Railway Recruitment 2026: रेल्वे विभागात नवीन भरती सुरू; अर्ज प्रक्रिया आणि महत्वाची माहिती येथे वाचा

Eligibility Criteria For Railway Bharti 2026: रेल्वे विभागात मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले असून अर्ज शेवटची तारीख 31 जानेवारी 2026 आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा किती आहे. ते जाणून घ्या
Monika Shinde
Updated on

Railway Job Vacancy 2026: रेल्वेत नोकरी करणे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. काहींना वयोमर्यादांनुसार अर्ज करता येत नसतो. आता रेल्वे भरती मंडळाने आइसोलेटेड श्रेणीसाठी भरती जाहीर केली असून, आता वयोमर्यादा ४० वर्षे निश्चित केली आहे.

