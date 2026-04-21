मानसवेध : अवलंबून राहणारं व्यक्तित्व आणि भीती

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञकाही व्यक्ती स्वभावानं खूप छान वाटतात. मृदू, मितभाषी. त्यांचा घरात आणि ऑफिसमध्येही कुणालाही तसा त्रास नसेल असं वाटतं. कुणाला मुद्दाम दुखवायला जात नाहीत. पण अशा व्यक्तींपैकीही, काहीजणांमध्येही त्रासदायक ठरणारे, असे व्यक्तिमत्त्वातील दुर्बलता किंवा अन्य दोष असतात. आपण आसपास आत्मविश्वास नसलेल्या, जबाबदारी टाळणाऱ्या, सतत कुणाचीतरी मदत मागणाऱ्या, कधी कधी अगदी नेभळट वाटाव्या अशा व्यक्ती पहातो. त्या सतत कसल्यातरी तणावाखाली असतात असं वाटत रहातं. समोरच्याचं नको इतकं लांगूलचालनही त्यांच्याकडून घडत असतं. चेहेऱ्यावर सहज लक्षात यावी अशी लाचारी दिसते तर कधी उसनं अवसान किंवा उत्साह दाखवण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यांचं एकूणच वागणं अस्वस्थ, भीतीच्या छायेखाली असल्यासारखं, कधी चंचल जाणवू शकतं. गुणवत्ता असूनही या व्यक्ती आयुष्यात विशेष काही करू शकत नाहीत. अशा व्यक्ती 'डेपेन्डंट पसर्नोलिटी डिसऑर्डर'च्या (डीपीडी) शिकार असू शकतात. याची सुरवात साधारण पौगंडावस्थेत होते. या व्यक्तींना स्वत:ला आतून चांगलाच त्रास होत असतो. .या डिसऑर्डरमध्ये आवश्यक औषधांइतकीच मानसोपचाराची गरज असते. लहानपणातील किंवा नंतरची भीती, असुरक्षिततेची भावना यावर उपचार करायला लागतात. आपल्याला कोणी साहाय्य केले नाही तर काहीतरी विपरीत घडेल ही काल्पनिक भीती घालवावी लागते. आयुष्याकडे पाहण्याचा सकस आणि सकारात्मक दृष्टिकोन कसा मिळवायचा याचं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. वर्तमान क्षणात आनंदात, आत्मविश्वासानं, स्वस्थ, शांत रहाण्याच्या तंत्रांचा, 'रिलॅक्ससेशन थेरपीज'चा उपयोग होतो. आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास मिळवायला मदत होते. 'माइंडफुलनेस कॉग्निटीव्ह बिहेवीअरल थेरपीज'चा (MBCT) चांगला उपयोग होतो. योग्य मार्गदर्शन, उपचार आणि स्व-मदत याद्वारे अशा व्यक्तींमध्ये सुधारणा होऊ शकते. आपल्या जबाबदाऱ्या आपणच पार पाडल्या पाहिजेत. भावनात्मक दृष्ट्या स्वयंनिर्भर बनलं पाहिजे. आपल्या निर्णयांचे बरे वाईट परिणाम झेलण्याची क्षमता आपल्यात असलीच पाहिजे. धडाडीनं पुढाकार घेऊन आयुष्यात काही गोष्टी केल्याच पाहिजेत. आपल्या मनःशांतीचे सुकाणू आपल्याच हाती असलं पाहिजे, इतरांच्या हाती नव्हे या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यात निर्माण होऊ शकतात..'डीपीडी'ची लक्षणेइतरांकडून सल्ला किंवा मदत घेतल्याशिवाय दैनंदिन जीवनातले सोपे सोपे निर्णयसुद्धा घेता येत नाहीत.आपल्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची जबाबदारी इतरांनी घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा केली जाते. किंबहुना ते इतरांचं ते कर्तव्यच आहे अशी भावना असते.इतरांशी मतभेद झाले तर ते व्यक्त करायला भीती वाटते. संबंधित व्यक्ती दुखावल्या जातील आणि आपण त्यांचा सपोर्ट गमावू ही भीती.आत्मविश्वासाअभावी आणि अपयशाच्या भीतीमुळे स्वत: पुढाकार घेऊन नवीन योजना करायला कचरतात.इतरांची सहानभूती किंवा साहाय्य मिळत रहावा म्हणून त्यांच्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची प्रवृत्ती.एकटेपणाची, एकटं राहण्याची भीती वाटत असते.एखादं नातं तुटलं तर सहानभूती किंवा साहाय्यासाठी नवीन नाती जोडण्याची घाई असते.सतत अनामिक दडपण किंवा काल्पनिक भीतीच्या छायेखाली अशा व्यक्ती वावरत असतात..डिसऑर्डरची कारणंमेंदूतील रासायनिक असंतुलन, अनुवांशिकता, आयुष्यात लहानपणी वा नंतर घडून गेलेले असुरक्षितता निर्माण करणारे प्रसंग.लहानपणी न मिळालेला आवश्यक भावनिक सपोर्ट.