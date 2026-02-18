PM Internship Scheme: PM इंटर्नशिप योजनेत मोठे बदल? विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार; जाणून घ्या नवे नियम

PM Internship Scheme: देशातील तरुणांना कॉर्पोरेट क्षेत्राशी जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकार कालावधी आणि वयोमर्यादेत कपात करण्याचा विचार करत असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. नेमके कोणते नियम बदलणार आणि त्याचा फायदा- तोटा काय असेल, जाणून घेऊया. .कोणते मोठे आहेत बदल?सूत्रांच्या माहितीनुसार, योजनेच्या सुरुवातीच्या दोन पायलट टप्प्यांतील अनुभव लक्षात घेता सरकारला अपेक्षित प्रमाणात तरुणांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे योजनेच्या रचनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा विशेष उद्देश टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांची प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) संधी देणे हा आहे. संध्या २१ ते २४ वयोगटातील युवक या योजनेसाठी पात्र आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ५००० रुपये स्टायपेंड आणि ६००० रुपयांची एकरक्कमी मदत दिली जाते. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज करावे..Top NIT Colleges In India: भारतातील टॉप NIT कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी किती टक्केवारी लागेल? पाहा संपूर्ण लिस्ट.बदल का आवश्यक ठरले?पायलट टप्प्यांतील आकडेवारीनुसार, मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी दिलेले ऑफर स्वीकारले नाहीत किंवा मध्येच इंटर्नशिप सोडली. एकूण ऑफर्सपैकी केवळ सुमारे 33% ऑफर स्वीकारल्या गेल्या, तर प्रत्यक्ष जॉइन करणाऱ्यांचे प्रमाण फक्त 6% इतकेच आहे.तज्ज्ञांचे मत, स्टायपेंड रक्कम, इंटर्नशिपचा कालावधी, कामाची जागा आणि भविष्यातील करार याबाबत स्पष्टता नसल्याने तरुणांचा इंटरेस्ट कमी झाला. या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने व्यय वित्त समितीकडे प्रस्तावित बदलांचा अहवाल सादर केला आहे. सरकार सुधारित आराखडा प्रथम पायलट स्वरूपात सुमारे एक लाख प्रशिक्षार्थ्यांसोबत तपासण्याचा विचार करत आहे..राज्ये आणि कंपन्यांचा सहभागपहिल्या टप्प्यात, उत्तर प्रदेश आघाडीवर, तर दुसऱ्या टप्प्यात आंध्र प्रदेशने आघाडी घेतली. शेकडो कंपन्या किंवा योजना सहभागी झाल्या आणि हजारो ऑफर जाहीर करण्यात आल्या. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे..Pemgiri Fort Trek: ट्रेकिंगचा आनंद अन् इतिहासाचा अनुभव घ्यायचाय? शहाजीराजे भोसलेंच्या काळाशी जोडलेला ‘हा’ किल्ला नक्की पाहा.अर्थसंकल्प आणि पुढील दिशाआर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सरकारने या योजनेसाठी 10,800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता; मात्र त्यातील मोठा हिस्सा खर्च झाला नाही. त्यामुळे 2026-27 या पुढील आर्थिक वर्षासाठी निधी कमी करून 4,788 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. सुधारित प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.