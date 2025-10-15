एज्युकेशन जॉब्स

बारावीनंतरची प्रवेश परीक्षा निवड

बारावीनंतर वैद्यकीय (NEET), अभियांत्रिकी (JEE, MHT-CET), वाणिज्य (CA, BBA) आणि कला (CLAT, NIFT) यांसारख्या विविध शाखांमध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षांची तयारी करणे आवश्यक आहे; यासाठी आवड आणि करिअरचे ध्येय निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
HSC Exams

HSC Exams

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रीना भुतडा - करिअर समुपदेशक

बारावीचा टप्पा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा मानला जातो. या टप्प्यावर बोर्ड परीक्षांबरोबरच विविध प्रवेश परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांना करावी लागते. त्यामुळे एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढावे लागते. सोबतच कोणती प्रवेश परीक्षा द्यावी व कोणत्या महाविद्यालय, कोर्ससाठी नोंदणी करावी? याविषयी विद्यार्थी व पालकांच्या मनात अनेकदा गोंधळ दिसून येतो.

Loading content, please wait...
exam
education
student
HSC Board Examination

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com