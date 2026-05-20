विशेष : नोटबुकएलएम : माहिती व्यवस्थापनाचा स्मार्ट सोबती

सीए प्रणव मंत्री, 'एआय' ट्रेनरडिजिटल युगात माहितीची कमतरता नाही. इतकी माहिती उपलब्ध आहे की योग्य माहिती शोधणे, ती समजून घेणे आणि व्यवस्थित वापरणे हेच मोठे आव्हान बनले आहे. विद्यार्थी, शिक्षक असो किंवा व्यावसायिक, प्रत्येकाला नोट्स, पीडीएफ, लेख, रिसर्च पेपर, मिटिंग नोट्स किंवा रिपोर्ट्स हाताळताना मोठा वेळ खर्च करावा लागतो. अशा वेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित 'नोटबुकएलएम' हे साधन उपयुक्त ठरत आहे..गुगलने विकसित केलेले 'नोटबुकएलएम' हे एआय-आधारित संशोधन आणि नोट व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म आहे. हे फक्त माहिती साठवत नाही, तर वापरकर्त्याने अपलोड केलेल्या माहितीचा अभ्यास करून त्यावर आधारित उत्तरं, सारांश, स्पष्टीकरण आणि कल्पना तयार करते. त्यामुळे हे केवळ नोट्स घेण्याचं ॲप नसून 'वैयक्तिक एआय संशोधन सहाय्यक' म्हणून काम करतं..नोटबुकएलएम म्हणजे काय?नोटबुकएलएम हे 'एआय'वर चालणारं 'स्मार्ट नोटबुक' आहे. वापरकर्ता पीडीएफ, डॉक्युमेंट्स, वेबसाइट लिंक्स किंवा स्वतःच्या नोट्स अपलोड करू शकतो. त्यानंतर 'एआय' त्या माहितीचा अभ्यास करून प्रश्नांची उत्तरं देतो, मुख्य मुद्दे सांगतो, सारांश तयार करतो आणि संबंधित कल्पना सुचवतो. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे उत्तरं इंटरनेटवरून न देता, तुम्ही अपलोड केलेल्या माहितीवर आधारित देते. त्यामुळे माहिती अधिक अचूक आणि संदर्भासह मिळते.उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याने संपूर्ण पुस्तकाची पीडीएफ अपलोड केली, तर तो थेट विचारू शकतो.१) स्मार्ट सारांशमोठमोठ्या पीडीएफ किंवा लेखांचा काही सेकंदात संक्षिप्त सारांश तयार होतो. त्यामुळे वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचतो.२) प्रश्नोत्तर सुविधाअपलोड केलेल्या माहितीवर आधारित प्रश्न विचारता येतात. एआय संदर्भासह उत्तरं देतो.३) संशोधनासाठी उपयुक्तरिसर्च पेपर्स, कायदे, आर्थिक अहवाल किंवा तांत्रिक माहिती समजून घेण्यासाठी हे खूप मदत करतं.४) ऑडिओ ओव्हरव्ह्यूनोटबुकएलएममधील चर्चेत असलेलं फीचर म्हणजे 'ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू.' एआय दोन व्यक्तींमधील पॉडकास्टसारखा संवाद तयार करून संपूर्ण विषय समजावतो. त्यामुळे वाचण्याऐवजी ऐकून अभ्यास करता येतो.५) मल्टिपल सोर्सेसचा वापरएकाच वेळी अनेक डॉक्युमेंट्स वापरून तुलना, विश्लेषण आणि निष्कर्ष काढता येतात.६) नोट्स आणि कल्पनांची मांडणीएआय महत्त्वाचे मुद्दे वेगळे काढतो आणि व्यवस्थित स्वरूपात सादर करतो..कोणासाठी उपयुक्त?विद्यार्थीअभ्यासाचे सारांश, प्रश्नसंच तयार करणे, अवघड विषय सोप्या भाषेत समजून घेणेशिक्षकलेक्चर नोट्स तयार करणे, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास साहित्य बनवणे, विषयांची रचना करणेसंशोधकरिसर्च पेपर तुलना, संदर्भ शोधणे, निष्कर्ष तयार करणे.वापरण्याची पद्धतगुगल अकाउंटने लॉगिन करानवीन नोटबुक तयार करापीडीएफ, डॉक्युमेंट किंवा लिंक अपलोड करा'एआय'ला प्रश्न विचाराफायदेवेळेची मोठी बचतमाहिती अधिक सोप्या पद्धतीने समजतेअभ्यास आणि संशोधन अधिक प्रभावी होतेमोठ्या माहितीचे व्यवस्थापन सोपे होते.मर्यादाइंटरनेटशिवाय वापर मर्यादितचुकीची किंवा अपूर्ण माहिती अपलोड केल्यास उत्तरांवर परिणाम होऊ शकतोसंवेदनशील कागदपत्रे अपलोड करताना गोपनीयतेची काळजी आवश्यकनिष्कर्षकृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी मर्यादित राहिलेली नाही. ती माहिती समजून घेणं, व्यवस्थापन करणं आणि ज्ञान अधिक प्रभावीपणे वापरणं यासाठी मदत करत आहे. नोटबुकएलएम हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.