QS Sustainability Rankings 2027: जागतिक उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतीय शिक्षण संस्थांनी पुन्हा एकदा आपली दमदार उपस्थिती नोंदवली आहे. 'क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रँकिंग २०२७' (QS World University Sustainability Rankings 2027) नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये भारताच्या ९९ उच्च शिक्षण संस्थांनी मानाचे स्थान मिळवले आहे. पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रभाव आणि सुशासन या निकषांच्या आधारावर ही क्रमवारी ठरवली जाते.यावर्षीच्या यादीत भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान (IIT) दिल्लीने देशात प्रथम स्थान पटकावले आहे. आयआयटी दिल्लीला जागतिक स्तरावर १९४ वी रँक मिळाली आहे. यानंतर आयआयटी खड़गपुर आणि दिल्ली विद्यापीठाने अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले आहे..रँकिंगमध्ये भारतीय संस्थांची स्थितीजागतिक स्तरावर भारताच्या प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांनी मिळवलेली रँक खालीलप्रमाणे आहे-आयआयटी दिल्ली- जागतिक स्तरावर - १९४ वा क्रमांक - भारतात पहिला क्रमांकआयआयटी खडगपुर- जागतिक स्तरावर २२४ वा क्रमांक - भारतात दुसरा क्रमांकदिल्ली विद्यापीठ- जागतिक स्तरावर २३७ वा क्रमांक - भारतात तिसरा क्रमांकयाशिवाय, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (JNU) देखील उत्कृष्ट कामगिरी करत २०२३ नंतर पहिल्यांदाच जगातील टॉप ५०० संस्थांच्या यादीत दिमाखात पुनरागमन केले आहे..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.टॉप ५०० आणि १००० मध्ये भारताची कामगिरीयंदाच्या रँकिंगमध्ये भारताचे एकूण ९९ संस्थान समाविष्ट आहेत. मागील वर्षी (२०२६) हा आकडा १०३ होता. संस्थांच्या संख्येत किंचित घट झाली असली, तरी भारताने कामगिरीमध्ये एकूण ४ टक्क्यांची सुधारणा नोंदवली आहे. क्यूएस अहवालानुसार, जगातील टॉप ५ सर्वात मोठ्या उच्च शिक्षण प्रणालींमध्ये भारताने यंदा सर्वात मोठी सुधारणा केली आहे.टॉप १००० संस्था: जगातील टॉप १,००० विद्यापीठांमध्ये भारताचे ४२ संस्थान सामील आहेत. या बाबतीत भारताने मुख्यभूमी चीनसोबत संयुक्तपणे तिसरे स्थान पटकावले आहे. या यादीत अमेरिका १२८ संस्थांसह पहिल्या आणि ब्रिटन ८४ संस्थांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.टॉप ५०० संस्था: जगातील शीर्ष ५०० सर्वोत्तम संस्थांच्या यादीत भारताच्या १३ संस्थांनी झेंडा रोवला आहे. गेल्या काही वर्षांत शीर्ष ५०० मधील भारतीय संस्थांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०२३ मध्ये ५, २०२४ मध्ये ९, २०२५ मध्ये ११, २०२६ मध्ये १२ आणि आता २०२७ मध्ये ही संख्या १३ वर पोहोचली आहे. जपानच्याही १३ संस्था या श्रेणीत सामील आहेत..देशनिहाय सहभाग (टॉप देश)क्यूएसच्या अहवालानुसार, यावर्षी सर्वाधिक संस्थांच्या सहभागासह अमेरिका या जागतिक यादीत अग्रस्थानी आहे.अमेरिका: २१४ संस्थामुख्यभूमी चीन: १४९ संस्थाब्रिटन: १०५ संस्थाभारत: ९९ संस्था.भारतीय संस्थांच्या कामगिरीचे विश्लेषणरँकिंगमध्ये समाविष्ट असलेल्या भारताच्या ९९ संस्थांपैकी बहुतांश संस्थांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे-३८ संस्थांच्या रँकमध्ये सुधारणा झाली आहे.१९ संस्थांची स्थिती मागील वर्षाप्रमाणे कायम राहिली आहे.३४ संस्थांच्या रँकमध्ये घसरण पाहायला मिळाली आहे.८ संस्थांनी पहिल्यांदाच या मानाच्या यादीत आपले नाव नोंदवले आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. ग्लोबल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रँकिंगमधील भारताची ही प्रगती देश अधिक चांगला आणि शाश्वत भविष्य घडवण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचे स्पष्ट करते, असे त्यांनी म्हटले आहे..काय आहे क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रँकिंग?क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रँकिंगमध्ये विद्यापीठांचे केवळ शैक्षणिक यश तपासले जात नाही, तर ते संस्थान पर्यावरण, समाज आणि प्रशासकीय पातळीवर कशी कामगिरी करत आहेत, याचे सविस्तर मूल्यांकन केले जाते. या रँकिंगचे मुख्य आधार पुढीलप्रमाणे आहेत:१. पर्यावरणीय प्रभाव: पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी विद्यापीठांचे योगदान.२. सामाजिक प्रभाव: समाज आणि मानवी जीवनावर संस्थांचा पडणारा सकारात्मक प्रभाव.३. सुशासन (Governance): संस्थांचे पारदर्शक प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि नीतिशास्त्र.ही क्रमवारी शिक्षण आणि संशोधनासोबतच संस्था आपल्या सामाजिक व पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या किती गांभीर्याने पार पाडतात, हे स्पष्ट करते..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.