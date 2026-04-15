शिक्षण चिंतन : पंचकोशाधारित सर्वांगीण शिक्षण

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालापंचकोश संकल्पनेच्या आधारे व्यक्तिमत्त्व विकासाचा विचार आपण या मालिकेत पाहत आहोत. मनुष्याकृती सर्व प्राण्यांची क्षमता अगदी समान आहे, सर्वांना अमर्याद इन्द्रियसुखाचा जन्मजात अधिकार आहे आणि तेच मानवी जीवनाचे अंतिम लक्ष आहे अशा स्वरूपाचा पूर्णतः अभारतीय विचार जीवनाचा आदर्श बनू पाहत असताना पंचकोश विकसन या संकल्पनेचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवते. या भागात परत एकदा एकत्रितपणे साररूपात पंचकोश आणि त्यांचे आंतरसंबंध पाहू या.अन्नापासून निर्माण होणारा कोश म्हणजे अन्नमय कोश. शरीर, अवयव, स्नायू, पेशी यांचे अस्तित्व अन्नावर आधारित आहे. योग्य आहार, विहार आणि विश्रांती यांच्या साहाय्याने या कोशाचा विकास होतो. हा सर्व व्यक्तिमत्त्व विकासाचा पाया आहे. .शरीरातील सर्व क्रियांना चालना देणारी ऊर्जा म्हणजे प्राण. श्वसन, पचन, उत्सर्जन, रक्ताभिसरण, मज्जासंस्था या क्रियांमागील जीवनशक्ती म्हणजे प्राणमय कोश. योग, प्राणायाम आणि आरोग्यदायी जीवनशैली यांच्या साहाय्याने त्याचा विकास साधता येतो.मन, भावना आणि विचार यांचा संबंध मनोमय कोशाशी आहे. संवेदनशीलता, एकाग्रता आणि सकारात्मक वृत्ती यांचा विकास येथे होतो. भावनांचे संतुलन आणि मानसिक स्वास्थ्य यासाठी हा कोश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.निरीक्षण, तर्क, विवेक, निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता यांचा समावेश विज्ञानमय कोशात होतो. शाश्वत-अशाश्वत यातील भेद समजून घेण्याची क्षमता येथे विकसित होते. चिंतन, मनन आणि निदिध्यास यांच्या साहाय्याने हा कोश परिपक्व होतो. आधुनिक शिक्षणशास्त्रातील विविध सिद्धान्तही बुद्धीच्या बहुआयामी स्वरूपावर भर देतात.आनंदमय कोश हा सर्वांत सूक्ष्म स्तर आहे. तो अंतर्मनातील शाश्वत आनंद, समाधान आणि आत्मानुभूतीशी संबंधित आहे. बाह्य सुख क्षणभंगुर असते; परंतु अंतर्मुखतेतून अनुभवला जाणारा आनंद चिरंतन असतो. हा आनंद बाह्य वस्तूंमध्ये नसून आपल्या अंतरंगातच असतो.कोशाचे वर्णन आणि त्याच्या विकसनांसाठी करावयाच्या कृती याचा आढावा घेतला. परंतु यातील कोणताच कोश स्वतंत्र नाही. तर प्रत्येक कोशाचा दुसऱ्या कोशावर परिणाम होत असतो..कठोपनिषदात मानवी जीवनाचे सुंदर रूपक दिले आहे ज्यातून कोशांचे नाते सहज समजते.आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥आत्मा हा रथी, शरीर हे रथ (अन्नमय व प्राणमय कोश), बुद्धी ही सारथी (विज्ञानमय कोश) आणि मन (मनोमय कोश) हे लगाम आहे. इंद्रिये घोड्यांसारखी आहेत. या सर्वांचा समन्वय साधल्यास जीवनाचा प्रवास योग्य दिशेने होतो. हीच संकल्पना पंचकोशांच्या माध्यमातून अधिक व्यापकपणे स्पष्ट होते.पंचकोश संकल्पनेनुसार मानवी व्यक्तिमत्त्व हा एक समग्र प्रवास आहे; स्थूलापासून सूक्ष्माकडे, बाह्यापासून अंतर्मुखतेकडे. अन्नमय ते आनंदमय या सर्व स्तरांचा संतुलित विकास झाल्यासच खऱ्या अर्थाने व्यक्तिमत्त्व समृद्ध होते.आपली इंद्रिये मन आणि बुद्धी अधिकाधिक संवदेनशील व नियंत्रित करून स्वतःचे रूप अनुभवता येणे हे खरे पंचकोश विकसन होईल.खरे तर कोणत्याही एका उपक्रमांमधून सर्वच कोशांचे विकसन होत असले तरीही काही उपक्रमांमध्ये काही ठराविक कोशांचे विकसन प्राधान्याने होते. खेळांमुळे प्राधान्याने अन्नमय कोशाचे विकसन होत असले तरी प्राणमय आणि मनोमय कोशाचेही काही प्रमाणात विकसन होतेच. एवढेच नाही तर पाँडिचेरी येथील अरविंद आश्रमात आनंदमय कोशाच्या विकसनासाठीही खेळ हे साधन म्हणून वापरल्याचे दिसून येते. शाळांमध्ये नियोजनपूर्वक सर्वच कोशाचे संतुलित विकसन होईल अशा प्रकारे उपक्रमांची रचना केली पाहिजे. महाराष्ट्रात अशा दहा ते बारा शाळा पंचकोशाधारित शिक्षणाचे प्रयोग करीत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शिक्षणाकडे सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पाहते जे पंचकोश संकल्पनेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.