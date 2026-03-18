सीए व्हायचंय?

- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिकाचार्टर्ड अकाउंटंट (CA) हे भारतातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह व्यावसायिक करिअर मानले जाते. भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (ICAI) मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना लेखाशास्त्र, लेखापरीक्षण (ऑडिट), करप्रणाली, वित्त आणि व्यावसायिक कायदे यांचे सखोल ज्ञान मिळते. त्यामुळे विविध उद्योगांमध्ये सीएंची मोठी मागणी असते..पहिला टप्पा - सीए फाउंडेशन परीक्षाचार्टर्ड अकाउंटंट होण्याची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पूर्ण केली जाते. पहिला टप्पा म्हणजे सीए फाउंडेशन परीक्षा. कोणत्याही शाखेतून बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही परीक्षा देता येते. यामध्ये लेखाशास्त्र, व्यवसाय कायदे, व्यवसाय गणित, तार्किक विचारशक्ती, सांख्यिकी आणि अर्थशास्त्र हे विषय असतात. ही परीक्षा दरवर्षी मे आणि नोव्हेंबर महिन्यात घेतली जाते..दुसरा टप्पा - सीए इंटरमिजिएट परीक्षाफाउंडेशन परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी सीए इंटरमिजिएट परीक्षेस पात्र होतात. ही परीक्षा दोन गटांमध्ये विभागलेली असते. पहिल्या गटात ॲडव्हान्स अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट कायदे, कॉस्ट व मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आणि करप्रणाली हे विषय असतात. दुसऱ्या गटात ऑडिटिंग, फायनान्शिअल आणि स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट हे विषय असतात. विद्यार्थी एकावेळी एक गटही उत्तीर्ण करू शकतात..प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण - आर्टिकलशिपचे महत्त्वसीए अभ्यासक्रमाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तीन वर्षांची आर्टिकलशिप. या काळात विद्यार्थी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंटकडे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेतात. यात ऑडिट, टॅक्स फायलिंग, अकाउंटिंग आणि कायदेशीर अनुपालन यांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो, जो व्यावसायिक कौशल्य विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असतो..अंतिम टप्पा - सीए फायनल परीक्षासीए फायनल परीक्षा हा शेवटचा आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे. या परीक्षेत फायनान्शिअल रिपोर्टिंग, स्ट्रॅटेजिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट, ॲडव्हान्स ऑडिट, डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्स हे विषय असतात. आर्टिकलशिप आणि फायनल परीक्षा यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट बनतो..सीए परीक्षेची तयारी कशी करावी?सीए परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी शिस्तबद्ध अभ्यास, 'आयसीआयसी'च्या अभ्यासक्रमावर भर, नियमित पुनरावृत्ती, मॉक टेस्ट आणि उत्तर लेखनाचा सराव आवश्यक असतो. वेळेचे योग्य नियोजन आणि संकल्पनांची स्पष्ट समज यामुळे यश मिळते..खासगी क्षेत्रातील करिअर संधीखासगी क्षेत्रात चार्टर्ड अकाउंटंटना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. डिलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाय, केपीएमजी या 'बिग फोर' कंपन्यांसह टाटा समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आदित्य बिर्ला समूह, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलअँडटी, एचयूएल, आयटीसी आणि महिंद्रा यांसारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये सीए कार्यरत असतात. बँका, एनबीएफसी, विमा कंपन्या, फिनटेक, फार्मास्युटिकल आणि उत्पादन उद्योगांमध्येही सीएंची गरज असते..सरकारी क्षेत्रातील संधीसरकारी क्षेत्रात आयकर विभाग, जीएसटी विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी, कॅग, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तसेच ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, आयओसीएल यासारख्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंटसाठी संधी उपलब्ध आहेत..आवश्यक कौशल्ये आणि भविष्यातील संधीयशस्वी चार्टर्ड अकाउंटंट होण्यासाठी विश्लेषणात्मक क्षमता, गणिती कौशल्य, प्रामाणिकपणा, चांगले संवाद कौशल्य आणि ताणतणाव हाताळण्याची क्षमता आवश्यक आहे. हा अभ्यासक्रम कठीण असला तरी दीर्घकालीन करिअर संधी, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देतो. चार्टर्ड अकाउंटंट होण्यासाठी मेहनत आणि संयम आवश्यक असतो, परंतु या क्षेत्रात चांगली संधी आणि प्रतिष्ठा आहे. योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण अभ्यास यामुळे सीए होऊन उज्ज्वल भवितव्य घडवता येते.