NVS Recruitment 2025: नोकरीची सुवर्णसंधी! शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी मेगा भरती सुरू; अर्जाची शेवटची तारीख आत्ताच जाणून घ्या!

Eligibility Criteria for NVS 2025 Application: तुम्ही सरकारीच्या नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. नवोदय विद्यालय समिती (NVS) मार्फत शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशा विविध पदांसाठी मेगा भरती 2025 जाहीर करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात अर्ज कसा करावा आणि शेवटची तारीख काय आहे
Monika Shinde
Teaching and Non-Teaching Posts Available in NVS 2025: सरकारी नोकरीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवोदय विद्यालय समिती (NVS) मार्फत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीसाठी विविध पदांसाठी मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे.

