बारावीनंतरची प्रवेश परीक्षा निवड

रीना भुतडा - करिअर समुपदेशकबारावीचा टप्पा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा मानला जातो. या टप्प्यावर बोर्ड परीक्षांबरोबरच विविध प्रवेश परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांना करावी लागते. त्यामुळे एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढावे लागते. सोबतच कोणती प्रवेश परीक्षा द्यावी व कोणत्या महाविद्यालय, कोर्ससाठी नोंदणी करावी? याविषयी विद्यार्थी व पालकांच्या मनात अनेकदा गोंधळ दिसून येतो..कोणती प्रवेश परीक्षा निवडावी?विद्यार्थ्यांसाठी सर्वप्रथम प्रश्न असतो, ''नेमकी कोणती प्रवेश परीक्षा द्यायची?'' याचे उत्तर आपल्या आवडी, क्षमता व भावी करिअर ध्येयावर अवलंबून असते. विज्ञान शाखेत वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, एनडीए, प्युअर सायन्स अशा अनेक पर्यायांसाठी नीट, जेईई, एमएचटी-सीईटी, नाटा, आयएटी इ. अशा प्रवेश परीक्षा आहेत. वाणिज्य शाखेसाठी सीए, सीएस, सीएमए, बिझनेस मॅनेजमेंटसाठी सीयूईटी, बीबीए एंट्रन्स अशा परीक्षा आहेत. कला शाखेत ललित कला, फॅशन डिझाईन (एनआयएफटी), हॉटेल मॅनेजमेंट (एनसीएचएमसीटी -जेईई), पत्रकारिता, मानसशास्त्र, विधी (सीएलएटी) अशा अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात..अभ्यासक्रम व प्रवेश परीक्षावैद्यकीय क्षेत्रासाठी नीट आवश्यक आहे, तर अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी जेईई मेन, अॅडव्हान्स्ड व राज्यस्तरीय सीईटी असतात. वाणिज्य क्षेत्रात सीए फाउंडेशन व इतर व्यावसायिक परीक्षांचे टप्पे आहेत. कला शाखेत प्रवेशासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी आपल्या ध्येयाशी व क्षमतांशी सुसंगत परीक्षा निवडणे महत्त्वाचे असते..बोर्ड व प्रवेश परीक्षा संतुलनबोर्ड व प्रवेश परीक्षा दोन्हीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. बोर्डामध्ये मिळालेल्या गुणांवर भविष्यातील शिक्षणाच्या संधी व पात्रता अवलंबून असतात, तर प्रवेश परीक्षेतील गुण, पर्सेंटाइल/रँकच्या आधारे महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळतो. त्यामुळे दररोज ठराविक वेळ बोर्ड अभ्यासाला व ठराविक वेळ प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी देणे महत्त्वाचे असते..प्रवेश परीक्षा निवडतानाबारावीनंतर कोणती प्रवेश परीक्षा द्यायची हे ठरवताना विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे ऑक्टोबरपर्यंत येणारा आपला मॉक टेस्ट स्कोअर तपासावा. इच्छित शाखेसाठी, कोर्ससाठी, महाविद्यालयासाठी किती स्कोअर आवश्यक आहे? २०२५चे कटऑफ काय आहेत? मॉकटेस्ट व कटऑफ स्कोअरमधील अंतर किती? याचा अभ्यास करावा. प्रवेश परीक्षा व अर्जांचे कॅलेंडर ऑक्टोबर २०२५ ते मे २०२६ साठी तयार करायला हवे. खासगी विद्यापीठांच्या परीक्षा व त्यांचे फॉर्म स्वतंत्र असतात, त्यामुळे त्यांच्या वेबसाइटवर वेळेवर अर्ज करावा लागतो. काहींनी आधीपासूनच तयारी सुरू केलेली असते, तरी अपेक्षित स्कोअर मिळताना दिसत नाही, त्यामुळे पर्यायी योजना कोणत्या? याचा सुद्धा विचार होणे गरजेचे ठरते. त्या तयारीसाठी आतापासून ४ ते ५ महिने योग्य वेळ मिळाल्याने, यशाचे प्रमाण वाढवता येऊ शकते..निष्कर्षबारावीच्या बोर्ड आणि प्रवेश परीक्षा दोन्ही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. बोर्ड गुण पुढील शिक्षणाचा पाया ठरतात, तर प्रवेश परीक्षा करिअरची दिशा ठरवतात. त्यामुळे दोन्हींत संतुलन राखून, मॉक टेस्ट स्कोअर व कटऑफचा अभ्यास करून वास्तव स्वीकारावे आणि नियोजन करावे. गोंधळल्यास तज्ज्ञ करिअर मार्गदर्शन घ्यावे व पालकांनी सतत प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना साथ द्यावी..