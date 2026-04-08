मानसवेध : अहंकाराचा वारा न लागो...

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञदृष्टीवर अहंकाराचा पडदा असला तर वस्तुस्थितीपासून, वास्तवापासून आपण नेहमी दूर रहातो. वास्तवापासून आपण दूर राहण्यात आपलंच नुकसान असतं. आपण स्वत:ला दुखावतोच पण इतरांनाही दु:खी करतो. सुखी, आनंदी, समाधानी आणि आतून खऱ्या अर्थानं कणखर व्हायचं असल्यास अहंकारावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. प्रत्येकात काही प्रमाणात अहंकार असणारच. परंतु तो फक्त आपलं अस्तित्व निदर्शक असावा. फ्राईडने म्हटल्याप्रमाणे अहंकार हा व्यक्ती व जग यामधील दुवा आहे. परंतु तो तेव्हढ्यापुरताच असावा. अनेकदा आपण आत्मविश्वास असणं, अभिमान असणं आणि अहंकार असणं यामध्ये गल्लत करतो. कधी कधी आपल्याला कळत असूनही आपण असं करतो. कारण पुन्हा आपला अहंकार जपण्याचाच हा एक प्रयत्न असतो. अहंकारी व्यक्ती दोन प्रकारे आढळतात. एक बाहेरून खूप छान वाटणारी परंतु आतून सतत छुपा अहंकार बाळगणारी. अशा व्यक्ती विलक्षण आतल्या गाठीच्या असतात. परंतु बाह्य वैशिष्ठ्यांवरून सर्वसाधारणपणे अहंकारी व्यक्ती ओळखायची कशी? साधारणपणे पुढीलपैकी एक किंवा अनेक वैशिष्ठ्य अशा व्यक्तींमध्ये जाणवतात..अतिआत्मविश्वासअशा व्यक्तीमध्ये अवाजवी अतिआत्मविश्वास जाणवतो. मला काहीही शक्य आहे. मी जो विचार करतो/करते, वागतो/ वागते तेच आणि फक्त तेच बरोबर आहे. इतरांचे म्हणणे चुकीचे आहे. इतरांचा विचार ऐकूनच किंवा समजूनच न घेता हा दृष्टिकोन ठेवला जातो..आत्मप्रौढीअशा व्यक्तींच्या चेहेऱ्यावर नेहमी मी कोणी तरी विशेष आहे आणि बाकी तुच्छ आहेत असा भाव असतो. त्यांच्या साध्या बोलण्यातसुद्धा 'मी केलं, मी मिळवलं, माझ्यामुळे घडलं' अशी प्रौढी असते. इतरांच्या यशाचं कौतुक किंवा जाणीव ठेवणं त्यांच्या खिजगणतीतही नसतं..अतिशय स्वार्थी आणि फक्त स्वतःवर प्रेमअशा व्यक्तींच्या प्रत्येक कृतीत स्वार्थ जाणवतो. त्यांचं स्वतःवरच इतकं प्रेम असतं की इतरांच्या भावना समजून घेणं, त्यांच्यावर जीव ओतून प्रेम करणं हे त्यांच्या गावीही नसतं. आपल्या अशा स्वभावामुळे जिवाभावाची माणसंसुद्धा दुखावली जाऊ शकतात याची त्यांना पर्वा नसते..उद्धटपणा आणि अरेरावीअशा व्यक्ती टोकाच्या उद्धट आणि अरेरावीची भाषा वापरणाऱ्या असू शकतात. मोठमोठ्याने ओरडणे, इतर आपले नोकर असल्याप्रमाणे अरेरावीची, कधी कधी अशिष्ट भाषा वापरणे. 'मी म्हणतो/म्हणते तसं म्हणजे तसंच झालं पाहिजे आणि तेही ताबडतोब' अशी भाषा ते वारंवार वापरतात..सहजासहजी तोल जाणेअशा व्यक्तींना मनाविरुद्ध काही घडलेलं चालत नाही. आयुष्यात सर्वच गोष्टी मनाप्रमाणे होऊ शकत नाहीत हे वास्तव त्या नाकारतात . आणि मनाविरुद्ध घडलं किंवा कोणी वागलं की त्यांचा तोल जातो. प्रमाणाबाहेर राग येणं, अति अस्वस्थ होणं या गोष्टी घडतात..अज्ञान अहंकार निर्माण करतं, अहंकारामुळे स्वार्थी वृत्ती वाढते, स्वार्थी वृत्ती मुळे असामाधान, कडवटपणा, निराशा, निराशेतून क्रोध, क्रोधातून तिरस्कार आणि तिरस्कारातून सर्वनाश असा दुर्दैवी प्रवास सुरू रहातो. अहंकार आपलं सर्वार्थाने नुकसान करतो म्हणूनच त्याला सर्वांत मोठा शत्रू मानलं जातं. व्यक्ती वाईट नसते. तिचा अहंकार वाईट असतो. तो तुमच्यातलं शहाणपण, तुमच्या आतली चांगली व्यक्ती, स्वभावातले चांगले भाग झाकोळून टाकतो. आणि तुमच्या कडून नको त्या गोष्टी घडतात ज्यांचा तुम्हाला स्वत:लाही त्रास होतो. अवाजवी अहंकार असणारी कुठलीही व्यक्ती आतून शांत नसते. कारण अहंकाराच त्या व्यक्तीलाही त्रास होतो. त्यांचा आतला 'मी' अस्वस्थ असतो. पुढील भागात अहंकाराचे तोटे आपण लक्षात घेणार आहोत.