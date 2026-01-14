डिजिटल क्रांती व संगणक अभियंते

प्रा. प्रतीक्षा वाघ (अभियांत्रिकी संशोधक)करिअर मंत्रसंगणक अभियांत्रिकी हे आजच्या आधुनिक युगातील महत्त्वाचे आणि मागणी असलेले करिअर क्षेत्र आहे. या शाखेत संगणक विज्ञान (Computer Science) आणि इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी (Electronic Engineering) यांचा संगम असतो. संगणक अभियांत्रिकीतील अभियंते हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर या दोन्ही क्षेत्रांत काम करतात. संगणक, मोबाईल फोन, स्मार्ट उपकरणे, रोबोट्स, इंटरनेट प्रणाली यांसारखी तंत्रज्ञान विकसित व सुधारण्याचे काम ते करतात. आज शिक्षण, आरोग्यसेवा, बँकिंग, दळणवळण, वाहतूक आणि मनोरंजन अशा जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत संगणकांचा वापर होत असल्यामुळे संगणक अभियांत्रिकीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे..नोकरीच्या संधीसंगणक अभियांत्रिकी हे करिअर म्हणून निवडण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे या क्षेत्रातील उत्कृष्ट नोकरीच्या संधी. आज जवळजवळ प्रत्येक उद्योग संगणक व तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे, त्यामुळे कुशल संगणक अभियंत्यांची नेहमीच गरज असते. संगणक अभियंते आयटी कंपन्या, सरकारी संस्था, संशोधन केंद्रे, स्टार्टअप्स तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरी करू शकतात. या क्षेत्रात सुरुवातीपासूनच आकर्षक वेतन मिळते आणि अनुभव वाढत गेल्यावर पगारात लक्षणीय वाढ होते. तसेच संगणक अभियंत्यांना जागतिक स्तरावर काम करण्याच्या आणि वर्क फ्रॉम होम सारख्या लवचिक संधीही उपलब्ध असतात. संगणक अभियांत्रिकीमध्ये विविध प्रकारच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे करिअर निवडता येते..करिअरचे प्रमुख पर्यायसॉफ्टवेअर अभियंता, हार्डवेअर अभियंता, वेब व मोबाईल ॲप डेव्हलपर, एम्बेडेड सिस्टिम्स अभियंता, सायबर सुरक्षातज्ज्ञ, डेटा अभियंताकृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशिन लर्निंग अभियंता, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग अभियंता कौशल्येया क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी तांत्रिक कौशल्ये आणि वैयक्तिक कौशल्ये दोन्ही महत्त्वाची आहेत. ‘सी’, ‘सी++’, पायथॉन, जावा यांसारख्या प्रोग्रामिंग भाषांचे ज्ञान, संगणक नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टिम्स आणि डेटाबेस यांची समज आवश्यक असते. त्याचबरोबर समस्या सोडवण्याची क्षमता, तार्किक विचारशक्ती, संवाद कौशल्य, संघभावना आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची तयारी या गुणांचीही गरज असते. गणित आणि विज्ञानातील मजबूत पाया विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी मदत करतो. संगणक अभियांत्रिकीचे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्लाऊड कम्प्युटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि ऑटोमेशन यांसारखी नवीन तंत्रज्ञाने वेगाने विकसित होत आहेत आणि त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. तंत्रज्ञान जसजसे पुढे जात आहे, तसतशी संगणक अभियंत्यांची गरज अधिकच वाढणार आहे..यशस्वी करिअरएकूणच, संगणक अभियांत्रिकी हे नोकरीची सुरक्षितता, चांगले वेतन, जागतिक संधी आणि सातत्याने प्रगती देणारे करिअर आहे. तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांमध्ये रस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे एक आदर्श आणि यशस्वी करिअर पर्याय ठरू शकते. मेहनत, सातत्यपूर्ण शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांच्या जोरावर संगणक अभियांत्रिकीमध्ये एक यशस्वी, स्थिर आणि समाधानकारक भविष्यघडवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.