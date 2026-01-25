एज्युकेशन जॉब्स

Government Jobs: भारत सरकारसोबत काम करण्याची सुवर्णसंधी! या लोकांना मिळणार चान्स, अर्ज करा लगेच!

Eligibility Criteria for Government Jobs: जर तुम्हालाही भारत सरकारसोबत काम करण्याचे स्वप्न असेल, तर ही संधी सोडू नका. कारण न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)मध्ये विविध पदांसाठी भरती निघाली आहे. चला तर जाणून घेऊयात अर्ज कोण करू शकतात
Eligibility Criteria for Government Jobs

Eligibility Criteria for Government Jobs

esakal

Monika Shinde
Updated on

NPCIL Recruitment 2026: जर तुमचंही सरकारी नोकरी करण्याचं स्वप्न आहे. यासाठी तुम्ही तयारी देखील करत असाल तर ही संधी खास तुमच्यासाठी आहे. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने साइंटिफिक असिस्टंट, स्टायपेन्ड्री ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टंट, स्टायपेन्ड्री ट्रेनी/टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन आणि असिस्टंट ग्रेड-I या पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत.

Loading content, please wait...
technicians
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
scientific data
Job Portal
Goverment Job
Job News
New Job
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.