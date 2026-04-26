रॅडिसनची मोठी भरारी! २०३० पर्यंत भारतात ५०० हॉटेल्सचं लक्ष्य; ८० हजार तरुणांना मिळणार रोजगाराची सुवर्णसंधी

हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रॅडिसन हॉटेल ग्रुपने भारतात मोठा विस्तार करण्याच्या तयारीत असून 2030 पर्यंत देशभरात 500 हॉटेल्स सुरू करण्याचं लक्ष्य कंपनीनं ठेवलं आहे. यामुळे देशात सुमारे 65 हजार ते 80 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, ही हॉटेल्स फक्त मोठ्या शहरांमध्येच नाही तर छोट्या शहरांमध्ये आणि धार्मिक पर्यटनस्थळांवरही सुरू केली जाणार आहेत..सध्या कंपनीची भारतात 200 हून अधिक हॉटेल्स आहेत. पुढील काही वर्षांत टियर-1, टियर-2, टियर-3 आणि टियर-4 शहरांमध्ये नवीन हॉटेल्स सुरू करण्यावर कंपनीचा भर असणार आहे. यामध्ये रिसॉर्ट्स आणि धार्मिक पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल्सचाही समावेश असेल..कंपनीच्या मते, सर्व हॉटेल्स लक्झरी किंवा फाइव्ह स्टार नसतील. छोट्या शहरांमध्ये तीन आणि चार स्टार श्रेणीतील हॉटेल्स अधिक फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे सुमारे 45 ते 50 टक्के हॉटेल्स अपस्केल म्हणजेच तीन किंवा चार स्टार प्रकारातील असतील, तर फक्त 15 टक्के हॉटेल्स फाइव्ह स्टार श्रेणीत असतील..रोजगार निर्मितीसाठी कंपनी स्किल डेव्हलपमेंटवरही भर देत आहे. यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण, शैक्षणिक संस्थांशी भागीदारी आणि स्थानिक पातळीवर भरती यावर काम सुरू आहे. कंपनीचा उद्देश केवळ नोकऱ्या देणे नसून लोकांना दीर्घकालीन करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे..दरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम सध्या भारतातील हॉटेल व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात दिसत नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. मात्र परिस्थिती आणखी गंभीर झाली नाही तर पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगात वाढ कायम राहील, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे.