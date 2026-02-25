एज्युकेशन जॉब्स

आई-बाबा सोडून नाही ना जाणार?

लहान मुलं मोठी होत असताना वेगवेगळ्या भावना अनुभवत असतात. साधारणपणे या भावना समान असतात फक्त त्यांच्या तीव्रतेमध्ये मुलाप्रमाणे फरक असतो.
डॉ. विद्याधर बापट,मानसोपचारतज्ज्ञ
लहान मुलं मोठी होत असताना वेगवेगळ्या भावना अनुभवत असतात. साधारणपणे या भावना समान असतात फक्त त्यांच्या तीव्रतेमध्ये मुलाप्रमाणे फरक असतो. जेव्हा मुलांचा (तान्ह्या बाळांचा) विकास होत असतो तेव्हा सर्वप्रथम त्यांना आई, बाबा किंवा आसपासच्या काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती तसंच घरातलं वातावरण यांची सवय होत जाते.

