Quality Education : गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास

Education system : घोकंपट्टी व गुणांपेक्षा संकल्पनात्मक अध्ययन आणि प्रश्न विचारण्याची सवयच खऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा पाया ठरते.
सकाळ वृत्तसेवा
जयवंत बोरसे - स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक

मित्रांनो, जीवन व्यवहाराशी संबंधित कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आपल्या अवतीभवती काय घडत आहे? यावर लक्ष असावे. केवळ गुण मिळवायचेत, याचा विचार करून वाचणे, पाठांतर किंवा अभ्यास करणे, यापेक्षा ज्ञान मिळविण्यासाठी अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.

