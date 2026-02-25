आई-बाबा सोडून नाही ना जाणार?

लहान मुलं मोठी होत असताना वेगवेगळ्या भावना अनुभवत असतात. साधारणपणे या भावना समान असतात फक्त त्यांच्या तीव्रतेमध्ये मुलाप्रमाणे फरक असतो. जेव्हा मुलांचा (तान्ह्या बाळांचा) विकास होत असतो तेव्हा सर्वप्रथम त्यांना आई, बाबा किंवा आसपासच्या काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती तसंच घरातलं वातावरण यांची सवय होत जाते..जेव्हा आई किंवा काळजी घेणारी व्यक्ती आसपास दिसत नाही तेव्हा ती बावचळतात तसंच त्यांना असुरक्षित वाटू लागतं व ती रडू लागतात. त्याचबरोबर अनोळखी अथवा गर्दीच्या ठिकाणी आसपास ओळखीची व्यक्ती नसेल तरीही मुलांना असुरक्षित वाटू शकतं. ही गोष्ट अगदी नॉर्मल आहे. किंबहुना तो विकासाच्या टप्प्यावरील महत्त्वाचा भाग आहे.परिस्थितीशी जुळवून घेणं शिकण्याच्या प्रक्रियेचाच तो भाग असतो. परंतु थोडं मोठं झाल्यावर, किंवा शाळेत, नर्सरीत किंवा प्राथमिक शाळेत जायच्या वयातसुद्धा प्रचंड आकांडतांडव, रडणं वगैरे गोष्टी सुरूच असतील तर ते सेपरेशन एन्झायटी डिसऑर्डर असू शकतो..आजाराची लक्षणं१) पालक तात्पुरते दूर झाले तरी अतिशय अस्वस्थता निर्माण होणे. रडून गोंधळ घालणे.२) वेडीवाकडी स्वप्नं पडणं, विशेषतः आई बाबा आपल्याला एकटं टाकून सोडून गेले आहेत अशी स्वप्न पडणं.३) पालक सोडून जातील या भीतीनं शाळेत जाणं टाळणं.४) आई किंवा बाबा सोडून काही काळासाठी सुद्धा एकटं झोपायला तयार नसणे.५) सारखं आजारी पडणं.६) आई-वडील सोडून जातील अशी सारखी भीती तसंच आई-वडिलांना काही तरी होईल, त्यांना धोका आहे असं वाटत रहाणं.७) आई-बाबांना सारखं चिकटून रहाणं८) लहान सहान गोष्टींसाठी प्रचंड अकांत तांडव, हट्ट करणं..थोड्या मोठ्या मुलांमध्येही पुढील लक्षणं दिसली तर दुर्लक्ष करू नये कारण ती वरील आजाराशी संबंधित असू शकतात.१) वयाला न शोभणारा हट्टीपणा२) शारीरिक त्रास होतोय उदा. पोट दुखतंय, डोकं दुखतंय अशा सारख्या तक्रारी करणं आणि वैद्यकीय तपासणीमध्ये काहीच निष्पन्न न होणं.३) समवयीन मुलामुलींपासून, मित्रमैत्रिणींपासून, नातेवाइकांपासून दूर रहाणं.४) अनेक आठवडे शाळेत न जाणं५) कुठल्यातरी भीतीच्या किंवा दडपणाखाली रहाणं६) घरापासून दूर राहण्याची अति भीती वाटणं..सर्वसाधारण कारणेआई-वडिलांपैकी कोणाला अस्वस्थतेचा आजार असल्यास मुलांमध्ये अशा प्रकारची लक्षणे असू शकतात.जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू, पाळीव प्राण्याचा मृत्यू यामुळे थोड्या मोठ्या मुलांमध्येही या आजाराची लक्षणे उचल घेऊ शकते.शाळा बदल, हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागणं अशा पद्धतीच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे हा आजार होऊ शकतोघरातील अस्वस्थ वातावरण विशेषतः पालकांचे विकोपाला गेलेले वाद आणि भांडणंपालकांचं पाल्याला ‘अति जपणं’ हेही कारण ठरू शकतं.यावरील उपचार आणि पालकांनी त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापनाने काय काळजी घ्यायची याची माहिती पुढील भागात घेऊयात.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.