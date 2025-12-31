Railway Recruitment 2026: रेल्वे विभागात नवीन भरती सुरू; अर्ज प्रक्रिया आणि महत्वाची माहिती येथे वाचा

Railway Job Vacancy 2026: रेल्वेत नोकरी करणे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. काहींना वयोमर्यादांनुसार अर्ज करता येत नसतो. आता रेल्वे भरती मंडळाने आइसोलेटेड श्रेणीसाठी भरती जाहीर केली असून, आता वयोमर्यादा ४० वर्षे निश्चित केली आहे. .जर तुम्ही नवीन वर्षात सरकारी नोकरी मिळवण्याचा निर्धार केला असेल, तर तुमच्यासाठी ही भरती महत्वाची आहे. RRB ने आइसोलेटेड श्रेणीसाठी अर्ज सुरु केले आहेत. ही भरती चीफ लॉ असिस्टंट, जूनियर ट्रान्सलेटर, पब्लिक प्रॉसिक्युटर तसेच इतर विविध पदांसाठी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी RRB च्या अधिकृत वेबसाईट www.rrbapply.gov.in वर जाणून ऑनलाईन पद्धतीने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत करू शकता..Retirement Travel Destination: निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगायचं? मग या देशांतली भटकंती ठरेल तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन.कोणत्या पदांसाठी भरती आहे आणि किती पगार?चीफ लॉ असिस्टंट: 44,900 (वयोमर्यादा- 18-40 वर्ष)पब्लिक प्रॉसिक्युटर: 44,900 ( (वयोमर्यादा- 18- ३२वर्ष)जूनियर ट्रान्सलेटर (हिंदी): 35,400 ( 18-33 वर्ष)सीनियर पब्लिसिटी इन्स्पेक्टर: 35,400 (( 18-33 वर्ष)स्टाफ अँड वेलफेअर इन्स्पेक्टर: 35,400 ( 18-33 वर्ष)सायंटिफिक असिस्टंट (ट्रेनिंग): 35,400 (18-35 वर्ष)लॅब असिस्टंट ग्रेड-III: 19,900 (18-30 वर्ष)सायंटिफिक सुपरवायझर / एर्गोनॉमिक्स अँड ट्रेनिंग: 44,900 (18-35 वर्ष)टीप: आरक्षित वर्गासाठी वयाची सवलत नियमांनुसार लागू होईल..पात्रतामुख्य कायदा सहाय्यक: कायद्यातील पदवी + ३ वर्षे प्रॅक्टिस.सरकारी वकील: कायद्यातील पदवी + ५ वर्षे प्रॅक्टिस.कनिष्ठ अनुवादक: इंग्रजी अनिवार्य विषयासह हिंदीमध्ये पदव्युत्तर पदवी.कर्मचारी आणि कल्याण निरीक्षक: पदवी + कामगार/समाज कल्याण किंवा एलएलबी/पदवी पदविका.प्रयोगशाळा सहाय्यक: भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रासह १२ वी विज्ञान शाखेत.इतर पदांसाठी पात्रता माहिती अधिकृत अधिसूचनेत दिली आहे. तरी अधिक माहितीसाठी RRB Isolated Categories Recruitment 2025 Notification PDF डाउनलोड करू शकता..NBEMS Exam 2026: वैद्यकीय आणि फार्मसी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; पाहा कोणती परीक्षा कधी होणार.अर्ज कसा करायचाअधिकृत वेबसाइट www.rrbapply.gov.in ला भेट द्या.जर तुम्ही पहिले अर्जदार असाल तर खाते तयार करा वर क्लिक करा.वैध ईमेल आणि मोबाइल नंबरसह नोंदणी करा आणि नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तयार करा.लॉगिन करा आणि संपूर्ण अर्ज माहिती भरा.लाईव्ह फोटो अपलोड करा (चेहरा स्पष्ट आहे).स्वाक्षरी: काळ्या शाईचे पेन, ३० केबी-४९ केबी मधे यांनी अपलोड केले.एससी/एसटी इत्यादी प्रमाणपत्रे अपलोड करा.अर्ज शुल्क भरा आणि अर्जाची प्रिंटआउट सेव्ह करा.अर्ज शुल्कअनाराक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ५००एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/महिला: २५०पहिला टप्पा उत्तीर्ण झाल्यानंतर: अनाराक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ४०० परतफेड, राखीव प्रवर्ग: २५० परतफेड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.