Padma Awards 2026: शिक्षण क्षेत्रात कोणाला मिळाले पद्म पुरस्कार? जाणून घ्या संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

Padma Awards 2026 List: प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी भारत सरकारने २०२६ वर्षासाठी पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. यंदा एकूण १३१ प्रतिष्टीत व्यक्तींना देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांनी गौरवण्यात येणार आहे..यामध्ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्य श्री यांचा समावेश आहे. यापैकी पाच जणांना देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्य विभूषण, १३ जणांना पद्य भूषण, तर ११३ जणांना पद्य श्री प्रदान करण्यात येणार आहे. हे पुरस्कार देशासाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या योगदानाची दाखल घेण्यासाठी दिले जातात. चला तर मग, साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्रात कोणत्या व्यक्तींना हे पुरस्कार मिळाले आहेत ते पाहूया..Rath Saptami 2026: रथ सप्तमीला बनत आहे 5 शुभ योग; जाणून घ्या या दिवशी काय करावं अन् काय नाही?.साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील पद्य पुरस्कार विजेते २०२६श्री पी. नारायणन (पद्मविभूषण): केरळश्री अशोक कुमार हलदर (पद्मश्री): पश्चिम बंगालश्री चरण हेम्ब्रम (पद्मश्री): ओडिशाश्री गंभीर सिंग योन्झोन (पद्मश्री): पश्चिम बंगालश्री कैलाश चंद्र पंत (पद्मश्री): मध्य प्रदेशसुश्री ल्युडमिला विक्टोरोव्हना खोखलोवा (पद्मश्री): रशिया.श्री महेंद्र कुमार मिश्रा (पद्मश्री): ओडिशाश्री महेंद्र नाथ रॉय (पद्मश्री): पश्चिम बंगालश्री ममिदला जगदीश कुमार (पद्मश्री): दिल्लीसुश्री मंगला कपूर (पद्मश्री): उत्तर प्रदेशश्री नरेश चंद्र देव वर्मा (पद्मश्री): त्रिपुराडॉ. प्रभाकर बसवप्रभू कोरे (पद्मश्री): कर्नाटकश्री. रबिलाल तुडू (पद्मश्री): पश्चिम बंगालश्री रतिलाल बोरीसागर (पद्मश्री): गुजरातप्रा. शफी शौक (पद्मश्री): जम्मू आणि काश्मीरश्री शशी शेखर वेमपट्टी (पद्मश्री): कर्नाटककु. शिवशंकरी (पद्मश्री): तामिळनाडू.Igatpuri Tourism: शांततेचा अनुभव घ्यायचा आहे? निसर्गरम्य वीकेंडसाठी इगतपुरी सर्वोत्तम पर्याय; जाणून घ्या कसे पोहोचावे.पद्म पुरस्कार कोणाला दिले जातात?हे भारत सरकारकडून दिले जाणारे अत्यंत प्रतिष्ठित नागरी सन्मान आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रात असाधारण योगदान देऊन समाज आणि देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या व्यक्तींना हे पुरस्कार दिले जातात. पद्य पुरस्कार ३ श्रेणींमध्ये दिले जातात.पद्य विभूषण: अत्यंत विशेष आणि अपवादात्मक सेवेकरितापद्य भूषण: उच्च दर्जाच्या विशेष सेवेकरितापद्य श्री: कला, शिक्षण, समाजसेवा, विज्ञान क्रीडा इत्यादी कोणत्याही क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.