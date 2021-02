सोलापूर : सीए फायनलची परीक्षा दिल्यानंतर तुम्ही इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स इन इंडियाचे (आयसीएआय) सदस्य व्हा. यानंतर आपण आपल्या नावाने सीए अर्ज करू शकता. चार्टर्ड अकाउंटंट झाल्यावर आपल्याकडे बऱ्याच संधी आहेत. जगात अशी कोणतीही कंपनी किंवा उद्योग नाही, जेथे सीए आवश्‍यक नाही. जाणून घ्या सीएला उपलब्ध असलेल्या संधींबद्दल... स्वतःचा सराव

चार्टर्ड अकाउंटंटची स्वत:ची प्रॅक्‍टिस : कंपनी सेक्रेटरी इन प्रॅक्‍टिस, चार्टर्ड अकाउंटंट इन प्रॅक्‍टिस, कॉस्ट अकाउंटंट इन प्रॅक्‍टिस, आर्किटेक्‍ट प्रोफेशनल, ऍडव्होकेट, इंजिनिअर (चार्टर्ड) व ऍक्‍चुअरी प्रोफेशनल म्हणून अभ्यास करू शकता. आजच्या काळात स्वतःची प्रॅक्‍टिस जुनी गोष्ट बनली आहे. वास्तविक सध्याच्या काळात बरीच स्पर्धा आहे आणि क्‍लायंटकडून खूप दबावही येत असतो. त्यामुळे स्वत:ची प्रॅक्‍टिस जास्त फायदेशीर ठरत नाही. कुठल्याही ऑडिट / कन्सल्टन्सी फॉर्ममध्ये पार्टनर

ग्लोबल ऑडिट / टॅक्‍स / कन्सल्टन्सी कंपन्यांसाठी सध्याच्या पिढीमध्ये खूप क्रेझ आहे. मोठ्या कंपनीत भागीदार होणे सोपे नाही. प्रथम तेथे सामील व्हावे लागेल. मग मॅनेजर ते वरिष्ठ व्यवस्थापक ते असोसिएट डायरेक्‍टर आणि नंतर भागीदार म्हणून. अनेकदा दबाव असतो तेव्हा लोक काही काळानंतर नोकरी सोडतात. जर तुम्ही दडपणाचा सामना कराल तर मोठ्या संधी आहेत. सरकारी नोकरी

आपण कोणतीही सरकारी नोकरी देखील करू शकता. जर तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेसची परीक्षा क्‍लिअर केली तर नंतर आयकर अपील न्यायाधिकरण (इन्कम टॅक्‍स अपिलेट ट्रिब्युनल), सेबी यांसारख्या संस्थांचे चेअरमन किंवा प्रेसिडेंट होऊ शकता. परंतु या पदांवर पोचण्यासाठी एखाद्या शासकीय संस्थेत दीर्घकाळ सेवा करणे आवश्‍यक आहे. उद्योगातील करिअर

मॅन्युफॅक्‍चरिंग, इन्फॉरमेशन टेक्‍नॉलॉजी, ऑटोमोबाईल्स, स्टील असे बरेच उद्योग आहेत जेथे आपण नोकरी करू शकता. त्यासाठी कॉर्पोरेट आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी असली पाहिजे. जर आपण या गोष्टींचा सामना करीत असाल आणि व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजा पूर्ण केलात तर आपण मुख्य वित्तीय अधिकारी पदावर पोचू शकता. गुंतवणूक बॅंकर

ज्यांना स्टॉक मार्केट, फॉरेक्‍स, डेरिव्हेटिव्ह्‌ज आदींमध्ये रस आहे ते बॅंका किंवा एनबीएफसी (नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपनी) साठी काम करू शकता. जर तुम्ही सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बॅंकांपेक्षा परदेशी बॅंकांमध्ये नोकरी कराल तर अधिक फायदा होईल. त्यांची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. आपणास जागतिक ग्राहक मिळतील, जे बरीच वाढीची संधी देतील. विमा क्षेत्रातील करिअर

आपण जोखीम व्यवस्थापन, विमा पॉलिसी आणि इतर क्षेत्रात जोखीम घेऊ इच्छित असाल तर या क्षेत्रात करिअर बनवू शकता. यासाठी फायनान्स माहिती असणे देखील महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Opportunities are available in many areas for those who have cleared CA