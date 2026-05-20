मानसवेध : मुलांमधील स्क्रीनचे व्यसन

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञमुलांमधील स्क्रीनचे व्यसन खूप वाढले आहे. अनेकदा अभ्यासासाठी स्क्रीन वापरणे आवश्यक असते. परंतु गेम्स खेळणे आणि पौगंडावस्थेतील किंवा तरुण पिढीमध्ये अश्लील व इतर रिल्स पहाणे याचे व्यसन घातक ठरू शकते..आरोग्यावरील परिणामझोपेची समस्या ः स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश मेलाटोनिन संप्रेरकाला रोखतो, त्यामुळे रात्रीची झोप पूर्ण होत नाही.लठ्ठपणा ः सतत एका जागी बसून राहणे आणि स्क्रीन पाहताना खाण्याच्या सवयींमुळे वजन वाढते.डोळ्यांचे विकार व वेदना ः डोळ्यांवर ताण येणे, डोकेदुखी आणि मान-पाठ दुखीचा त्रास होतो.बौद्धिक आणि शैक्षणिक परिणाम ः दररोज ३ तासांपेक्षा जास्त स्क्रीन पाहणाऱ्या मुलांमध्ये चंचलता वाढते आणि एकाग्रता कमी होते.विकासात अडथळा ः पालकांशी संवाद कमी झाल्यामुळे मुलांचा भाषा विकास आणि सामाजिक कौशल्ये खालावतात.शैक्षणिक घसरण ः जास्त वेळ गेमिंग किंवा सोशल मीडिया वापरल्याने अभ्यासावर वाईट परिणाम होतो.सामाजिक आणि भावनिक परिणाम ः मुलांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि कमी आत्मविश्वासाचा धोका वाढतो. चिडचिड होणे, आक्रमकता वाढणे आणि भावनांवर नियंत्रण न राहणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. प्रत्यक्ष संवाद कमी झाल्यामुळे समाजात मिसळण्याची भीती वाटते..नियंत्रणासाठी उपायदोन ते पाच वर्षे वयाची मुले ः दररोज जास्तीत जास्त अर्धा तास पालकांच्या उपस्थितीत चांगल्या दर्जाचे कार्यक्रम दाखवावेत.स्क्रीन-मुक्त क्षेत्र बनवा ः जेवणाची वेळ आणि बेडरूममध्ये मोबाईल किंवा टीव्हीचा वापर पूर्णपणे टाळावा.स्वतः आदर्श बना ः मुलांसमोर पालकांनी स्वतःचा स्क्रीन वेळ मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहेपरस्परसंवादी खेळांना प्राधान्य द्या ः स्क्रीनऐवजी ब्लॉक बिल्डिंग, चित्रकला आणि कोडी सोडविण्यासारखे खेळ खेळा.एकत्र बसून स्क्रीन पहा ः मुलांच्या मर्यादित स्क्रीन वेळेत त्यांच्यासोबत बसा आणि ते काय पाहत आहेत हे त्यांना समजावून सांगा.नियम कडक ठेवा ः स्क्रीन वेळ कधी सुरू आणि कधी संपणार हे दाखवण्यासाठी व्हिज्युअल टाइमर वापरा.शांत करण्यासाठी स्क्रीन देऊ नका ः मुलांचा हट्ट थांबवण्यासाठी, घरी किंवा इतरत्र शांत बसवण्यासाठी मोबाईल देणे पूर्णपणे टाळा..शालेय मुले-मुली (वय ६ ते १२ वर्षे)आधी अभ्यास, काम, मग स्क्रीन नियम लावा ः कोणतीही उपकरणे वापरण्यापूर्वी गृहपाठ, वाचन आणि घरातील कामे पूर्ण करणे अनिवार्य करा.छंदांना प्रोत्साहन द्या ः मुलांना मैदानी खेळ, धावणे, संगीत, नृत्य यासाठी प्रोत्साहन द्या. त्यामुळे ऊर्जेचे सकारात्मक मार्गक्रमण व्हायला मदत होईल. मेंदूत सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सारखी आवश्यक संप्रेरके स्रवतील.बेडरूमच्या बाहेर चार्जिंग करा ः रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरण्याची सवय मोडून काढण्यासाठी सर्व चार्जर्स दिवाणखान्यात (लिव्हिंग रूम) ठेवा.टोकन पद्धत सुरू करा ः मुलांना स्व-नियंत्रण शिकवण्यासाठी दर आठवड्याला ३० मिनिटांचे स्क्रीन टोकन्स द्या..किशोरवयीन मुले-मुली (वय १३ वर्षांवरील)एकत्रितपणे डिजिटल नियम बनवा ः स्वतः नियम लादण्याऐवजी मुलांसोबत बसून स्क्रीन वेळेची मर्यादा निश्चित करा.'डिजिटल डिटॉक्स'चे नियोजन करा ः आठवड्यातून एकदा ट्रेकिंग, बोर्ड गेम्स किंवा एकत्र स्वयंपाक करणे यासारख्या स्क्रीन-मुक्त कौटुंबिक उपक्रमांचे आयोजन करा.सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमवर चर्चा करा ः सोशल मीडिया ॲप्स मुलांना खिळवून ठेवण्यासाठी कशी डिझाइन केलेली असतात, हे त्यांना समजावून सांगा.दर्जेदार वापरावर भर द्या ः कोडिंग, डिजिटल आर्ट किंवा व्हिडिओ एडिटिंग यासारख्या सर्जनशील गोष्टी शिकण्यासाठी स्क्रीन वापरण्यास प्रोत्साहन द्या.पुढील भागात पालकांनी काय काळजी घ्यायची हे पाहूयात.