Quality Education : गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास

जयवंत बोरसे - स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकमित्रांनो, जीवन व्यवहाराशी संबंधित कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आपल्या अवतीभवती काय घडत आहे? यावर लक्ष असावे. केवळ गुण मिळवायचेत, याचा विचार करून वाचणे, पाठांतर किंवा अभ्यास करणे, यापेक्षा ज्ञान मिळविण्यासाठी अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते..शैक्षणिक गुणवत्ताशालेय शिक्षणातील सुरवातीच्या काही वर्षांत गुणवत्तेचा विचार करताना, ती गुणांच्या संदर्भात मोजल्यास; तुमचा आणि पालकांचा ('मार्क'वादी) आनंद गगनात मावत नाही. सुरुवातीला संकल्पनांचे स्वरूपही मर्यादित असते. पुढच्या इयत्तेत जाताना संकल्पनांची संख्या चढत्या क्रमाने वाढत जाते. मात्र अशावेळी आकलन होणे, संकल्पना प्राप्त करणे किंवा आत्मसात करणे याऐवजी पाठांतर किंवा घोकंपट्टी यावर भर दिला, यामुळे गुणवत्ता तर लांबच परंतु, संबंधितांना अपेक्षित गुणही मिळत नाहीत. गुणांची टक्केवारी उतरत्या श्रेणीने कमी होताना दिसते. (अपवाद वगळता) पालकांची आणि सोबतच विद्यार्थ्यांची ओढाताण सुरू होते. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल आणि नेमका गुणवत्ता विकास साधायचा असल्यास पालक आणि विद्यार्थ्यांनी काही बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .गुणवत्ता विकासाचे वातावरणजीवन व्यवहारात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. उत्तर मिळेपर्यंत त्याचा शोध घेतला, तर त्यातून नवीन संशोधन पुढे येते.उदा ः न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम (संशोधन). तसेच आपल्यालाही काही प्रश्न पडतात व त्याची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो..विद्यार्थीबालवयातील शिक्षण हा भावी शिक्षणाचा पाया आहे. तो भक्कम होणे आवश्यक आहे. हा विचार मनाशी बाळगा.आपल्या मनात येणाऱ्या/निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे प्रथम स्वतः शोधण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारच्या कृतीतून आपल्या विचार शक्तीला चालना मिळते.नेमकी माहिती/उत्तरे मिळतील असा विश्वास ज्यांच्याबद्दल वाटतो. त्यांना प्रश्न विचारा. उदा. भाऊ-बहीण, आई-वडील, कुटुंबीय, मित्र, नातेवाईक, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शिक्षक आदी.समर्पक उत्तर मिळेपर्यंत किंवा उत्तरातून समाधान होईपर्यंत प्रश्नांचा पिच्छा पुरवा.आपल्या वयोगटानुरूप/आकलनानुसार उपलब्ध विविध संदर्भ साहित्य हाताळा.आपल्याला मिळालेल्या उत्तराची शहानिशा करा. त्यासाठी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांची मदत घ्या.उत्तरातून किंवा मिळालेल्या माहितीतून मनात नवीन प्रश्न निर्माण होणे, म्हणजे संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी अधिकची माहिती घेण्याचा किंवा शिकण्याचा पुढचा टप्पा सुरू असणे होय.आपल्याला मिळालेल्या माहितीचा उपयोग शिकण्यासाठी/संदर्भ म्हणून करा..पालक/शिक्षकसुरुवातीच्या काळातील मुलांचे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष होणारे शिक्षण किंवा संस्कार याचे महत्त्व वादातीत आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारचा अतिरेक टाळा.मुलांना पडलेल्या अनेक प्रश्नांची वास्तव/समर्पक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करा.मुलांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नसतील, तर तेव्हा वेळ मारून नेण्यासाठी चुकीचे उत्तर देणे किंवा उत्तर देणेच टाळणे, हे प्रकार मुलांच्या प्रगतीला मारक ठरू शकतात. याचा विचार करा.मुलांना संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा.विविध संदर्भ शोधून त्या माध्यमातून उत्तरे शोधण्यासाठी मुलांची सोबत/मदत करा.संबंधित विषयातील तज्ज्ञांशी चर्चा करा. मार्गदर्शन मिळवा आणि समन्वय साधा.मुलांच्या प्रश्नांची भूक भागविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करा.सुरुवातीच्या काळात या सर्व गोष्टी करताना प्रत्येकवेळी खूप वेळ किंवा पैसा खर्च करण्याची आवश्यकता नसते, तर मुलांच्या भावविश्वाचा नेमका अंदाज घेण्याइतपत जागरूक असणे पुरेसे ठरते.