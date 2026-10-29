Railway Vacancies: रेल्वेत स्टेशन मास्टर पदासाठी भरती! १,२५० जागा, अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता अन् अंतिम तारीख

रेल्वेत नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वे भरती मंडळामार्फत (RRB) स्टेशन मास्टर पदाच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झाली असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. या भरतीसाठी सर्व अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार आहेत..स्टेशन मास्टर पदासाठी किती जागा?भरतीच्या सूचनेनुसार, स्टेशन मास्टर पदासाठी सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर ६ निश्चित करण्यात आला आहे. या पदासाठी सविस्तर वैद्यकीय मानके आणि शैक्षणिक पात्रतेचे निकष अधिकृत अधिसूचनेनुसार लागू असतील. उपलब्ध सूचनेत या पदासाठी सर्व रेल्वे भरती मंडळांमधील एकूण १,२५० रिक्त पदांचा अंदाज नमूद करण्यात आला आहे. पदांची अंतिम संख्या आणि संबंधित तपशील अधिकृत अधिसूचनेत तपासणे आवश्यक आहे..पुण्यात कंपनीतून पैशांची पोती घेऊन पळाला... घराखाली ड्रममध्ये पुरले कोट्यवधी रुपये, पोलिसांना कसा लागला सुगावा?.अर्जासाठी महत्त्वाच्या तारखास्टेशन मास्टर भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू झाली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी रेल्वे भरती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला https://www.rrbapply.gov.in भेट द्यावी. अर्ज भरण्यापूर्वी भरतीसंदर्भातील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे..आधार कार्ड आणि कागदपत्रांबाबत महत्त्वाची सूचनाभरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांची आधार आधारित पडताळणी केली जाणार असल्याचे सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी आधार कार्डावरील नाव आणि जन्मतारीख ही दहावीच्या प्रमाणपत्रावरील नाव व जन्मतारखेशी तंतोतंत जुळत असल्याची खात्री करावी.तसेच, ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी आधार कार्डावरील छायाचित्र आणि बायोमेट्रिक तपशील अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. आधार आधारित पडताळणी पूर्ण न झाल्यास भरती प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक माहिती तपासून घ्यावी..अधिकृत अधिसूचना कुठे पाहाल?रेल्वे भरती मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या प्रसिद्ध करण्यात आलेली सूचना ही प्राथमिक स्वरूपाची आहे. भरतीचे नियम, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींसाठी सविस्तर केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना क्रमांक ०८/२०२६ पाहणे आवश्यक आहे.सविस्तर अधिसूचना रेल्वे भरती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://rrb.indianrailways.gov.in उपलब्ध होईल. उमेदवारांनी कोणत्याही अनधिकृत माहितीवर अवलंबून न राहता अधिकृत सूचनेनुसार अर्ज करावा..Supreme Court: पत्ता बदललेल्यांना ‘फॉर्म ६’ कशासाठी?; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.