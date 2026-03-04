पंचकोशात्मक शिक्षणदृष्टी

‘पंचकोश’ ही संकल्पना भारतीय ज्ञानाने दिलेली अत्यंत महत्त्वाची देणगी होय. मानवी व्यक्तिमत्त्व हे एकसंध असले तरी त्याची एकूण पाच कोशांमध्ये विभागणी करता येते. हे कोश म्हणजे जणू काही पाच आवरणे होत. ही आवरणे स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे किंवा मूर्ताकडून अमूर्ताकडे जात असलेली दिसतात..व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या पाचही कोशांचा एकत्रितपणे विकास होणे आवश्यक आहे. या पंचकोशांची नावे अनुक्रमे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश अशी आहेत. शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्येही व्यक्तिमत्त्वाचे सर्वांगीण विकसन हे सर्वप्रथम उद्दिष्ट आहे.अन्नापासून निर्माण होणारा कोश म्हणजेच ‘अन्नमय’ कोश. अन्नापासून तयार झालेले, दृश्य स्वरूपातील विविध अवयव, इंद्रिये, त्वचा, पेशी आदींनी बनलेले स्थूल शरीर म्हणजेच अन्नमय कोश. योग्य आहार, विहार आणि विश्रांती यामुळे अन्नमय कोशाचा विकास होतो. अन्नमय कोशाच्या विकासाने व्यक्ती ऐहिक आनंदाचा अनुभव घेऊ शकते. उर्वरित चारही कोशांचा विकास होण्यासाठी सर्वप्रथम अन्नमय कोश पुरेसा विकसित व्हावा लागतो..शरीरातील श्वसन, उत्सर्जन,पचन, रक्ताभिसरण आणि ज्ञान ग्रहण करणारी मज्जासंस्था या सर्व संस्था चालवणारी ऊर्जा म्हणजे पंचप्राण. ही ऊर्जा किंवा हे पंचप्राण स्थूल देहापेक्षा अधिक सूक्ष्म आणि स्वतंत्रपणे काम करणारे आहेत. यालाच ‘प्राणमय’ कोश म्हणतात. याशिवाय आधुनिक विज्ञानातील शरीरपोषक अशा विविध अंतःस्त्रावी ग्रंथींचा समावेशही या प्राणमय कोशात होतो.प्राणमय कोशामुळेच अन्नापासून सतत देहनिर्मिती होत राहते. शरीर क्रियाशील होते. व्यक्तीच्या जिवंतपणाचे ते लक्षण आहे. स्थूल देहापेक्षा अधिक सूक्ष्म तरीही स्थूल देहावर नियंत्रण ठेवणारा हा प्राणमय कोश मनुष्याच्या सर्वांगिण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो..पाच ज्ञानेंद्रियांमुळे मिळणाऱ्या संवेदना आपल्याला ज्यांद्वारे जाणवतात ते म्हणजे मन! मनाच्या एकाग्रतेचा संवेदन अथवा ज्ञान ग्रहण करण्यावर परिणाम होतो. आणि मन म्हणजे विचार - भावनांचं उगमस्थान! विचार व भावनांची उलथापालथ सातत्याने मनात होत असते. त्यांचे नियमन न केल्यास मनुष्याचा प्राणी होण्याची शक्यता असते. म्हणून मनोमय कोश महत्त्वाचा विज्ञानमय कोश म्हणजे ज्ञान!आशयाचे आकलन, स्मरण आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचे सामर्थ्य म्हणजे बुद्धी! कल्पना, संकल्पना, बोध, स्मृती, मर्मदृष्टी, प्रज्ञा इत्यादी गोष्टी विज्ञानमय कोशात येतात. ज्ञानाचे योग्य -अयोग्य, शाश्वत -अशाश्वत असा भेद करण्याचे सामर्थ्य विज्ञानमय कोशाच्या विकासातून मिळते. बाह्य जगताची जाणीव मनाद्वारे बुद्धीला होते. अस्तित्वाची जाणीव म्हणजेच अहंभावसुद्धा प्राप्त होतो, तो या विज्ञानमय कोशामुळेच..विज्ञानमय कोश समृद्ध झाला की सृष्टीच्या एकत्वाचे आकलन होऊ लागते. बुद्धीच्या पलीकडेही काहीतरी तत्त्व आहे, याची जाणीव होते. सर्वभूतहितासाठी काम केले पाहिजे ही श्रद्धा निर्माण होते व मनुष्य एका वेगळ्या प्रेरणेने कार्यरत होतो. यामुळे मनुष्य सुख दुःखाच्या भावनांकडे तटस्थपणे पाहू शकतो. आनंदमय कोशामध्ये दुःख निरपेक्ष सुख असते. त्यातून चिरस्थायी आनंदाची निर्मिती होते. याचेच नाव ‘आनंदमय’ कोश!.‘पंचकोश’ या संकल्पनेचा चा आजच्या काळात लावलेला अर्थ आपण पाहिला. भारतीय ज्ञान परंपरेतील पंचकोश ही संकल्पना ऋषिमुनींनी कदाचित वेगळ्या अर्थाने मांडली असेलही. परंतु आज २१व्या शतकात, अधिक सजगपणे पंचकोश ही संकल्पना समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात मांडलेले संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकसन हे उद्दिष्ट अधिक परिणामकारक करण्यासाठी पंचकोश या संकल्पनेशी ते जोडून घेणे, महत्त्वाचे वाटते. त्या परिप्रेक्ष्यात या संकल्पनेकडे अधिक सजगपणे, बघण्याची गरज आहे.पुढील भागांत प्रत्येक कोश आणि त्याचे विकसन याविषयी अधिक जाणून घेऊ या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.