SSC Exam : राज्यातील १६ लाख १५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी देणार दहावी परीक्षा; परीक्षा केंद्रांमध्ये झाली घट

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा येत्या शुक्रवारपासून (ता. २०) सुरू होत आहे. या परीक्षेसाठी राज्यातील १६ लाख १५ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विद्यार्थ्यांची नोंदणी तीन हजार ८७९ ने वाढली आहे..दरम्यान, बारावीच्या परीक्षा सुरू होऊन अवघे नऊ दिवस झाले असताना राज्यात सामूहिक कॉपी प्रकरणे उघडकीस आल्याने आता दहावीच्या परीक्षा सुरू होताना गैरप्रकार रोखण्याचे आव्हान राज्य मंडळासमोर आहे. 'कॉपीमुक्त परीक्षा' हे साध्य करण्यासाठी आता दहावीच्या परीक्षेत गैरप्रकार होऊ नयेत, म्हणून विशेष काळजी घेतली जाणार असल्याचे राज्य मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी सांगितले..राज्य मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान आयोजित केली आहे. या परीक्षेनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत बेडसे यांनी ही माहिती दिली.या परीक्षेसाठी आठ लाख ६५ हजार ७४० विद्यार्थी, सात लाख ४९ हजार ७३६ विद्यार्थिनी आणि १५ तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. राज्यातील एकूण २३ हजार ६८३ शाळांमधून विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून संपूर्ण राज्यातील पाच हजार १११ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे..परीक्षार्थींनी परीक्षेच्या नेमून दिलेल्या वेळेपूर्वी किमान अर्धा तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर पोचावे, अशी सूचना राज्य मंडळाने केली आहे. त्यानुसार सकाळच्या सत्रातील परीक्षेत सकाळी साडे दहा वाजता, तर दुपारच्या सत्रात अडीच वाजता विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दालनात उपस्थित राहणे आवश्यक असणार आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणेच या परीक्षेसाठी दिलेल्या वेळेनंतर दहा मिनिटे वेळ वाढवून देण्यात आली आहे.मंडळामार्फत प्रसिद्ध आणि छपाई केलेले वेळापत्रकच ग्राह्य धरावे, अन्य संकेतस्थळावर किंवा अन्य यंत्रणेने छपाई केलेले वेळापत्रक ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, असे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे..परीक्षा केंद्रांची संख्येत घटदहावीच्या परीक्षेसाठी गेल्या वर्षी पाच हजार १३० परीक्षा केंद्रे होती. परंतु गैरप्रकार घडून आल्याने त्यातील ३१ परीक्षा केंद्र रद्द करण्यात आली. गेल्यावर्षी ९३ कॉपी प्रकरणे आणि २२६ परीक्षेनंतरच्या काळात आढळून आलेले गैरप्रकार असे एकूण ३१९ गैरप्रकार आढळले आहेत.यंदा पाच हजार १११ केंद्रांवर परीक्षा होणार असून त्यातील ५५४ केंद्रांवर सीसीटीव्ही नाहीत. तर, १९१ केंद्रे संवेदनशील असून त्यातील ४२ केंद्रांवर सीसीटीव्ही नसल्याने त्या केंद्रांकडे पथकांमार्फत अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे बेडसे यांनी सांगितले..विभागनिहाय नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या -विभागीय मंडळ : नोंदणी केलेले विद्यार्थीपुणे : २,७८,१४५नागपूर : १,५३,८९०छत्रपती संभाजीनगर : १,९१,९५२मुंबई : ३,४९,८७३कोल्हापूर : १,३२,८०८अमरावती : १,६५,३१८नाशिक : २,०६,६३६लातूर : १,११,०८८कोकण : २५,७७९एकूण : १६,१५,४८९.५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्सची दुकाने बंदशिक्षण विभागाच्या नऊ जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा दक्षता समितीची जबाबदारी आणि कार्यनिश्चित केली आहे. त्यानुसार, परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरात छायांकित प्रतीची दुकाने (झेरॉक्सची दुकाने) बंद ठेवणे, संबंधित परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करणे अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत..दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :तपशील : २०२५ : २०२६मुले : ८,६४,१२० : ८,६५,७४०मुली : ७,४७,४७१ : ७,४९,७३६तृतीयपंथी : १९ : १३एकूण : १६,११,६१० : १६,१५,४८९.