B-Schools Entrepreneurial Mindset : बदलत्या अर्थव्यवस्थेत उद्योजकाची मानसिकता ठरतेय यशाची गुरुकिल्ली; व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतंय नवं वळण

कोविड-19 महामारीनंतर संपूर्ण व्यावसायिक जग बदलून गेले आहे. ज्या पद्धतीने पूर्वी व्यवसाय चालत होते, त्याच पद्धती आता प्रभावी राहिलेल्या नाहीत. आज केवळ नोकरीस पात्र असणे पुरेसे नाही, तर बदलांना जुळवून घेण्याची क्षमता, सर्जनशील विचार आणि गतिमान व्यावसायिक वातावरणात पुढाकार घेण्याची तयारी असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..उद्योजक नेतृत्वाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे, कारण कंपन्यांना आता असे व्यक्ती हवेत जे केवळ ठराविक भूमिका पार पाडणार नाहीत, तर नवकल्पनांना चालना देतील. बिझनेस स्कूल्स (बी-स्कूल्स) आज उद्योजक मानसिकता विकसित करणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहेत. नवकल्पना, बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि समस्या सोडवण्यावर भर देऊन, ही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी शोधणारे नव्हे तर नोकरी निर्माण करणारे बनवत आहेत..Rise of Online Education : भारतातील ऑनलाईन शिक्षणाचा उदय : एमबीए आणि काम करणाऱ्या व्यवसायिकांसाठीचा नेमका अर्थ .महामारीनंतर बदललेले व्यावसायिक वातावरणमहामारीनंतर व्यवसायाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. स्टार्टअप्समध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे, डिजिटल-फर्स्ट व्यवसाय केंद्रस्थानी आले आहेत आणि गिग इकॉनॉमी भरभराटीला आली आहे. आज कंपन्यांना असे पदवीधर हवेत जे धोरणात्मक विचार करू शकतात आणि अनिश्चित परिस्थितीतही प्रभावी उपाय शोधू शकतात..PIBM मध्ये व्यवस्थापन शिक्षणाची पद्धत या नव्या व्यावसायिक गरजांशी सुसंगत आहे. बी-स्कूल हे सुनिश्चित करते की प्रत्येक विद्यार्थ्याला विश्लेषण, नवकल्पना आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. उदयोन्मुख उद्योग समजून घेण्यापासून ते रिअल-टाइम व्यावसायिक परिस्थिती हाताळण्यापर्यंत, विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी तयार केले जाते..Skills Employers : भारतामधील MBA पदवीधरांसाठी Future of Work म्हणजे काय?.उद्योजक मानसिकता: प्रमुख गुणधर्मउद्योजक मानसिकता म्हणजे केवळ व्यवसाय चालवणे नव्हे, तर ती एक विचारसरणी आणि दृष्टीकोन आहे. संधी ओळखणे, जोखीम घेणे आणि अपयशातून शिकणे ही तिची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सर्जनशीलता आणि लवचिकता (resilience) हे खरे उद्योजक घडवणारे महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत..पारंपरिक MBA कौशल्ये जसे की फायनान्स, मार्केटिंग आणि स्ट्रॅटेजी अजूनही आवश्यक आहेत, परंतु आजच्या काळात ती एकटी पुरेशी नाहीत. आधुनिक व्यावसायिक वातावरणाला अशा व्यावसायिकांची गरज आहे जे विश्लेषणात्मक ज्ञानासोबत नवकल्पनांची जोड देऊ शकतील..आज बी-स्कूल्स विद्यार्थ्यांना “काय विचार करावा” यापेक्षा “कसा विचार करावा” याकडे वळवण्यावर भर देत आहेत. हीच मानसिक बदलाची दिशा महामारीनंतरच्या काळातील यशस्वी नेत्यांची खरी ओळख आहे..अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतीतील बदलबिझनेस स्कूल्स आता केवळ सैद्धांतिक व्याख्यानांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत; ते आता अनुभवाधारित शिक्षणावर भर देत आहेत. विद्यार्थी केस स्टडीज, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि बिझनेस सिम्युलेशन्समध्ये सहभागी होतात, जे प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट आव्हानांचे प्रतिबिंब असतात.स्टार्टअप मॅनेजमेंट, डिजिटल इनोव्हेशन आणि लीन मेथडॉलॉजीवरील अभ्यासक्रम आधुनिक MBA प्रोग्राम्सचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. याशिवाय, क्रायसिस मॅनेजमेंट आणि अॅडॅप्टेबिलिटीवर लक्ष केंद्रित करणारे नवीन विषय विद्यार्थ्यांना व्यवसायाच्या अनिश्चित स्वरूपासाठी तयार ठेवतात.उदाहरणार्थ, PIBM ने आपली अध्यापन पद्धती हँड्स-ऑन लर्निंगवर आधारित तयार केली आहे. क्लासरूममधील संकल्पनांचा रिअल-टाइम समस्या सोडवण्याशी संयोग केल्यामुळे विद्यार्थी व्यवसाय केवळ शिकत नाहीत, तर अनुभवतात. .इन्क्युबेटर्स आणि स्टार्टअप सहाय्यबी-स्कूल्समध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्सची उपस्थिती विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी एक मोठा प्रेरक घटक ठरत आहे. PIBM मध्ये, इन्क्युबेशन इकोसिस्टीम तरुण उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना व्यवहार्य व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करते.विद्यार्थ्यांना उद्योगतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन, गुंतवणूकदारांकडून सल्ला आणि आवश्यक संसाधनांचा प्रवेश मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या कल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्यास मदत होते. नेटवर्किंग सत्रे आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांशी संवाद विद्यार्थ्यांना स्टार्टअप जगाची खरी झलक देतात.अनेक विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे उपक्रम सुरू केले असून, शैक्षणिक पाठबळ कसे उद्योजकीय यशात रूपांतरित होऊ शकते हे सिद्ध केले आहे..तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागतिक संपर्कतंत्रज्ञानाने बी-स्कूल्स आणि जागतिक व्यावसायिक जग यांच्यातील दुवा म्हणून काम केले आहे. व्हर्च्युअल वर्कशॉप्स, ऑनलाइन हॅकाथॉन्स आणि AI-आधारित सिम्युलेशन्सद्वारे विद्यार्थ्यांना उदयोन्मुख व्यावसायिक ट्रेंड्सचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो.याशिवाय, जागतिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हर्च्युअल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद्यार्थ्यांना जगभरातील सहकारी आणि मार्गदर्शकांशी सहकार्य करण्याची संधी देतात. हे अनुभव त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक दृष्टिकोन समजून घेण्यास मदत करतात आणि भौगोलिक मर्यादांपलीकडे जाणारी नवकल्पनांची प्रेरणा देतात..अनुभवाधारित आणि सामाजिक उद्योजकताआजची उद्योजकता केवळ नफ्यावर आधारित न राहता उद्देशावर केंद्रित झाली आहे. म्हणूनच PIBM सह अनेक व्यवस्थापन महाविद्यालये सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतात, जिथे विद्यार्थी समाजावर सकारात्मक परिणाम घडवणाऱ्या प्रकल्पांवर काम करतात.सस्टेनेबिलिटी उपक्रमांपासून ते आरोग्यसेवेमधील नवकल्पनांपर्यंत, व्यवसाय सामाजिक बदल कसा घडवू शकतो हे विद्यार्थी शिकतात. हे प्रत्यक्ष अनुभव केवळ व्यावहारिक शिक्षण वाढवत नाहीत, तर नैतिक जबाबदारी आणि सहानुभूतीची भावना देखील विकसित करतात. जी पुढील पिढीच्या नेत्यांची ओळख ठरते..संधीमहामारीनंतरच्या जगाने बी-स्कूल्सना उद्योजकतेचे शिक्षण कसे दिले जाते याचा पुनर्विचार करण्याची मोठी संधी दिली आहे. आज केवळ सैद्धांतिक ज्ञान पुरेसे नाही; कंपन्या आणि स्टार्टअप्सना असे नेते हवेत जे पुढाकार घेऊ शकतात, नव्या कल्पना मांडू शकतात आणि त्या प्रत्यक्षात आणू शकतात.हे साध्य करण्यासाठी, बी-स्कूल्सनी वर्गखोल्यांपुरते मर्यादित न राहता असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे जिथे विद्यार्थी प्रयोग करू शकतील, सहकार्य करू शकतील आणि कल्पनांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करू शकतील. त्याचवेळी, पारंपरिक व्यवस्थापन शिक्षण आणि उद्योजक विचारसरणी यामध्ये समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.फायनान्स आणि स्ट्रॅटेजीसारखे विषय अजूनही आवश्यक आहेत, परंतु त्यांना स्टार्टअप फाउंडर्सकडून मार्गदर्शन किंवा लाईव्ह इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्ससारख्या अनुभवाधारित शिक्षणाशी जोडले गेले पाहिजे. AI, सस्टेनेबिलिटी आणि डिजिटल इनोव्हेशनसारख्या नव्या ट्रेंड्सशी जुळवून घेणाऱ्या संस्था भविष्यातील नेत्यांना अधिक प्रभावीपणे घडवू शकतील..निष्कर्षमहामारीनंतरच्या वास्तवात उद्योजक मानसिकता पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. तीच पायाभूत ताकद व्यावसायिकांना अनिश्चिततेत मार्ग शोधण्यास, बदल स्वीकारण्यास आणि नवकल्पनांसह नेतृत्व करण्यास मदत करते.बी-स्कूल्स आज दूरदृष्टी असलेले नेते घडवत आहेत जे समाजावर सकारात्मक प्रभाव निर्माण करू शकतात. अनुभवाधारित शिक्षण, स्टार्टअप इन्क्युबेशन, तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि सामाजिक जाणीव यांचा संगम करून, PIBM सारख्या संस्था भविष्यातील व्यवसायाला नवे स्वरूप देणारे नेते घडवत आहेत.. 