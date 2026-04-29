लहान मुले आणि भावनिक समतोल

सायली, वय वर्षे दहा. टी.व्ही.वर महिला अत्याचाराच्या बातम्या पाहिल्यापासून सतत अस्वस्थ, कुठल्या तरी दडपणाखाली असल्यासारखी जाणवते. श्रीधन, वय वर्षे सात. टी.व्ही.वरील बॉम्बस्फोटाच्या बातम्या, दृश्य पाहिल्यापासून भीतीच्या दडपणाखाली असल्यासारखा जाणवतो. भोवतालचं सगळंच जग वाईट आहे, असं त्याला वाटतंय. सारिका, वय वर्षे अकरा. समजूतदार मुलगी, परंतु एकाएकी आक्रस्ताळेपणा करायला लागलीये..मोबाईल फोनच्या अक्षरशः आधीन झालीय. गौतम वय वर्षे आठ. सध्या आईबरोबर राहतो. आई-वडिलांच्या घटस्फोटानंतर विलक्षण अबोल झालाय. ही आणि अशी अनेक उदाहरणे आसपास दिसू लागलीयत. या आणि अशा अनेक मुलांमध्ये भावनिक असमतोल निर्माण झालेला असू शकतो. लहानपण हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात मुलांचा बौद्धिक, मानसिक, भावनिक व शारीरिक विकास व्हायला हवा. म्हणजे पौगंड, तारुण्य व प्रौढावस्थेतील अनेक समस्या आपण टाळू शकतो..मानसिकदृष्ट्या कणखर असतात त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विपरीत प्रसंगाला तोंड देण्याची, कठीण परिस्थितीत शांत राहून मार्ग काढण्याची क्षमता असते. या व्यक्ती अस्वस्थ होत नाहीत असं नाही परंतु तत्काळ सावरू शकतात. त्या समाधानी, आनंदी असतात. नवीन गोष्टी शिकायला तसेच परिस्थितीनुसार स्वतःत बदल घडवायला तयार असतात. ही सर्व कौशल्ये आपण मुलांमध्ये निर्माण करू शकतो. परिणामी ती मोठेपणी कुठल्याही परिस्थितीत कणखरपणे उभी राहू शकतील..मुलांना व पालकांना ताणतणाव, वेगवेगळ्या भावनिक व वागणुकीच्या समस्यांना योग्य रितीने सामोरं जायला या विषयातील तज्ज्ञ शिकवतात. शाळेतले ताणतणाव, गृहपाठ, परीक्षेचं दडपण, इत्यादी अनेक बाबतीत मुलांना मदतीची गरज असते. काही मुलांना, पालकांविषयी तसेच घरगुती समस्यांविषयी बोलून मोकळं व्हायचं असतं..खालील लक्षणे आढळल्यास तज्ज्ञांची मदत घ्यावीअचानक परीक्षेत कमी गुण मिळायला लागणे.क्षुल्लक कारणावरून रडणे, निराश होणे.शाळेत शिकवलेले न समजणे, सतत स्वतःच्या तंद्रीत राहाणे, न्यूनगंड वाटणे, दिवास्वप्नात रमण्याची सवयमोबाईल व कॉम्प्युटर गेम्सच्या आधीन होणेवागणुकीसंदर्भातील प्रश्न, अति चिडणे, राग राग करणे, अति खाणे किंवा कमी खाणे, सतत खोटे बोलणे, अंथरुणात मूत्र विसर्जनाची सवय.एकटे राहाणे, समूहात मिसळणे टाळणे.इतर मुलांना त्रास देणे किंवा त्यांचा त्रास सहन करीत राहाणे.आवडणाऱ्या गोष्टींमधील रस अचानक संपणे.अति प्रमाणात झोप किंवा अगदी कमी झोप.शाळेतील सततची अनुपस्थिती.सारखा मूड बदलत राहणे.आई-वडिलांचा घटस्फोट व त्यामुळे आलेले नैराश्य.घरातील कुणाचा तरी मृत्यू व ते वास्तव स्वीकारताना त्रास होणे.बॉम्बस्फोट, दंगली, अत्याचार वगैरेसारख्या सामाजिक घटना व त्यामुळे मनात निर्माण होणारी भीती.मुलांसाठी वेगवेगळ्या उपचार पद्धती आहेत. विशिष्ट समस्येसाठी सुयोग्य अशी पद्धती किंवा एकत्रितपणे वेगवेगळ्या पद्धती, तज्ज्ञ वापरतात. मुलाशी तसेच पालकांशी एकत्र व वेगवेगळे थेरपी सेशन्स करण्यात येतात. 'सीबीटी'सारख्या उपयुक्त थेरपीमध्ये नकारात्मक भावना व विचारांचे, सकारात्मक आणि परिणामकारक विचार पद्धतीत रूपांतर करायला शिकवले जाते. ताण नियोजनाच्या पद्धती, स्वस्थ होण्याचे प्रशिक्षण, श्वासावर आधारित ध्यानाच्या काही पद्धती, परिस्थितीला तोंड देण्याची कौशल्ये, गेलेला आत्मविश्वास परत मिळवण्याची तंत्रे यांचाही उपयोग होतो..पालकांसाठी सूचनाकुठल्याही परिस्थितीत मुलांसमोर वादविवाद टाळावेत.मुलांशी मोकळेपणाने बोला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्यांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.स्वत: मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या स्वस्थ राहण्यासाठी प्रयत्न करा.भोवताली घडणाऱ्या सामाजिक दुर्घटनांविषयी (अत्याचार, बॉम्बस्फोट, दहशतवाद आदी) मुलांना सौम्य शब्दात समजावून सांगा. त्याविषयी त्यांच्या मनात अवास्तव भीती किंवा राग निर्माण होणार नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.अयोग्य वर्तनाबद्दल मुलांसाठी काही शिस्तीचे नियम तसेच वागणुकीची पथ्ये तज्ज्ञाच्या साहाय्याने ठरवून घ्या.लहान मुलांसाठी ध्यानाच्या वेगवेगळ्या पद्धती विकसित झाल्या आहेत. एकूणच स्वस्थता आणि पुढील आयुष्यात कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची तयारी आपण करून घेऊ शकतो..