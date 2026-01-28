एज्युकेशन जॉब्स
Career After 10th : दहावीनंतर करिअर निवड; पीसीएम, पीसीबी की पीसीएमबी?
best science stream after 10th for career : दहावी नंतर ‘पीसीएम’, ‘पीसीबी’ किंवा ‘पीसीएमबी’ निवड ही फक्त शालेय नाही तर संपूर्ण करिअरची दिशा ठरवते, त्यामुळे क्षमता, स्वारस्य व दीर्घकालीन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा.
प्रा. विजय नवले-करिअर मेंटॉर
दहावीनंतर अकरावी सायन्सला जाताना पहिला प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे ग्रुप कोणता घ्यावा? पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स) की पीसीबी (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायॉलॉजी)? की पीसीएमबी?
ही निवड केवळ पुढील दोन वर्षांची नसून संपूर्ण करिअरची दिशा ठरवणारी असते. त्यामुळे हा निर्णय भावनेवर नाही, तर योग्य माहिती, स्वतःची क्षमता आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन घ्यायला हवा. त्याआधी हे पाहावे लागेल की कोणत्या ग्रुपनंतर कोणत्या संधी आहेत?