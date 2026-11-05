Railway Recruitment: रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याची संधी; स्काउट्स-गाइड्स कोटामधून ग्रुप-सी आणि डी पदांसाठी भरती जाहीर! असा करा अर्ज...

Railway New Vacancy 2026: सरकारी नोकरीची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी भारतीय रेल्वेमध्ये एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न रेल्वे (RRC Northern Railway) कडून स्काउट्स आणि गाइड्स कोटा (Scouts and Guides Quota) अंतर्गत ग्रुप-सी आणि ग्रुप-डी पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी ६ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून, इच्छुक उमेदवारांना ६ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.या भरतीसाठी अर्ज कसा करावा, पात्रता काय आहे आणि महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .महत्त्वाच्या तारखाऑनलाइन अर्ज सुरू होण्याची तारीख: ६ नोव्हेंबर २०२६अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ६ डिसेंबर २०२६लेखी परीक्षा (CBT): जानेवारी २०२७शैक्षणिक पात्रता आणि अटीया भरतीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे खालीलप्रमाणे पात्रता असणे आवश्यक आहे:ग्रुप-सी पदे: उमेदवाराने १० वी किंवा १२ वी उत्तीर्ण असण्यासह, संबंधित ट्रेडमध्ये अप्रेंटिसशिप किंवा आयटीआय (ITI) केलेले असावे. याशिवाय उमेदवार 'प्रेसिडेंट स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर' किंवा 'हिमालय वुड बॅज' (HWB) धारक असावा आणि गेल्या ५ वर्षांपासून कोणत्याही स्काउट संस्थेचा सक्रिय सदस्य असणे बंधनकारक आहे.ग्रुप-डी पदे: १० वी उत्तीर्ण आणि आयटीआय किंवा अप्रेंटिसशिप केलेले तसेच राष्ट्रीय किंवा रेल्वे स्तरावरील कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतलेले उमेदवार या पदांसाठी पात्र आहेत..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.वय आणि अर्ज शुल्कवयोमर्यादा: लेव्हल-२ पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय १८ ते ३० वर्षे आणि लेव्हल-१ पदांसाठी १८ ते ३३ वर्षांच्या दरम्यान असावे. नियमांनुसार आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना वयात सवलत दिली जाईल. वयाची गणना १ जानेवारी २०२७ च्या आधारावर केली जाईल.अर्ज शुल्क: अनारक्षित प्रवर्गासाठी ५०० रुपये शुल्क असून, परीक्षा दिल्यानंतर त्यातील ४०० रुपये परत केले जातील. महिला, एससी, एसटी आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी २५० रुपये शुल्क आहे, जे सीबीटी परीक्षेनंतर पूर्णपणे रिफंड (परत) केले जाईल..अर्ज कसा करावा?इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rrcnr.org वर जाऊन केवळ ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज करू शकतात. इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.