शेअरच्या किमतीतही मोठी घसरणBusiness Insider च्या वृत्तानुसार, Netflix च्या शेअरच्या किमतीत गेल्या सहा महिन्यांत ३० टक्क्यांहून अधिक, तर गेल्या वर्षभरात ४० टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. वाढती स्पर्धा आणि व्यवसायाच्या वाढीचा वेग यामुळे कंपनीसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत..प्रेक्षकांच्या पाहण्याच्या वेळेत किती वाढ?Netflix ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत प्रेक्षकांनी या प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट पाहण्यासाठी एकूण ९७ अब्ज तास खर्च केले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ २ टक्के आहे.प्रेक्षक प्लॅटफॉर्मवर किती वेळ घालवतात, यावरून त्यांना त्यावरील कंटेंट किती आवडतो आणि सबस्क्रिप्शनचे पैसे खर्च करणे कितपत योग्य वाटते, याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या सहभागातील वाढीचा वेग हा गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.याशिवाय, Netflix ने प्रेक्षकांच्या पाहण्याच्या वेळेची सविस्तर आकडेवारी वर्षातून दोनदा जाहीर करण्याऐवजी आता वर्षातून एकदाच जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळेही काही गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे..सबस्क्रिप्शनच्या दरातही वाढNetflix ने मार्चमध्ये अमेरिकेतील सबस्क्रिप्शनचे दर वाढवले होते. त्यानुसार, जाहिराती नसलेल्या स्टँडर्ड प्लॅनची मासिक किंमत १७.९९ डॉलरवरून १९.९९ डॉलर करण्यात आली. तर जाहिरातींसह उपलब्ध असलेल्या प्लॅनची किंमत ७.९९ डॉलरवरून ८.९९ डॉलर झाली.२०२२ मध्ये Netflix ने दशकाहून अधिक काळात पहिल्यांदाच ग्राहकसंख्येत घट नोंदवल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. आता पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढती स्पर्धा आणि व्यवसायाच्या वाढीचा वेग सुधारण्याचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.