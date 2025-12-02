NVS Recruitment 2025: नोकरीची सुवर्णसंधी! शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी मेगा भरती सुरू; अर्जाची शेवटची तारीख आत्ताच जाणून घ्या!

Teaching and Non-Teaching Posts Available in NVS 2025: सरकारी नोकरीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवोदय विद्यालय समिती (NVS) मार्फत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीसाठी विविध पदांसाठी मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे..देशभरातील इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी ही उत्तम संधी आहे. PGT, TGT पासून ते लॅब अटेंडंट आणि मल्टी टास्किंग स्टाफपर्यंत अनेक पदांसाठी एकूण ५,८४१ जागा भरणार असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही ४ डिसेंबर २०२५ आहे. अर्ज करण्यासाठी kvsangathan.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.Railway Mega Bharti 2025: भारतीय रेल्वेत 8050 जागांची नवीन मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्जाची शेवट तारीख.पदांची माहितीप्राचार्य: 93सहाय्यक आयुक्त: 09PGT 1513PGT – आधुनिक भारतीय भाषा: 18TGT: 2978TGT – तृतीय भाषा: 443शिक्षकेतर पदे: 787एकूण: 5841.शैक्षणिक पात्रताप्रत्येक पदासाठी आवश्यक पात्रता वेगवेगळी आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही अधिकृत जाहिरात पाहू शकतात.अर्ज शुल्कसहाय्यक आयुक्त / प्राचार्य / उपप्राचार्यGeneral / OBC / EWS : 2800/-SC / ST / PH / ESM : 500/-2) PGT / TGT / PRT / AE / Finance Officer / AO / Librarian / ASO / Junior TranslatorGeneral / OBC / EWS : 2000/-SC / ST / PH / ESM : 500/-3) SSA / Stenographer / JSA / Lab Attendant / MTSGeneral / OBC / EWS : 1700/-SC / ST / PH / ESM : 500/-.Nashik Fire Department Recruitment 2025: नाशिक अग्निशमन दलात विविध पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!.अर्ज कसा करावा?अर्ज करण्यासाठी दिलेल्या ऑनलाइन लिंकवर क्लिक करा.आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.तुमची वैयक्तिक, शैक्षणिक माहिती व्यवस्थित भरा.श्रेणीनुसार अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरा.अर्ज सबमिट करून प्रिंट आउट घ्या.अंतिम तारीख 04 डिसेंबर 2025 लक्षात ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.