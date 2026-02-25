पंचकोश आणि सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात शिक्षणविषयक विचार करण्यासाठी अनेक आयोगांनी कार्य केले; तथापि त्याचा अपेक्षित परिणाम म्हणून जीवनाची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या वाढली असे ठोसपणे जाणवत नाही. विद्यालये, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये दिले जाणारे औपचारिक शिक्षण आज व्यक्ती, समाज अथवा देशातील मूलभूत प्रश्नांचे निराकरण करण्यास पुरेसे प्रभावी ठरत नाही; तर काही वेळा ते नव्या समस्यांनाही जन्म देत असल्याचा अनुभव येतो. थोडक्यात शिक्षणाचा आज घेतला जात असलेला अर्थ अपुरा वाटतो..राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे आधुनिक शिक्षणशास्त्र आणि भारतीय तत्त्वज्ञान यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. हे धोरण शिक्षणाकडे केवळ माहितीप्रधान किंवा रोजगारकेंद्रित दृष्टिकोनातून पाहात नाही तर, सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकसनाच्या दृष्टीने पाहते. म्हणूनच ते अधिक उपयुक्त व प्रभावी ठरेल यात शंका नाही.मानवी शक्ती आणि गुण या घटकांद्वारे सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकसनाची भारतीय तत्त्वज्ञानातील संकल्पना म्हणजे पंचकोश होय. या लेखातून भारतीय ज्ञान परंपरेत विशेषतः वेद किंवा उपनिषदांमध्ये पंचकोशांबद्दल काय म्हटले आहे ते काहीसे जाणून घेऊ या. पंचकोशासंदर्भात मुंडकोपनिषदात म्हटले आहे,.मनोमयः प्राणशरीरनेताप्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ।तत् विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यद् विभाति ॥(मुंडकोपनिषद २.२.७)मनोमय कोश, प्राणमय कोश आणि शरीर यांचा नेता, जीवाच्या आत निवास करून आहे. धैर्यवान (संतुलित आणि ज्ञानी व्यक्ती) आपल्या विशेष ज्ञानाने (विज्ञानमय कोश) त्या आनंदरूप, अमर आणि अंतस्थ परमात्म्याची अनुभूती घेतात. यावरून शिक्षण ही केवळ माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया नसून अंतर्मुख होऊन आत्मज्ञान साधण्याची साधना आहे, असे स्पष्ट होते..कृष्ण यजुर्वेदातील विरजा मंत्रात असे म्हटले आहे,ॐ अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयः मे शुद्ध्यन्ताम् ।ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा॥या मंत्रात शरीर, प्राण, मन, बुद्धी आणि अंतरीच्या आनंदस्वरूपाचे शुद्धीकरण व्हावे, मी ज्योतीस्वरूप आहे. मी निर्मळ व तेजस्वी बनावे, अशी प्रार्थना व्यक्त केली आहे.साधनेचा अथवा शिक्षणाचा खरा उद्देश बाह्य ज्ञानासोबत शरीर, मन-बुद्धीची शुद्धता आणि तेजस्वी जीवनाची जडणघडण करणे हा आहे, असे विरजा मंत्रातून अधोरेखित होते..तैत्तिरीय उपनिषदानुसार मनुष्य पाच कोशांनी बनलेला असतो. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय. हे कोश बाह्य, स्थूल शरीरापासून आतील सूक्ष्म आत्म्याकडे जाणाऱ्या स्तरांचे प्रतीक आहेत. सर्वांत बाह्य आणि स्थूल असा कोश - अन्नमय कोश म्हणजे शरीर - त्वचा, स्नायू, मांसपेशी, रक्त इत्यादींनी बनलेले हे शरीर तर सर्वात सूक्ष्म असा अंतस्थ कोश म्हणजे आनंदमय असा आत्मा होय..शिक्षण आणि योग यांच्या साहाय्याने कोशांचा संतुलित विकास साधल्यास विकसित व्यक्तिमत्त्व प्राप्त करता येते. आधुनिक शिक्षणशास्त्रातही शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक विकासाच्या समन्वयावर भर दिला जातोच परंतु भारतीय पंचकोश संकल्पना या सर्व पैलूंना एक एकात्म अशी दृष्टी देते..व्यक्तिमत्त्वाच्या परिपूर्ण विकासाचे प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण! सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास साधायचा असेल, तर मनुष्याचे पंचकोशात्मक स्वरूप, त्या कोशांचे विकसित रूप आणि त्यांच्या विकासाची प्रक्रिया लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यावरूनच विकसनासाठी शिक्षणप्रक्रिया कशी असावी याचे आकलन होईल. अशा शिक्षणातूनच व्यक्तीचा अंतर्बाह्य विकास घडून समाजपरिवर्तन आणि राष्ट्रनिर्मितीला बळ मिळू शकते. हे सगळे शिक्षणाने कसे साधायचे याचा वेध पुढच्या काही भागात घेऊया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.